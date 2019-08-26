Çinli şirketten Nvidia GTX 1080'e rakip ekran kartı geliyor

Teknoloji Editörü
Ekran kartı endüstrisine yaklaşık olarak yirmi yıldır iki ana şirketin hükmettiğini söylemek yanlış olmaz. Ancak bu durum yakında değişebilir. Intel kendi harici ekran kartını üreteceğini açıklamıştı ve dördüncü adayın da Çin'den gelmesi muhtemel.
Pazardaki dördüncü oyuncu olabilir
Çin'de faaliyet gösteren Changsha Jingjia Microelectronics GPU'lar konusunda gittikçe gelişen bir teknoloji şirketi olarak dikkat çekiyor. Şirketin JM9271 olarak bilinen son çipinin ise Nvidia'nın GeForce GTX 1080 modeli kadar hızlı olduğu iddia ediliyor. Jingjia Microelectronics'in elektrikli bileşen tasarımı ve üretimi konusunda uzmanlaşmış askeri-sivil bir entegre şirket olarak 2006 yılında kurulduğu ve Çin'in ilk yerli GPU'su olan JM5400'ü ürettiği belirtiliyor.Şirketin en yeni GPU'su JM7200 GeForce GT 640'a eşdeğer bir performans sunuyor. Ancak yapım aşamasında olan JM9271 modelinin ise 1,800MHz, 16 GB HBM ve PCIe 4.0 desteği ile GTX 1080'e rakip olacağı söyleniyor. Ancak bu GPU'ların 28nm üretim süreci üzerine inşa edildikleri için, Nvidia'nın 16nm ekran kartları kadar verimli olmaları beklenmiyor. Kullanıcı tarafından bakacak olursak alternatif oluşturması bakımından olumlu bir gelişme olduğunu söylemek mümkün.
https://www.tomshardware.com/news/jingjia-micro-chinese-gpu-pcie-4.0-16gb-hbm-gtx-1080-performance,40217.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
gelsin gelsin. hoş gelsin. pazar bollansın tekeller bir bir kırılsın.
ben müşteri olarak çok mutluyum.
beğenmeyen neden beğenmez anlamak güç aslında anlamak da istemiyorum. gerek yok.
Çinlilerden iyi komedyenler çıkıyormuş.
Yeni kartlar çıkacak deniyor; ama üst seviye kart mı olur giriş seviyesi mi olur bilemiyoruz.
Tek istediğim amd'nin mobil gpu'lara el atması. Laptop konusunda nvidia tekel olmuş.
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