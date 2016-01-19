Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Myo" ile çok önemli bir ilke imza atıldı

Thalmic Labs tarafından geliştirilen devrimsel kontrol aparatı Myo, son dönemde hiç gündeme gelmiyordu. Bu sessizilik dünyada ilk defa bir protez kolun Myo ile kontrol edilmesiyle bozuldu.
3 yıl
4,1b
1
16
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Thalmic Labs tarafından geliştirilen devrimsel kontrol aparatı Myo, dünyada ilk defa bir protez kolun kontrol edilmesi için kullanıldı.
Bünyesinde yer alan sekiz gelişmiş elektromiyografi (EMG) sensörü ile kol kaslarındaki elektriksel aktiviteyi takip eden Myo, aynı zamanda 3 eksenli manyometre, jiroskop ve ivmeölçer sensörleriyle farklı cihazların kablosuz olarak sadece kol hareketleriyle kontrol edilmesine imkan tanıyor. Bluetooth ampul, akıllı telefon, akıllı gözlük, sanal gerçeklik gözlüğü ve bilgisayar gibi destekli ürünlerle Bluetooth LE teknolojisi üzerinden iletişim kuran ürün, Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacılarının bulduğu yeni bir cerrahi teknikle ise artık protez kolları da aktif olarak kontrol edebiliyor.
Kolun üst bölümüne takılarak beyinden gelen hareket sinyallerini (Kaslar aracılığıyla) okuyan ve bunları bilgisayar destekli protez kola aktararak gerçeğine en yakın deneyimlerden bir tanesini ortaya koyabilen Myo, bu sayede oyunlar ya da diğer elektronik cihazları kontrol etmekten çok daha faydalı bir görevi yerine getiriyor ve hepsinden önemlisi Amazon üzerinden 200$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

Konsept bir ürün üzerine kurulmamış olmasıyla büyük gelecek vaadeden protez kontrol süreci hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/01/18/myo-wearable-controls-prosthetic-arm/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ceo-tr 3 yıl en beğenilen
Budur işte. Helal olsun. Adamların şirketleri ve üniversiteleri ne güzel şeyler yapıyorlar. Benzer bir sürü gelişmeden DH ile haberdar oluyoruz.

Bizim (bildiri yayınlayıp imza atan) aydın! bilim adamlarıda hainlik, uşaklık ve provakosyonu bırakıp, bizim vergilerimizle devletten aldığı parayı hak ederek, böyle ve benzeri yararlı işlerle uğraşsalar keşke.

Düzenleme: tüm öğretim üyesi arkadaşları kastetmedim ama yanlış anlaşılabileceği için parantez içerisinde yazıma açıklama ekledim. genelleme olarak algılanmasın.
Budur işte. Helal olsun. Adamların şirketleri ve üniversiteleri ne güzel şeyler yapıyorlar. Benzer bir sürü gelişmeden DH ile haberdar oluyoruz.B...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Patren 3 yıl
adam walter white ta benziyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
argat44 3 yıl
Bunları yapan kişiler Abdestlimi ? Namaz kılıyorlar mı ? Başlamadan önce bismillah dediler mi ? Cenabet bunlar bunların yaptığı HIZMET Haram olduğu gibi kendileri de zaten cennete gidecektiler !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nz9 3 yıl
Bu ne ki ? Bizimkiler sure okunmuş fasulye yaptı bütün avrupa şok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Güzel yapmışlar helal olsun...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 3 yıl
ceo-tr
Budur işte. Helal olsun. Adamların şirketleri ve üniversiteleri ne güzel şeyler yapıyorlar. Benzer bir sürü gelişmeden DH ile haberdar oluyoruz. Bizim aydın! bilim adamlarıda hainlik, uşaklık ve provakosyonu bırakıp, bizim vergilerimizle devletten aldığı parayı hak ederek, böyle ve benzeri yararlı işlerle uğraşsalar keşke.

