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NASA 2021 yılında Mars yüzeyinde ufak bir sera kurmayı planlıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mars'a kurulabilecek bir koloni ihtimaline karşı 2021 yılında Mars yüzeyinde bitki yetiştirme deneyi gerçekleştireceğini duyurdu.
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
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NASA 2021 yılında Mars yüzeyinde ufak bir sera kurmayı planlıyor
Uzayda yaşam insanoğlu için her zaman merak edilen bir bulgu olmuştur ve hatta pek çok bilim kurgu filminde Ay ve Mars üzerinde kurulan kolonilerin yer aldığı görülmüştür.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mars'a kurulabilecek bir koloni ihtimaline karşı 2021 yılında Mars yüzeyinde bitki yetiştirme deneyi gerçekleştireceğini duyurdu. 2020 ortalarında fırlatılıp 2021 yılında Mars'a inecek Martian yüzey aracı vasıtasıyla kurulacak mini bir serayla yapılacak deneyde ekilen tohumlara 15 gün süreyle Dünya'dan alınan hava ve su verilerek, bitkilerin Mars'ın yüksek radyasyon ve düşük yer çekimli ortamında yeşillenip yeşillenmeyeceği kontrol edilecek.
Deney sonucunda büyük boyutlu sera alanlarının ileride yapılıp yapılamayacağını öğrenecek NASA bunun sonucunda gelecekte kurulabilecek Mars kolonilerin ihtiyaç ne yönde karşılanabileceğine dair fikirler üretecek.

http://www.space.com/25767-nasa-mars-greenhouse-rover-plant-experiment.html Yorum Yaz
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ecs_elite_group 5 yıl en beğenilen
dünyanın çölleşmesini engellemek yerine marsta ot yeşertmek buna bütçe ayırmak çok mantıklı hareket
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mehmedaltair 5 yıl
Bizde de hala hedef 2023
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darkaura 5 yıl Kulak Misafiri
Kulak Misafiri

Ya bırak git 1 milyar yıl önce sulak ve ılımanmış


once adam gibi cevap vermesini ogrenin. ondan sonra ayni goruste degilseniz nedenini belirtin. bu kahve agziyla sizi kimse ciddiye almaz.

marsin sulak gecmisinin kanitlari hala yerinde duruyor. gecmis nehirlerin yataklari, deltalari alenen ortada.

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Kulak MisafiriYa bırak git 1 milyar yıl önce sulak ve ılımanmışonce adam gibi cevap vermesini ogrenin. onda...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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arel.gr 5 yıl
guzel evrimsel girisimler !
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cübbeli gandalf 5 yıl
Bence füzyon santralleri kurmaya öncelik vermeliler
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climanjero 5 yıl
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The Times 5 yıl
Bir gün uzaya yerleşme fikri bana çok mantıksız geliyor. Tabi orada yaşayacak şekilde evrilmediğimiz ya da mutasyona uğramadığımız sürece...
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X@ndeR 5 yıl
yüzyıl önce mantıksız gelen şeyler bugünün vazgeçilmezleri arasında. bilime yapılan yatırım her zaman karşılığını verir.
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MxFxOx 5 yıl
atmosfer olmayan bir yerde koruma olmadan canlı yaşaması zor.Evrim oradalarda var olamamış(!)
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multiTYRT 5 yıl MxFxOx
MxFxOx
atmosfer olmayan bir yerde koruma olmadan canlı yaşaması zor.Evrim oradalarda var olamamış(!)

Bu tür dar kafalılar yüzünden Türkiye bu halde


1969 Apollo programı için de aynı şeyler söylendi. Gereksiz, para kaybı, vs. vs. 2030 civarları NASA kat kat kat kat kat kat daha güçlü olunca görüşürüz


Ayrıca Mars'ta atmosfer var. En ufak bilginiz olmadan atıp tutmayın.
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irish 5 yıl MxFxOx
MxFxOx
atmosfer olmayan bir yerde koruma olmadan canlı yaşaması zor.Evrim oradalarda var olamamış(!)

