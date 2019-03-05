Binali Yıldırım İletişim Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’a Biyoteknoloji Vadisi kurulacak. Biyoteknoloji merkezinde sağlık, çevre, gıda, tarım, hayvancılık, tekstil, metalürji gibi alanlarda ürün üretilecek, ar-ge çalışmaları yapılacak.

Vadide 160 şirket ve 500 girişim yer alacak. Doğrudan 20 bin, dolaylı 30 bin kişilik istihdam sağlanması planlanıyor. Vadi, 5,7 milyar lira harcamayla kurulacak. Katma değeri yüksek ürün ihracatını artırarak İstanbul ekonomisine her yıl 27 milyar lira katkı sağlaması bekleniyor. Özellikle genç üniversiteliler için sayısız iş fırsatı sunacak.

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Vadide Neler Üretilecek?

Biyoteknoloji vadisinde milli ilaç, biyoteknolojik milli aşı, biyomedikal tıbbi ürün, nanoteknolojik ürün, biyoteknolojik tarım ilaçları, nitelikli tıbbı bitki ve tohum, biyoteknolojik kanser ilacı, biyolojik ham madde, antibiyotik, foksiyonel gıda katkı maddesi, DNA izolasyon kiti, moleküler genetik kit, biyogaz, biyokütle, helal kemik tozu ve kemik grefti, biyosensör ürünler, embriyo, antikor, pigment, insülin, hemofilin, terapötik protein, enzim, bakteri, hormon üretimi ve plazminojen aktivatör yapılması hedefleniyor.

Planlara göre ürünlerin ortalama kilogram değeri 10 bin doları aşacak. Katma değeri yüksek ürün ihracatında önemli ölçüde artış yaşanacak. Biyoteknoloji Vadisi, Tuzla’ya kurulacak. Proje hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/binali-yildirim-tuzlada-biyoteknoloji-vadisi-kurulacak-41138474