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NASA, Curiosity aracının Mars macerasını 2 dakikalık bir videoya sığdırdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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NASA, Curiosity aracının Mars macerasını 2 dakikalık bir videoya sığdırdı
NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun bir parçası olarak Mars'ta Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki robotu Curiosity, 6 Ağustos 2012 yılında iniş yaptığı Mars gezegeni üzerinde birçok araştırma yapıyor. Öncelikli amacının kızıl gezegenin iklimini incelemek, yaşam olup olmadığını belirlemek ve su aramak olduğu belirtilen Curiosity, 899 KG ağırlığında ve 2.9 x 2.2 x  2.2 metre boyutlarında.
Daha önce de bu araç üzerinde bulunan 3 kamerayla farklı günlerde çektiği 900 kareden oluşan 1.3 milyar piksellik fotoğrafı resmi sitesi üzerinde yayınlayan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bu sefer Curiosity aracının 12 aylık Mars macerasını gösteren 2 dakika uzunluğunda ilginç bir video yayınladı. Bu üzün süreyi 2 dakika gibi kısa bir süreye indiren NASA'nın yayınladığı videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 

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Konungariket Sverige 6 yıl en beğenilen
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DH Misafiri 6 yıl
eğer bu araç marsta ise ben de şu an hakkari deyim.
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aozgec 6 yıl
hep aynı yerde takilmis :)
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DH Misafiri 6 yıl
Hasan07-36
Moribito
MyCoDeR 2012de göndermişler bu robotu ne renkli nede fpsi iyi, kolay veri transveri yapmak için mi böyle dandik kameralarla gönderiyolar acaba ?
Halk ile paylasilan video bu, adamlar tabiki teknolojinin son nimetlerinden yararlanmistir ve kendilerine saklamislardir.
Bekara karı boşamak kolay derler ya. Biraz öyle olmuş sizin yorum. :)Mars dünyadan tamamen ayrı bir gezegen. Çok uzak mesafede. 3G ile dibimizdeki baz istasyonuna bile adam akıllı HD video yollayamazken en ileri ekipmanlar bile olsa Dünya-Mars arasında veri taşımak çok zor olsa gerek. Ayrıca zaten araç çok yavaş hareket etmeli yoksa enerji ihtiyacını karşılayamaz.@MyCoDeRFPS düşük değil. Aletin yaptığı işler hızlandırılmış. Alet zaten çok yavaş hareket ediyor. Bu görüntüler aracın 1 yılda yaptıklarının hızlandırılmış hali zaten.

Arkadaşın dediği kamera kalitesi olayı , ülkemizde bile vardır.Haberde izlediğiniz mobese kameraları çözünürlüğü değiştirilmiştir.Halka dağıtılandan çok daha nettir ,aslı.Burdan yola çıkarak bu örnekle haberdeki örneği karşılaştırırsak aradaki fark çok daha büyük olur.
Saygılar.
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YordleKing 6 yıl
Robota hakarettir lan bu :D.
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cem650 6 yıl
eee yan sonra...
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Hasan07-36 6 yıl
Moribito
MyCoDeR 2012de göndermişler bu robotu ne renkli nede fpsi iyi, kolay veri transveri yapmak için mi böyle dandik kameralarla gönderiyolar acaba ?
Halk ile paylasilan video bu, adamlar tabiki teknolojinin son nimetlerinden yararlanmistir ve kendilerine saklamislardir.

Bekara karı boşamak kolay derler ya. Biraz öyle olmuş sizin yorum. :)
Mars dünyadan tamamen ayrı bir gezegen. Çok uzak mesafede. 3G ile dibimizdeki baz istasyonuna bile adam akıllı HD video yollayamazken en ileri ekipmanlar bile olsa Dünya-Mars arasında veri taşımak çok zor olsa gerek. Ayrıca zaten araç çok yavaş hareket etmeli yoksa enerji ihtiyacını karşılayamaz.
@MyCoDeR
FPS düşük değil. Aletin yaptığı işler hızlandırılmış. Alet zaten çok yavaş hareket ediyor. Bu görüntüler aracın 1 yılda yaptıklarının hızlandırılmış hali zaten.
1 Yanıt Yanıtla +2
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cenkakay08 6 yıl Hasan07-36
Hasan07-36

Moribito

MyCoDeR 2012de göndermişler bu robotu ne renkli nede fpsi iyi, kolay veri transveri yapmak için mi böyle dandik kameralarla gönderiyolar acaba ?
Halk ile paylasilan video bu, adamlar tabiki teknolojinin son nimetlerinden yararlanmistir ve kendilerine saklamislardir.



Bekara karı boşamak kolay derler ya. Biraz öyle olmuş sizin yorum. :)

Mars dünyadan tamamen ayrı bir gezegen. Çok uzak mesafede. 3G ile dibimizdeki baz istasyonuna bile adam akıllı HD video yollayamazken en ileri ekipmanlar bile olsa Dünya-Mars arasında veri taşımak çok zor olsa gerek. Ayrıca zaten araç çok yavaş hareket etmeli yoksa enerji ihtiyacını karşılayamaz.

@MyCoDeR

FPS düşük değil. Aletin yaptığı işler hızlandırılmış. Alet zaten çok yavaş hareket ediyor. Bu görüntüler aracın 1 yılda yaptıklarının hızlandırılmış hali zaten.

Arkadaşın dediği kamera kalitesi olayı , ülkemizde bile vardır.Haberde izlediğiniz mobese kameraları çözünürlüğü değiştirilmiştir.Halka dağıtılandan çok daha nettir ,aslı.Burdan yola çıkarak bu örnekle haberdeki örneği karşılaştırırsak aradaki fark çok daha büyük olur.

Saygılar.
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Konungariket Sverige 6 yıl en beğenilen
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Batuist 6 yıl
bir uzaylı marsta bunu görse ne yapar acaba.. koca gezegende tek başına hareket eden bir makine.. tıpkı wall-e animasyonunda olduğu gibi.. acayip makara olurdu doğrusu..
1 Yanıt Yanıtla +3
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olağan_şüpheli 6 yıl Batuist
Batuist

bir uzaylı marsta bunu görse ne yapar acaba.. koca gezegende tek başına hareket eden bir makine.. tıpkı wall-e animasyonunda olduğu gibi.. acayip makara olurdu doğrusu..

bir fotokopi makinesi reklamı vardı.marsdaki uzaylılar ve nasa aracını konu alıyordu.

kurak arazilerin fotokopisinin çekmişler boyuna nasanın aracının kamerasına tutuyolardı.nasadakilerde marsda bişi yok diyorlardı
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kasim33 6 yıl
adamlar bildigin uzayda be
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demonmaster 6 yıl
en az enerji harcaması robotun aleyhine. tabiki de fiziksel aktiviteleri için bu şekilde kamera kullanmaları avantajdır.
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