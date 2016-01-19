"Myo" ile çok önemli bir ilke imza atıldı

Thalmic Labs tarafından geliştirilen devrimsel kontrol aparatı Myo, dünyada ilk defa bir protez kolun kontrol edilmesi için kullanıldı.

Bünyesinde yer alan sekiz gelişmiş elektromiyografi (EMG) sensörü ile kol kaslarındaki elektriksel aktiviteyi takip eden Myo, aynı zamanda 3 eksenli manyometre, jiroskop ve ivmeölçer sensörleriyle farklı cihazların kablosuz olarak sadece kol hareketleriyle kontrol edilmesine imkan tanıyor. Bluetooth ampul, akıllı telefon, akıllı gözlük, sanal gerçeklik gözlüğü ve bilgisayar gibi destekli ürünlerle Bluetooth LE teknolojisi üzerinden iletişim kuran ürün, Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacılarının bulduğu yeni bir cerrahi teknikle ise artık protez kolları da aktif olarak kontrol edebiliyor.

Kolun üst bölümüne takılarak beyinden gelen hareket sinyallerini (Kaslar aracılığıyla) okuyan ve bunları bilgisayar destekli protez kola aktararak gerçeğine en yakın deneyimlerden bir tanesini ortaya koyabilen Myo, bu sayede oyunlar ya da diğer elektronik cihazları kontrol etmekten çok daha faydalı bir görevi yerine getiriyor ve hepsinden önemlisi Amazon üzerinden 200$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.





Konsept bir ürün üzerine kurulmamış olmasıyla büyük gelecek vaadeden protez kontrol süreci hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/01/18/myo-wearable-controls-prosthetic-arm/