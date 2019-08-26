NAND Flash depolama teknolojisinde yeni adım: PLC yongalar geliyor

SSD pazarında artan üretim hacmi ve düşen maliyetlerin etkisiyle son kullanıcılar artık düşük bütçede dahi SSD’nin tadını çıkarabiliyor. Bununla birlikte endüstride yongaların maliyetini düşürmek ve kapasiteyi arttırmak için çalışmalar hızla devam ediyor.

Son gelen haberlere göre WD ve Toshiba PLC üzerinde çalışıyor. Çalışan prototiplere de sahip ortaklar bunu sadece hali hazırdaki QLC yongaları üzerinde ufak değişiklikler yaparak başarmışlar.

Hücre başına 5 bit verinin saklanacağı yeni yongalar çalışmak için 32 farklı voltaja gereksinim duyuyor. Bu nedenle yazılan verileri okumak için farklı seviyede gerilimleri ölçmesi gereken kontrolcünün işi bir hayli zor olacak.

PLC'nin artıları ve eksileri

Düşen yazma ömrü ve performans ise PLC’nin en büyük dezavantajı olarak görünüyor. Zira QLC’de dahi endişe uyandıracak düzeylere düşen TBW değerleri ve yük altında düşen performans PLC’de biraz daha aşağıya inecek. Buna karşın yeni algoritmalarla desteklenmiş kontrolcüler ve belki de NAND Flash seviyesinde yapılacak geliştirmelerle bu olumsuzluklar bir nebze olsun aşılabilir.

https://www.guru3d.com/news-story/new-nand-storage-development-slcmlctlcqlc-nand-going-for-plc.html

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Olumlu tarafından bakacak olursak, daha uygun fiyatlara yüksek kapasiteli SSD’lere erişmek mümkün olacak. Hatta bu kapasiteler de bir SSD sürücüsü üzerinde olacağı için performans kanadında da yüzümüz gülecek.