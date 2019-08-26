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Çinli şirketten Nvidia GTX 1080'e rakip ekran kartı geliyor

Çin merkezli teknoloji üreticisi Changsha Jingjia Microelectronics, ekran kartları konusunda uzmanlaşmış Nvidia şirketinin GTX 1080 modeline rakip olacak bir GPU geliştiriyor.
3 sa.
2,8b
64
20
Ekran Kartı
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli şirketten Nvidia GTX 1080'e rakip ekran kartı geliyor
Ekran kartı endüstrisine yaklaşık olarak yirmi yıldır iki ana şirketin hükmettiğini söylemek yanlış olmaz. Ancak bu durum yakında değişebilir. Intel kendi harici ekran kartını üreteceğini açıklamıştı ve dördüncü adayın da Çin'den gelmesi muhtemel.

Pazardaki dördüncü oyuncu olabilir

Çin'de faaliyet gösteren Changsha Jingjia Microelectronics GPU'lar konusunda gittikçe gelişen bir teknoloji şirketi olarak dikkat çekiyor. Şirketin JM9271 olarak bilinen son çipinin ise Nvidia'nın GeForce GTX 1080 modeli kadar hızlı olduğu iddia ediliyor. Jingjia Microelectronics'in elektrikli bileşen tasarımı ve üretimi konusunda uzmanlaşmış askeri-sivil bir entegre şirket olarak 2006 yılında kurulduğu ve Çin'in ilk yerli GPU'su olan JM5400'ü ürettiği belirtiliyor.
Şirketin en yeni GPU'su JM7200 GeForce GT 640'a eşdeğer bir performans sunuyor. Ancak yapım aşamasında olan JM9271 modelinin ise 1,800MHz, 16 GB HBM ve PCIe 4.0 desteği ile GTX 1080'e rakip olacağı söyleniyor. Ancak bu GPU'ların 28nm üretim süreci üzerine inşa edildikleri için, Nvidia'nın 16nm ekran kartları kadar verimli olmaları beklenmiyor. Kullanıcı tarafından bakacak olursak alternatif oluşturması bakımından olumlu bir gelişme olduğunu söylemek mümkün.


https://www.tomshardware.com/news/jingjia-micro-chinese-gpu-pcie-4.0-16gb-hbm-gtx-1080-performance,40217.html Yorum Yaz
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WaylandIZMIR 3 sa. en beğenilen
Çinliler bu işe girince piyasa alt üst olur demedi demeyin. Xiaomi falan balıklama atlar zaten bu tür sektöre. Xiaomi MTX 3080 Mi yakında gelir :)
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` quaD. 3 sa.
Fiyat onemli
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smart1978 23 dk.
Faturaniz cosacak :)
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Jzagor 38 dk.
oo lezzetli haber..
gelsin gelsin. hoş gelsin. pazar bollansın tekeller bir bir kırılsın.
ben müşteri olarak çok mutluyum.
beğenmeyen neden beğenmez anlamak güç aslında anlamak da istemiyorum. gerek yok.
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Mr. Decent 42 dk.
Yapamazlar falan tarzı yorumlar gördüm facebook gönderisinin altında falan, bu kişiler bu nvidia, amd ekran kartlarının hollandada, isviçrede üretildiğini falan mı düşünüyorlar
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mav1li 52 dk.
Gtx 1080 e rakip hemde 28nm ile :)
Çinlilerden iyi komedyenler çıkıyormuş.
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ilkerinanç 54 dk.
Hadi ulan...(Destekleme baabında olan ,yürü git lan dalga mı geçiyon olanı değil.)
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efyavas 56 dk.
O fotoğraftaki ali'de satılan fake 1050ti değil mi
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naak98 1 sa.
İnşallah Amerika hariç biri el atar şu olaya gönül ister tr olsun ama daha 100 yıl var o işe
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Akasha_Ether 2 sa.
Ne kadar çok rekabet o kadar düşük fiyat
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Dr.Faustus 2 sa.
Okey'e 4'üncü bulundu
l
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estrofem 2 sa.
Bir konu hakkında soru sormak istiyorum. RX 590 ile GTX 1660 kıyaslandığında 1660 almak daha mantıklı, peki AMD'den GTX 1660'a rakip olacak RX 5700 mimarisinde yeni kartlar gelecek mi?
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MehmetNY 2 sa. estrofem
amd'nin grafik kanadında ne yapmak istediğini kimse anlamış değil.
Yeni kartlar çıkacak deniyor; ama üst seviye kart mı olur giriş seviyesi mi olur bilemiyoruz.
Tek istediğim amd'nin mobil gpu'lara el atması. Laptop konusunda nvidia tekel olmuş.
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changsha jingjia microelectronics, Ekran Kartı ve
4 etiket daha nvidia gpu Donanım Uğur Seven
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