Haberi bile okumadan yorum yazınca ...
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EzoBride 5 yıl
Bizde seranın maliyetini hesaplayalım.
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
Ya bir tane de güneş sistemimizde ki gezegenleri ve onların uyduları hakkında bilgi toplayan fotoğraflandırabilen gerektiğinde dünyamızı da inceleyebilen bir uydu fırlatıp uzay hakkında tecrübe kazanalım kendi imkanlarımızla bu bilgiler ışığında belgeseller oluşturalım kısacası = uzaya kendi gözümüzle bakalım
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olağan_şüpheli 5 yıl ObjektifPoint.Net
Elektrofx320

Ya bir tane de güneş sistemimizde ki gezegenleri ve onların uyduları hakkında bilgi toplayan fotoğraflandırabilen gerektiğinde dünyamızı da inceleyebilen bir uydu fırlatıp uzay hakkında tecrübe kazanalım kendi imkanlarımızla bu bilgiler ışığında belgeseller oluşturalım kısacası = uzaya kendi gözümüzle bakalım

national geographic ,,discovery channel tarzı kanallarda belgeseller var ,gezegenlerle uydularıyla ilgili ... yani zaten yapmışlar onları.
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jumuu 5 yıl ObjektifPoint.Net
Elektrofx320
Ya bir tane de güneş sistemimizde ki gezegenleri ve onların uyduları hakkında bilgi toplayan fotoğraflandırabilen gerektiğinde dünyamızı da inceleyebilen bir uydu fırlatıp uzay hakkında tecrübe kazanalım kendi imkanlarımızla bu bilgiler ışığında belgeseller oluşturalım kısacası = uzaya kendi gözümüzle bakalım

Geçmiş yıllarda voyager ve pioneer uzay sondasını bu yüzden ürettiler. Pioneer'ı bilmiyorum ama voyager 4 tane gezegenin yanından geçti. O tarihlerde yapılan araştırmada bu 4 gezenenin sıra şeklinde olacağını keşfetmişler. Voyager, dünyadan fırlatıldığında bu gezegenleri yakından fotoğraflama imkanı buldu. Tabii yakıtın yetmeyeceğini bildikleri için her gezegenin kütle çekiminden ivmelenerek diğer gezegene ulaştı. Yanlış bilmiyorsam 1977 yılında fırlatıldı ve voyager tahmin edilenden daha fazla çalışır durumda kaldı. Voyager yaklaşık olarak dünyadan 16 milyar kilometre uzakta. Ufak tefekte olsa hala dünyaya bilgi göndermekte.

Kısacası hocam demiş olduğunuz şey geçmişte yapıldı.

Buda voyager 1'in 14 şubat 1990'da 4 milyar kilometre uzaktayken dünyanın resmi.

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12 Angry Men 5 yıl
bunu dünyadakı collerde yapsana, marsta serayı kım ne yapacak ?
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viper 5 yıl
Muhtemelen Mars ortaminin benzerini dünyada yada ISS de olusturup belirli bitkileri ve organizmalari yasatabildiklerini görmüslerdir. Mesela bazi likenlerin bu sartlarda yasayabildikleri deneylerle kanitlanmistir. Sira bunu Mars uzerinde denemeye gelmis. Ayrica burada esas denenecek olan orada Dünya-Mars karisimi bir yasam ortami yaratlip bunun sürdürülebilirligidir. Öncelik fotosentez ortami yaratip %96 karbondioksit olan Mars atmosferinden oksijen üretmek olacaktir. Bunun yani sira orada günes panelleri sayesinde enerji depolayabilecek, kesif araclarini sarj edecek bir üs vazifesi görecektir.
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irish 5 yıl
Gayet güzel ve gerekli bir deney.
Umarım sonuçlar istenilen yönde çıkar.
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