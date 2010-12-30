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Mushkin'den Radioactive serisi iki yeni DDR3 bellek kiti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,1b
1
4
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hız aşırtmacılar için hazırladığı yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Mushkin, Radioactive serisi altında geliştirdiği yeni bellek kitlerini tanıttı. 2GB kapasiteli iki adet modülden oluşan 4GB'lık kiti, Intel'in LGA1156 "Lynnfield" platformu için duyuran Mushkin, üç adet bellek modülünden oluşan 6GB kapasiteli kitini ise Intel'in LGA1366 "Bloomfield" platformu için kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Her ikisi de 1600MHz'de çalışan ve 1.65v geriliminde CL 7-9-7-24 zamanlamalarıyla görev yapan bellek kitleri, Radioactive serisine özgü Frostbyte soğutucusu ile geliyor. Mushkin tarafından ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacak yeni bellek kitlerinden 4GB kapasiteli model 67,5$, 6GB kapasiteli model ise 101,5$ olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatlarıyla raflardaki yerlerini alıyorlar.


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DH Misafiri 7 yıl
şimdi o platform için piyasa sürülüdüyse ben bunu amd işlemcili pcme taksam aynı performansı alamayacak mıyım?
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Reddemon35 8 yıl
Bellek modüllerinin PCB rengini siyah yapsalarmış tamsüper olacakmış.
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selahattın ısık 8 yıl

Reddemon35

Bellek modüllerinin PCB rengini siyah yapsalarmış tamsüper olacakmış.

bence kırmızı...:=)
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butchertheidiot 8 yıl

Reddemon35

Bellek modüllerinin PCB rengini siyah yapsalarmış tamsüper olacakmış.


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