NASA, Curiosity aracının Mars macerasını 2 dakikalık bir videoya sığdırdı

Haber Editörü
NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun bir parçası olarak Mars'ta Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki robotu Curiosity, 6 Ağustos 2012 yılında iniş yaptığı Mars gezegeni üzerinde birçok araştırma yapıyor. Öncelikli amacının kızıl gezegenin iklimini incelemek, yaşam olup olmadığını belirlemek ve su aramak olduğu belirtilen Curiosity, 899 KG ağırlığında ve 2.9 x 2.2 x 2.2 metre boyutlarında.
Daha önce de bu araç üzerinde bulunan 3 kamerayla farklı günlerde çektiği 900 kareden oluşan 1.3 milyar piksellik fotoğrafı resmi sitesi üzerinde yayınlayan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bu sefer Curiosity aracının 12 aylık Mars macerasını gösteren 2 dakika uzunluğunda ilginç bir video yayınladı. Bu üzün süreyi 2 dakika gibi kısa bir süreye indiren NASA'nın yayınladığı videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arkadaşın dediği kamera kalitesi olayı , ülkemizde bile vardır.Haberde izlediğiniz mobese kameraları çözünürlüğü değiştirilmiştir.Halka dağıtılandan çok daha nettir ,aslı.Burdan yola çıkarak bu örnekle haberdeki örneği karşılaştırırsak aradaki fark çok daha büyük olur.
Saygılar.
Bekara karı boşamak kolay derler ya. Biraz öyle olmuş sizin yorum. :)
Mars dünyadan tamamen ayrı bir gezegen. Çok uzak mesafede. 3G ile dibimizdeki baz istasyonuna bile adam akıllı HD video yollayamazken en ileri ekipmanlar bile olsa Dünya-Mars arasında veri taşımak çok zor olsa gerek. Ayrıca zaten araç çok yavaş hareket etmeli yoksa enerji ihtiyacını karşılayamaz.
@MyCoDeR
FPS düşük değil. Aletin yaptığı işler hızlandırılmış. Alet zaten çok yavaş hareket ediyor. Bu görüntüler aracın 1 yılda yaptıklarının hızlandırılmış hali zaten.
Arkadaşın dediği kamera kalitesi olayı , ülkemizde bile vardır.Haberde izlediğiniz mobese kameraları çözünürlüğü değiştirilmiştir.Halka dağıtılandan çok daha nettir ,aslı.Burdan yola çıkarak bu örnekle haberdeki örneği karşılaştırırsak aradaki fark çok daha büyük olur.
Saygılar.
bir fotokopi makinesi reklamı vardı.marsdaki uzaylılar ve nasa aracını konu alıyordu.
kurak arazilerin fotokopisinin çekmişler boyuna nasanın aracının kamerasına tutuyolardı.nasadakilerde marsda bişi yok diyorlardı
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
867 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, curiosity ve