Siyaseti karıştırmadan yorum yapmak isterim .
Sen ne yaptın bu zamana kadar ? Sen de yap bir şeyler güzel kardeşim . Bu ülkede binlerce akademisyen var genelleme yapmaya hakkın yok.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 3 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO

ceo-tr

Budur işte. Helal olsun. Adamların şirketleri ve üniversiteleri ne güzel şeyler yapıyorlar. Benzer bir sürü gelişmeden DH ile haberdar oluyoruz. Bizim aydın! bilim adamlarıda hainlik, uşaklık ve provakosyonu bırakıp, bizim vergilerimizle devletten aldığı parayı hak ederek, böyle ve benzeri yararlı işlerle uğraşsalar keşke.


Siyaseti karıştırmadan yorum yapmak isterim .

Sen ne yaptın bu zamana kadar ? Sen de yap bir şeyler güzel kardeşim . Bu ülkede binlerce akademisyen var genelleme yapmaya hakkın yok.

Siyaset karıştırmıyorum. Hiçbir parti ve hiç bir kurum belirtmedim. genelleme yapmadım. imza atan kişileri kastettim. sadece dediğin gibi genelleme yapmadan terör örgütünü destekler nitelikte açıklama yapan ve özellikle belirteyim bilim adamı öğretim görevlisi vs yani bilimle uğraşsın diye para alan kişilerin bu işlerle uğraşmasını ve siyasi bölücü açıklamalar yapmalarını eleştirdim. onlar nasıl devleti eleştiriyorsa bende onları eleştiriyorum. bu olay siyasi partilerin görüşlerin üzerinde bir olay.

ayrıca beni eleştirmişsin sen ne yaptın diye. Ben kamuda çalışanıyım. vatandaşa hizmet veriyorum. ve işimi en iyi şekilde yaptığıma inanıyorum. bu konuda içim çok rahat. aksini söyleyenin anlını karışlarım. iki üniversite mezunuyum. üniversitede araştırma görevlisi vs değilim ama. yani bu benim işim değil. kalkıp polise doktora sen ne yaptın böyle birşeyi niye sen bulmadın diyemezsin. bu onun işi değil. herkes işini yapacak. ama işi araştırma geliştirme bilim vs olan adamların siyasi ve bölücü açıklamaları beni rahatsız ediyor. sizide etmeli bence. hatta bölücü düşünceleri olmayan devletin ve milletin siyasetten ve kişilerden üstün olduğunu düşünenleride.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MALTHAEL 3 yıl
Helal olsun böyle şeylerin gelişmesi çok önemli umarım yakın bir zamanda organda yapmaya başlarlar .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mokinto 3 yıl
Bu amaçla kullanılmasına saygı duyuyorum tabi ve umarım kullanan kişinin hayatını kolaylaştırır ama günlük kullanımda pek pratik bulmadığımı belirtmek isterim. Çok uzun süre kullanılamıyor ve kol ağrısı yapıyor.
Bu arada hepimiz "Tübitak ilgilenmedi NASA kaptı " gibi bir sürü haber okumuşuzdur. Bilim her topluma lazım .Önemli olan illaha bir şey keşfetmek değil bilimsel süreci takip edebilmektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 3 yıl
Deus Ex yakındır.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 3 yıl en beğenilen
Budur işte. Helal olsun. Adamların şirketleri ve üniversiteleri ne güzel şeyler yapıyorlar. Benzer bir sürü gelişmeden DH ile haberdar oluyoruz.

Bizim (bildiri yayınlayıp imza atan) aydın! bilim adamlarıda hainlik, uşaklık ve provakosyonu bırakıp, bizim vergilerimizle devletten aldığı parayı hak ederek, böyle ve benzeri yararlı işlerle uğraşsalar keşke.

Düzenleme: tüm öğretim üyesi arkadaşları kastetmedim ama yanlış anlaşılabileceği için parantez içerisinde yazıma açıklama ekledim. genelleme olarak algılanmasın.
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl ceo-tr
ceo-tr

Budur işte. Helal olsun. Adamların şirketleri ve üniversiteleri ne güzel şeyler yapıyorlar. Benzer bir sürü gelişmeden DH ile haberdar oluyoruz.

