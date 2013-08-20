NASA Jet Propulsion Lab Laboratuvarı'nda geliştirilen RoboSimian isimli robot hakkında yeni bir video yayınladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Jet Propulsion Lab Laboratuvarı, farklı gezegenler yerine dünyamız üzerinde arama kurtarma işlemleri için kullanılabilecek RoboSimian isimli bir robot üzerinde uzun süredir aktif olarak çalışıyor. Robot hakkında yayınlanan yeni bir video ise, RoboSimian'nın yeteneklerini gözler önüne seriyor.

DARPA Robotik Challenge yarışması (2 milyon dolar ödüllü) kapsamında da rekabet göstermesi beklenen maymunsu robot RoboSimian, temel amacı olan arama kurtarma faaliyetleri için gövdesinde farklı hareketlere uygun farklı bir eklem yapısı bulunuyor ve belirtildiği üzere zorlu arazilerde rahatlıkla hareket edebiliyor, merdivenlere tırmanabiliyor ve hatta farklı araçları sürebiliyor. Uzun zamandır üzerinde çalışmalar yapılan RoboSimian, son zamanlarda kendi ağırlığını kaldırma ve hassas nesneleri dengeleme konularında geliştiriliyor.

Hayvanlardan esinlenerek hazırlanan robotların en gelişmişlerinden RoboSimian hakkında hazırlanmış yeni tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www-robotics.jpl.nasa.gov/tasks/showTask.cfm?TaskID=236&tdaID=700043