Çinli şirketten Nvidia GTX 1080'e rakip ekran kartı geliyor

Ekran kartı endüstrisine yaklaşık olarak yirmi yıldır iki ana şirketin hükmettiğini söylemek yanlış olmaz. Ancak bu durum yakında değişebilir. Intel kendi harici ekran kartını üreteceğini açıklamıştı ve dördüncü adayın da Çin'den gelmesi muhtemel.

Pazardaki dördüncü oyuncu olabilir

Çin'de faaliyet gösteren Changsha Jingjia Microelectronics GPU'lar konusunda gittikçe gelişen bir teknoloji şirketi olarak dikkat çekiyor. Şirketin JM9271 olarak bilinen son çipinin ise Nvidia'nın GeForce GTX 1080 modeli kadar hızlı olduğu iddia ediliyor. Jingjia Microelectronics'in elektrikli bileşen tasarımı ve üretimi konusunda uzmanlaşmış askeri-sivil bir entegre şirket olarak 2006 yılında kurulduğu ve Çin'in ilk yerli GPU'su olan JM5400'ü ürettiği belirtiliyor.

https://www.tomshardware.com/news/jingjia-micro-chinese-gpu-pcie-4.0-16gb-hbm-gtx-1080-performance,40217.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Şirketin en yeni GPU'suGeForce GT 640'a eşdeğer bir performans sunuyor. Ancak yapım aşamasında olanmodelinin ise 1,800MHz, 16 GB HBM ve PCIe 4.0 desteği ile'e rakip olacağı söyleniyor. Ancak bu GPU'larınüretim süreci üzerine inşa edildikleri için, Nvidia'nınekran kartları kadar verimli olmaları beklenmiyor. Kullanıcı tarafından bakacak olursakbakımından olumlu bir gelişme olduğunu söylemek mümkün.