Bizim aydın! bilim adamlarıda hainlik, uşaklık ve provakosyonu bırakıp, bizim vergilerimizle devletten aldığı parayı hak ederek, böyle ve benzeri yararlı işlerle uğraşsalar keşke.

Her genelleme yanlış olduğu gibi sizin ki de yanlış.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4071 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
myo, teknoloji ve
4 etiket daha bilim Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Can Tunçer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Hareket halindeki araca inebilen otonom drone 3 yıl Xiaomi, sinema endüstrisine adım atıyor 3 yıl Uzayda ilk çiçek yetiştirildi 3 yıl Huawei P9, 4 farklı versiyona gelebilir 3 yıl TSMC, bu yıl 10nm sürecine geçiyor 3 yıl Yakınlık sensörü yerini ultrasonik sensörlere bırakabilir 3 yıl Samsung, sektörün ilk 4GB HBM2 DRAM üretimine başladı 3 yıl Windows 10 mobil'in kamera uygulamasına "Force HDR" özelliği ekleniyor 3 yıl Corsair'ın tepe modellerinden HX850i güç kaynağı incelemesi 3 yıl Amazon, drone ile teslimatlara başlayan ilk şirket olmayı planlıyor 3 yıl Microsoft, Xbox 360 sunucularının bu yıl kapanacağı iddiasını yalanladı 3 yıl Google arama sonuçları, Google Play Store ile entegre oluyor 3 yıl Müzik piyasasında dijital fikri mülkiyet dönemi 3 yıl Telefonunuzun bataryasında çocuk işçi izleri mi var? 3 yıl AMD Polaris, iç bağlantılarda 100GB/s bant genişliği hedefliyor 3 yıl Iron Maiden'in mobil oyunu bu yaz geliyor 3 yıl Parola seçimi konusunda akıllanmıyoruz! 3 yıl 2020 yılında, robotlar 5 milyon işçinin yerini alacak 3 yıl Panasonic'ten Android işletim sistemi yeni fotoğraf makinesi 3 yıl Twitter'a bir süredir erişim sağlanamıyor (Güncellendi) 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN "Myo" ile çok önemli bir ilke imza atıldı Sonraki Yeni nesil iPhone'larda, LiFi ile internet çok daha hızlı olacak 3 yıl Simpsons'ın yaratıcısı Netflix için yeni bir dizi geliştiriyor 3 yıl YotaPhone 2 inceleme videosu 3 yıl Xiaomi, bazı akıllı telefonlarına bootloader kilidi koymaya başladı 3 yıl Facebook, uygulama içi tarayıcısını geliştiriyor 3 yıl Emisyon skandalında bu kez hedef Renault 3 yıl Bu ultrabook oyuncular için: Razer Blade Stealth ilk inceleme videosu 3 yıl Detroit Auto Show'dan 4 konsept otomobil ve 1 uygulama 3 yıl Microsoft Lumia 650'nin çıkış tarihi belli oldu 3 yıl İngiliz astronot uzay yürüyüşü sırasında selfie çekti 3 yıl Lexus LC 500, adından bahsettirmeye devam ediyor 3 yıl Apple iAd reklam servisini kapatıyor peki şimdi ne olacak? 3 yıl Android cihazından sildiğiniz uygulama ve oyunları kolayca bulun 3 yıl Nintendo'nun ilk mobil oyunu Miitomo, Mart ayında geliyor 3 yıl WhatsApp artık tamamen ücretsiz 3 yıl Uber ve Airbus'dan önemli ortaklık 3 yıl Huawei'nin yeni melez dizüstü modeli detaylanıyor 3 yıl SpaceX, okyanus üstü inişte yine sorun yaşadı 3 yıl Samsung'un yeni fitness takip bilekliği internete sızdırıldı 3 yıl Özçekim odaklı Oppo F1, Avrupa'da satışa çıkıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim