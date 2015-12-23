Müzik servisi Rdio kapandı

Ülkemizde faaliyet göstermiyor olsa da popüler çevrimiçi müzik servisleri arasında yer alan Pandora, geçtiğimiz Kasım ayında Rdio çevrimiçi müzik hizmetini 75 milyon dolara satın aldığını ve resmi faaliyetlerine son vereceğini duyurmuştu. Birçok kişi için kötü bir haber olan bu gelişme bugün gerçekleşti.

Ana sayfası açıldığı zaman "Şimdilik hoşçakalın" şeklinde bir mesaj yer alan Rdio, çevrimiçi müzik hizmetini sonlandırdı ve tüm çalışanlarıyla beraber Pandora bünyesine dahil oldu. Uzun süreli ekonomik sıkıntılardan çıkamaması ile el değiştiren servis, yüksek ihtimalle Pandora'nın radyo benzeri konseptine Spotify gibi talebe bağlı müzik dinleme altyapısı getirecek.





Pandora 80 milyon civarındaki aktif kullanıcı sayısı ile çevrimiçi müzik hizmeti alanında lider durumda ancak Apple Music ve Spotify gibi rakiplerin yükselişi karşısında son dönemde kan kaybediyor. Rdio satın alımı ile birlikte firma kan kaybının önüne geçmeyi planlıyor.

Rdio kullanıcıları buradan yapacakları hesap girişiyle eski müzik koleksiyonlarına ulaşabilecek ve indirebilecek.

http://thenextweb.com/insider/2015/12/23/rip-rdio/