Mushkin'den Radioactive serisi iki yeni DDR3 bellek kiti

Hız aşırtmacılar için hazırladığı yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Mushkin, Radioactive serisi altında geliştirdiği yeni bellek kitlerini tanıttı. 2GB kapasiteli iki adet modülden oluşan 4GB'lık kiti, Intel'in LGA1156 "Lynnfield" platformu için duyuran Mushkin, üç adet bellek modülünden oluşan 6GB kapasiteli kitini ise Intel'in LGA1366 "Bloomfield" platformu için kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Her ikisi de 1600MHz'de çalışan ve 1.65v geriliminde CL 7-9-7-24 zamanlamalarıyla görev yapan bellek kitleri, Radioactive serisine özgü Frostbyte soğutucusu ile geliyor. Mushkin tarafından ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacak yeni bellek kitlerinden 4GB kapasiteli model 67,5$, 6GB kapasiteli model ise 101,5$ olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatlarıyla raflardaki yerlerini alıyorlar.