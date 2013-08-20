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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA Jet Propulsion Lab Laboratuvarı'nda geliştirilen RoboSimian isimli robot hakkında yeni bir video yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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NASA Jet Propulsion Lab Laboratuvarı'nda geliştirilen RoboSimian isimli robot hakkında yeni bir video yayınladı
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Jet Propulsion Lab Laboratuvarı, farklı gezegenler yerine dünyamız üzerinde arama kurtarma işlemleri için kullanılabilecek RoboSimian isimli bir robot üzerinde uzun süredir aktif olarak çalışıyor. Robot hakkında yayınlanan yeni bir video ise, RoboSimian'nın yeteneklerini gözler önüne seriyor.
DARPA Robotik Challenge yarışması (2 milyon dolar ödüllü) kapsamında da rekabet göstermesi beklenen maymunsu robot RoboSimian, temel amacı olan arama kurtarma faaliyetleri için gövdesinde farklı hareketlere uygun farklı bir eklem yapısı bulunuyor ve belirtildiği üzere zorlu arazilerde rahatlıkla hareket edebiliyor, merdivenlere tırmanabiliyor ve hatta farklı araçları sürebiliyor. Uzun zamandır üzerinde çalışmalar yapılan RoboSimian, son zamanlarda kendi ağırlığını kaldırma ve hassas nesneleri dengeleme konularında geliştiriliyor.
Hayvanlardan esinlenerek hazırlanan robotların en gelişmişlerinden RoboSimian hakkında hazırlanmış yeni tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www-robotics.jpl.nasa.gov/tasks/showTask.cfm?TaskID=236&tdaID=700043 Yorum Yaz
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl en beğenilen ali_6195
ali_6195

