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NASA JPL, yeni nesil Kinect ve Oculus Rift ile robot kontrol mekanizmasını bir üst seviyeye taşıdı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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NASA JPL, yeni nesil Kinect ve Oculus Rift ile robot kontrol mekanizmasını bir üst seviyeye taşıdı
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın uzay robotları / araçları üzerinde çalışma gösteren birimi JPL (Jet Propulsion Laboratory), Microsoft'un yeni jenerasyon oyun konsolu Xbox One ile beraber gelen yeni nesil Kinect ve Oculus Rift kullanarak robot kontrol mekanizmasını bir üst seviyeye taşıdığını gözler önüne serdi.
Daha önce Oculus Rift ve Virtuix Omni sistemlerini kullanarak hazırladığı "Take One Mars" isimli bir proje ile kızı gezegeni benzersiz bir deneyim ile sanal ortama aktaran NASA JPL, bu sefer eskiye oranla vücut hareketlerini çok daha iyi oranda analiz edebilen ve etkileşim noktasında standartları belirlemesi beklenen yeni nesil Kinect üzerinde de çalışma göstermeye başladı. Bu doğrultuda ISS (Uluslararası Uzay İstasyonu) ya da benzer noktalarda kullanılan Robonaut 2 gibi insansı robotların çok daha etkili düzeyde yönetilmesi için yeni nesil Kinect ve Oculus Rift'ten oluşan bir sistem geliştiren JPL araştırmacıları, açılan yeni olanaklarla JACO adı verilen robot kolu gerçek zamanlı olarak hareket ettirmeyi ve farklı objeleri turarak taşımayı başardı. Operatörlere birinci şahıs görüntüsü üzerinden çok daha etkili bir kontrol yapısı sağlayan bu yeni mekanizma, hassaslık noktasında da daha iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor.
Şimdilik araştırma geliştirme çalışmaları devam eden ve ciddi anlamda ISS bünyesinde kullanılması hedeflenen sistem hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
NASA JPL, yeni nesil Kinect ve Oculus Rift ile robot kontrol mekanizmasını bir üst seviyeye taşıdı


http://www.engadget.com/2013/12/23/nasa-jpl-control-robotic-arm-kinect-2/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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