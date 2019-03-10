Müzik dinlemek beyin dalgalarını senkronize ediyor

Müzik dinlemek birçok kişi için büyük bir zevk. Hal böyle olunca bazı müziklere kendimizi kaptırmamız ve bağlanmamız kaçınılmaz oluyor. Müziği dinleyen kişiler müziğe kendilerini verdiklerinde müzikle duygusal bir bağ kuruyorlar. Peki dinleyici ile müzik arasındaki bu bağ nasıl oluşuyor ? New York ve Arkansas Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırma; müziğe olan nöronal tepkileri anlamada yeni bir adım niteliğinde.

Müziğe olan ilgi müzik tekrar tekrar dinlendikçe azalıyor

Lucas Parra aynı tarzda yazılmış ve tekrar eden enstrümantal müziğin de korelasyonu azalttığını belirtti. Ayrıca müzik eğitimi alan kişilerde farklı tarzda müziklere olan ilgi korelasyonu; diğer bireylere göre daha yüksek bir seviyede olduğu tespit edildi. Jens Madsen ise kişilerin müzik dinleyen kişilerin beyin dalgalarını ölçmenin ve müziğin insanlara hissettirdiği duygular üzerinde çalışma yapmanın çok özel bir alan olduğunu belirtti.

Müzik ile duygularımız arasındaki bağ anlaşılması ve araştırma yapılması güç bir alan. Müzik dinlemeye olan ilgimiz ile müzik dinlerken hissedilen duygular nöronal aktiviteyi de etkiliyor. Bu aktivite ise hala gizemini korumakta.

https://medicalxpress.com/news/2019-03-music-captivates-synchronizes-brainwaves.html

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Araştırmanın önemine rağmen, müzikle ilgili bir araştırma yapmak epey zor çünkü yapılan araştırma. Araştırmayı yapan isimlervebeyin dalgalarını dinleyicilerdeaçısından değerlendirdi. Bir dinleyici müziği dinlemeye başladığı zamantepkilerin aynı müziği dinleyen diğer dinleyicilerde dearz etmeye veolmaya başladığı tespit edildi.dergisinde de yayımlanan araştırmanın bulgularına göre dinleyicilerinmüzik parçalarına olan ilgisi müzikettikçemüzik tarzları ise hemhem dealmış bireylerde müziğe olan ilgiyi