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aybey 6 yıl
Türk Ordusu Uzayda olmalıyız ve bunu başarmak için çalışıyoruz dedi. 2020 gibi bir hedef koymuşlardı. Tabi bunu söyleyen komutanlarımız ( Ne tesadüftür ki büyük bir kısmı bağımsızlıkçı, milli gemi, uçak, tank, silah, roket vs programlarında bulunmuş adamlardır)Terörist olarak yargılanıp, hiç bir insan öldürmemelerine rağmen insan öldüren ve ellerinde Eruh'taki bebeklerin kanından, hamile kadınların, öğretmen, doktor, köylü, iş adamı -bunların büyük kısmı da kürt vatandaşlarımızdı- Askerlerimizin kanları olan silahlı vahşi teröristlerden fazlaca cezalar alarak zindanlara atıldılar.
Şu an ki hükümetin sahiplendiği bir çok teknoloji en az 20 yıldır üzerinde çalışılan ve nihayete eren projelerdir. Ancak utanılmadan, Allahtan korkulmadan bunlar siyasi ranta çevrilerek kendilerine mal edilmektedir.
Biz 1930'larda Kendi Uçağımızı üretebiliyorduk, Atatürk rahmetli olduktan sonra Bu fabrika kapattırıldı. İngilizleri geçerek Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetlerine 130 tane saldırı uçağı temin edecektik o sıra. Sonra bu fabrika şimdi Türk Traktör Fabrikası adı altında ileri teknoloji(!) Traktör üretmektedir.
Bu aşalı kompleksinden kurtulmamız gerekiyor. Siyasetten arınmış bir şekilde bilim üretmemiz gerekiyor. Allah inanmadan ziyade bilmenin öneminden bahseder kuran da. İman etmek dahi, emin olmak manasından gelir. Bilmediğiniz bir şeyden emin olamazsınız! Allah hep bizler için kuramda; ''bir bilselerdi'' diye buyurur.
Uydurulmuş din-dinler yüzünden Allahın dini bilimle çelişiyor gibi görülmekte, oysaki gerçek din bilimle çelişmez. Kuantum teorisi veya izafiyet teyorisi dahi Allahın diniyle çelişmez. Hatta Evrim teorisi bile Kuranla çelişmez. İnsanlar ile hayvanlar arasındaki bağ darvinden önce din alimleri tarafından dile getirilmiş. Darvin'in bu kaynakları okuduğu biliniyor. Başka dinlerdeki hurafeler bizim dinimize din diye sokulmuştur. Uyanın ve Bilim, öğrenin, araştırın.
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aybey 6 yıl
magicool
deniztoyota
magicool
sangokudbgt Nasada sırf bi aya gitti diye ne büyüttüler HA!! Aselsanda nasada ki bilimin 10 katı yapılıyor yıllardır ama kimse üzerinden durmuyor. Dünyanın en zeki bilim adamları teker teker öldürülüyor ama kimse ses çıkarmıyor!
Kağan güzelmiş kardeş güle güle kullan NASA milyarlarca dolar argeye harcar gidip te bütçesi 1 milyar bile bulmayan aselsanla karsilastirmak teknik olarak saçma pratik olarak daha saçma eğitim ve gelişmişlik olarak ta öyle asa bugün tek basina argeye turkiyenn toplam geliri olan 300 milyar liradan çok daha fazla para harcar milliyetçilik iyi hoş ta abartinca komik oluyor
Bence abartmamis madem nasa okadar buyuk neden dunya aselsanin haberlesme cihazlarini kullaniyor (abd dahil). Madem nasa o kadar buyuk aselsan onunla boy olcusemez neden muhendislerini oldurup zarar veriyorlar. Sizin gibiler yuzunden ulkeden beyin gocu oluyor. Bence dunya uzerinde yapilabilecek en kaliteli en saglam en kullanisli cihazi ASELSANdan baskasi yapamaz ama izin verirlerse tabiki...
1.tüm dünyanın aselsanın kripto cihazlarını kullandığına dair yabancı kaynaklı(tarafsız) bir kaynak getir konuşalın nedenleri hakkında? 2.si türk mühendisleri kimin öldürdüğünü bilemeyiz özel şirketler yada başka ülkeler bile olabilir.abd nin tekniği mühendisleri öldürmek değil satın almaktır genelde verir vatandaşlığını+dolgun maaşını alır bünyesine(bknz:soğuk savaş sonrası bütün sovyetlerin çökmesi sonrası neredeyse bütün bilim adamları ve patentlerini abd satın aldı öldürmedi ki enbüyük düşmanıdır bilirsiniz ki?) bilim adamı öldürme işi genelde kgb nin eskiden yaptığı birşeymiş... 3.olarak beyin göçüne ben ve benim gibiler değil bizzat türkiye hükümeti sebep oluyor.bununda sebebi kısaca olanak yetersizliği diyebiliriz ki dine 6 milyar lira bütçe ayırıp araştırma geliştirme işlerine sadece 2 milyarlira bütçe ayırırsanız,sonrada çıkıp niye beyin göçü var bide bunun suçunu gerçekleri görüp dile getiren insanlara atarsanız sadece kendinizi komik duruma düşürürsünüz


