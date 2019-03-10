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Müzik dinlemek beyin dalgalarını senkronize ediyor

Araştırmacılar beyin dalgalarının müzik tarzıyla değişkenlik gösterdiğini tespit etti. Müziğe olan ilgi ise müzik tekrar ettikçe ve müzik türleri benzerlik gösterdikçe azalıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Müzik dinlemek birçok kişi için büyük bir zevk. Hal böyle olunca bazı müziklere kendimizi kaptırmamız ve bağlanmamız kaçınılmaz oluyor. Müziği dinleyen kişiler müziğe kendilerini verdiklerinde müzikle duygusal bir bağ kuruyorlar. Peki dinleyici ile müzik arasındaki bu bağ nasıl oluşuyor ? New York ve Arkansas Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırma; müziğe olan nöronal tepkileri anlamada yeni bir adım niteliğinde.
 

Araştırmanın önemine rağmen, müzikle ilgili bir araştırma yapmak epey zor çünkü yapılan araştırma katılımcıların kendileri tarafından raporlanıyor. Araştırmayı yapan isimler Jens Madsen ve Lucas Parra beyin dalgalarını dinleyicilerde senkronizasyon açısından değerlendirdi. Bir dinleyici müziği dinlemeye başladığı zaman nöronal tepkilerin aynı müziği dinleyen diğer dinleyicilerde de benzerlik arz etmeye ve senkronize olmaya başladığı tespit edildi. Beyin dalgaları ile müziğe olan ilgi ise denekler arasında korelasyon göstermekte.

Müziğe olan ilgi müzik tekrar tekrar dinlendikçe azalıyor


Scientific Reports dergisinde de yayımlanan araştırmanın bulgularına göre dinleyicilerin benzer müzik parçalarına olan ilgisi müzik tekrar ettikçe azalıyor. Farklı müzik tarzları ise hem normal hem de müzik eğitimi almış bireylerde müziğe olan ilgiyi artırıyor.

Lucas Parra aynı tarzda yazılmış ve tekrar eden enstrümantal müziğin de korelasyonu azalttığını belirtti. Ayrıca müzik eğitimi alan kişilerde farklı tarzda müziklere olan ilgi korelasyonu; diğer bireylere göre daha yüksek bir seviyede olduğu tespit edildi. Jens Madsen ise kişilerin müzik dinleyen kişilerin beyin dalgalarını ölçmenin ve müziğin insanlara hissettirdiği duygular üzerinde çalışma yapmanın çok özel bir alan olduğunu belirtti.

Müzik ile duygularımız arasındaki bağ anlaşılması ve araştırma yapılması güç bir alan. Müzik dinlemeye olan ilgimiz ile müzik dinlerken hissedilen duygular nöronal aktiviteyi de etkiliyor. Bu aktivite ise hala gizemini korumakta.

https://medicalxpress.com/news/2019-03-music-captivates-synchronizes-brainwaves.html Yorum Yaz
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Dürüstİnsan 2 ay en beğenilen
Müzik insanoğlunun yaptığı en iyi şeylerden biri.
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x_click 2 ay
Atalarımız kaç yıl önce söylemiş müzik ruhun gıdasıdır diye
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jonywayt 2 ay
benden denek olmaz heralde. sevdiğim parçayı tüm gün tekrar tekrar dinleyebilirim :) aradan 2 gun gecsin tekrar tüm gün dinlerim. müzik candır yaa
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46and77 2 ay
Dinleti*
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Ezkici 2 ay
Müziğin zaten insan üzerinde etkisi olumlu ya da olumsuz tartışılmaz vaziyette, üstüne düşülebilir bir konu.
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ssbrutality 2 ay
Görseldeki Freddie Mercury değil mi?
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SigismundScholomoFreud 2 ay ssbrutality
The Doors'un solisti Jim Morrison kendileri, yaşamış en büyük şairlerden biri.
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Askaparta 2 ay
Müzik lobisi, afyon etkisi, zevki geçici, başkadır hayatın ritmi, dinle sen seni.
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combaba 2 ay
insanları kulaklarında esir almak olarak tanımladığım bu durumun aslında ne kadar büyük bir esarete sebep olabileceğini sanırım fark etmişsinizdir. Konuyla ilgili olarak kompşo teorisi bile saymış olsanız şu yazıyı okumanızı tavsiye ederim.
derindunyahaber.com/...
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FantomİçinF 2 ay
idoser'a placebo diyenler nerdesiniz

açıkçası bizzat deneyene kadar ben de inanmazdım ancak müziğin gücü düşündüğünüzden daha yüksek
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Dürüstİnsan 2 ay en beğenilen
Müzik insanoğlunun yaptığı en iyi şeylerden biri.
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bilim haberleri, bilim ve
9 etiket daha müzik beyin dalgaları apple müzik nöron ilgi korelasyon Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Tuğrul Güven Erturun
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