NASA 2021 yılında Mars yüzeyinde ufak bir sera kurmayı planlıyor

Uzayda yaşam insanoğlu için her zaman merak edilen bir bulgu olmuştur ve hatta pek çok bilim kurgu filminde Ay ve Mars üzerinde kurulan kolonilerin yer aldığı görülmüştür.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mars'a kurulabilecek bir koloni ihtimaline karşı 2021 yılında Mars yüzeyinde bitki yetiştirme deneyi gerçekleştireceğini duyurdu. 2020 ortalarında fırlatılıp 2021 yılında Mars'a inecek Martian yüzey aracı vasıtasıyla kurulacak mini bir serayla yapılacak deneyde ekilen tohumlara 15 gün süreyle Dünya'dan alınan hava ve su verilerek, bitkilerin Mars'ın yüksek radyasyon ve düşük yer çekimli ortamında yeşillenip yeşillenmeyeceği kontrol edilecek.

Deney sonucunda büyük boyutlu sera alanlarının ileride yapılıp yapılamayacağını öğrenecek NASA bunun sonucunda gelecekte kurulabilecek Mars kolonilerin ihtiyaç ne yönde karşılanabileceğine dair fikirler üretecek.

http://www.space.com/25767-nasa-mars-greenhouse-rover-plant-experiment.html