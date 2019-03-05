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İstanbul’a Biyoteknoloji Vadisi kurulacak

Binali Yıldırım İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul'a Biyoteknoloji Vadisi Kurulacak. Biyoteknoloji Vadisi'nde sağlık, tarım, gıda, hayvancılık ürünleri üretilecek.
2 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Binali Yıldırım İletişim Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’a Biyoteknoloji Vadisi kurulacak. Biyoteknoloji merkezinde sağlık, çevre, gıda, tarım, hayvancılık, tekstil, metalürji gibi alanlarda ürün üretilecek, ar-ge çalışmaları yapılacak.

Vadide 160 şirket ve 500 girişim yer alacak. Doğrudan 20 bin, dolaylı 30 bin kişilik istihdam sağlanması planlanıyor. Vadi, 5,7 milyar lira harcamayla kurulacak. Katma değeri yüksek ürün ihracatını artırarak İstanbul ekonomisine her yıl 27 milyar lira katkı sağlaması bekleniyor. Özellikle genç üniversiteliler için sayısız iş fırsatı sunacak.

Ayrıca Bkz. "Huawei, ABD hükümetini dava etmeye hazırlanıyor"

Vadide Neler Üretilecek? 

Biyoteknoloji vadisinde milli ilaç, biyoteknolojik milli aşı, biyomedikal tıbbi ürün, nanoteknolojik ürün, biyoteknolojik tarım ilaçları, nitelikli tıbbı bitki ve tohum, biyoteknolojik kanser ilacı, biyolojik ham madde, antibiyotik, foksiyonel gıda katkı maddesi, DNA izolasyon kiti, moleküler genetik kit, biyogaz, biyokütle, helal kemik tozu ve kemik grefti, biyosensör ürünler, embriyo, antikor, pigment, insülin, hemofilin, terapötik protein, enzim, bakteri, hormon üretimi ve plazminojen aktivatör yapılması hedefleniyor.
 

Planlara göre ürünlerin ortalama kilogram değeri 10 bin doları aşacak. Katma değeri yüksek ürün ihracatında önemli ölçüde artış yaşanacak. Biyoteknoloji Vadisi, Tuzla’ya kurulacak. Proje hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor.



http://www.hurriyet.com.tr/gundem/binali-yildirim-tuzlada-biyoteknoloji-vadisi-kurulacak-41138474 Yorum Yaz
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Oguz_Cole 2 ay en beğenilen
Senelerdir hep -acak -ecek, artık dikkate bile almıyorum.
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crank689 2 ay
Seçim vaadi olduğundan söz edilmemiş nedense.
Direkt kazandı olarak mı kabul ediyoruz yani.
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pspoor 2 ay
DH iyi para cukkalamistir bu reklam/propaganda icin...
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1 Avatar
ali.kose 2 ay
ha işte böyle güzel haberler verin ülkemizde güzel şeyler olduğunuda görelim gururlanalım ya
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tostumm 2 ay
Çekomastik silikon vadisi
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Kraaz 2 ay
Eyy seçim sen nelere kadirsin, keşke her yıl seçim olsa.
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Krone 2 ay
Bu tarz girişimlere çok ihtiyaç var. Madem üniversite sayısını mezun sayısını arttırıyorsun bu insanlara çalışabilecekleri, teknoloji geliştirebilecekleri, katma değer sağlayabilecekleri yerler de açmalısın.
1 Yanıt Yanıtla +1
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SEO-Uzmanı 2 ay
birde aklıma ; bir şarkı müzik melodisi geldi :)
tüpü-tak tüpü-tak din-dum din-dum :)
tüpü-tak tüpü-tak din-dum din-dum :)
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isosonsuz 2 ay
Helal kemik tozu üretilecek demek... ana avrat küfredesim geliyor... oooffff of...
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interwap 2 ay
Bu tür projeler neden hep İstanbul'da yapılıyor? İstanbul'da seçmen sayısı daha fazla olduğu için mi?
Yap daha ufak bir şehre, o şehir biyoteknoloji üzerine olsun. Şehirdeki üniversiteler bu konuda uzman olsun.
Sonra "neden İstanbul'un nüfusu 10-100-1000 milyon baloncuk"
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Nerevarine 2 ay
Muhalif kesimden olsam da hükümetin böyle güzel projeleri hoşuma gidiyor. Ancak umarım lafla kalmaz da gerçekten gerçekleşir.
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x2yk 2 ay
Başkanlık gelince uçacaktık diyenlere gelsin bunlar böyle aceleci olmazlarsa bu ülke de daha neler neler yapılacak görecek bu millet.
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pspoor 2 ay x2yk
HA HA....
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yimmasabi 2 ay
Arkadaş hem diyorsunuz trafik problem hem de her şeyi Istanbul'a kuruyorsunuz. 60-70 il de öyle gelişemiyor, göç oluyor vs. Kur Sivas'a Çankırı'ya Yozgat'a bi sürü il var yani. Her yerde havalanı da var hızlı tren de vs.
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