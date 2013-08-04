NASA, Curiosity aracının Mars macerasını 2 dakikalık bir videoya sığdırdı

NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun bir parçası olarak Mars'ta Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki robotu Curiosity, 6 Ağustos 2012 yılında iniş yaptığı Mars gezegeni üzerinde birçok araştırma yapıyor. Öncelikli amacının kızıl gezegenin iklimini incelemek, yaşam olup olmadığını belirlemek ve su aramak olduğu belirtilen Curiosity, 899 KG ağırlığında ve 2.9 x 2.2 x 2.2 metre boyutlarında.

Daha önce de bu araç üzerinde bulunan 3 kamerayla farklı günlerde çektiği 900 kareden oluşan 1.3 milyar piksellik fotoğrafı resmi sitesi üzerinde yayınlayan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bu sefer Curiosity aracının 12 aylık Mars macerasını gösteren 2 dakika uzunluğunda ilginç bir video yayınladı. Bu üzün süreyi 2 dakika gibi kısa bir süreye indiren NASA'nın yayınladığı videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.