Evet Aselsan'ın ürettiği teknolojiler dünyada geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ama bu bir genellemedir. Ona bakılırsa İşbir Sentetik Dokuma San. adındaki firmanın İşbir Yatak markası da NASA'ya Yatak satmıştır. Şimdi bu konudaki teknolojileri Nasa'dan ileride denilebilir mi?
Abd gibi devletler artık her şeyi kendi üretmektense, kendi teknolojilerine göre (Kendi bilimsel çıkarımlarına, metotlarına göre) başkalarının ürettiklerini alır kullanır. Çin teknolojide bizden önderi ama ABD'den önderi denilebilir mi? Çin her bir b.k kendi üretir. Ama bilim üretiminde bırakın abd'yi Avrupanın bir çok ülkesinden geridir.
Ha bizim yöneticilerimizin baltalığı, ön görüsüzlüğü, aşağılık duygusu, batı yalamalığı,seviciliği ve hatta teslimiyetçi zihniyetleri yüzünden Bilim, Teknoloji üretemez hale geldik. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan Atatürk'ün rahmetli olmasına kadar Türk İnsanının Yaptığı atılım, teknolojik, ekonomik büyüme oranına, Atatürk sonrasından bu güne kadar yapılanları toplasınız dahi yetişemiyorsunuz.
Nasa Bağnaz ABD insanının hışmı altındadır. Sürekli bütçesi tırpanlarını. NAsa şikayetçidir ama hala çalışmalarına devam eder. Başta Nasa ve Sovyet Uzay Programı sayesinde bilim ve insanlık çok şey kazandı. Enteresandır tüm bu uzay yarışının hız kazanmasındaki ateşleyici unsur Nazi Uzay Teknolojileridir. SSCB dağladıktan sonra Nasa tek başına uzayla ilgili bir çok çalışması sayesinde insanlığa, bilime faydalı olmuştur. hala da ürettikleri, geliştirdikleri ve fonladıkları çalışmalarla doğrudan veya dolaylı olarak bu çalışmaları sürdürmekte ve faydalı olmaktadır. Bizim uzay programımız ne yazık ki Ticari uydu sahibi olmaktan öteye gidememiştir.
Aselsan'ın burada hiç bir suçu yoktur. Bağımsızlıkçı ekip elinden geldiği kadar en azından askeri teknolojide dışa bağımlılığımızı kesmeye çalışmaktadır. F16 Kodlarını millîleştirme (ABD'nin istememesine rağmen) çalışmalarında yer alan bir çok mühendis aynı anda hem tendomlarına ( Tendom kesilince elinizi kullanamazsanız)kadar bileklerini kesmiş hem de kafalarına kurşun sıkarak intihar etmiştir.
Şu şekilde bir kıyaslama yapacak olursak: ABD uzayı ticarileştirme, emperyalist, kapitalist dürtülerle bu çalışmalarını yapmakta ve büyük bütçelerle bunları yapmaktadır. Ancak ASELSAN'ımız (Ki Şerefli Bağımsızlıkçı Türk Subaylarının kurduğu vakıf aracılığı ile hayata geçmiştir aynı Roketsan, TAI veya Havelsan gibi ki şu anki hükümetimiz var gücüyle özelleştiremeye çalıştırmaktadır bu kurumları ) Bu kadar emperyalist hegemonyasında ezilen bir ülkede, bağımsızlığını ekonomik, askeri ve sosyolojik anlamda kaybetmiş bir ülkede kıt kanaat bütçeyle yaptıkları Nasa'nın Marsa insan göndermesine -bana göre- eşdeğerdir.
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batkent 6 yıl
Bunu türklere versinler kışın kapalı yolları actırır arabayı kaldırtıp lastiğini değiştirler
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Weed Man 6 yıl batkent
batkent

Bunu türklere versinler kışın kapalı yolları actırır arabayı kaldırtıp lastiğini değiştirler

baska nabilio ki bununla
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Septams 6 yıl





İyi güldürdü
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bafbaf 6 yıl
bunu kim yaptıysa belasını versin.köpekler :)))))
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sangokudbgt 6 yıl
Nasa'da sırf bi aya gitti diye ne büyüttüler HA!!
Aselsanda nasa'da ki bilimin 10 katı yapılıyor yıllardır ama kimse üzerinden durmuyor. Dünyanın en zeki bilim adamları teker teker öldürülüyor ama kimse ses çıkarmıyor!
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magicool 6 yıl sangokudbgt
sangokudbgt

Nasa'da sırf bi aya gitti diye ne büyüttüler HA!!

Aselsanda nasa'da ki bilimin 10 katı yapılıyor yıllardır ama kimse üzerinden durmuyor. Dünyanın en zeki bilim adamları teker teker öldürülüyor ama kimse ses çıkarmıyor!

Kafan güzelmiş kardeş güle güle kullan NASA milyarlarca dolar argeye harcar gidip te bütçesi 1 milyar bile bulmayan aselsanla karsilastirmak teknik olarak saçma pratik olarak daha saçma eğitim ve gelişmişlik olarak tam bir komedi Nasa bugün tek basina argeye turkiyenn toplam yıllık geliri olan 300 milyar liradan çok daha fazla para harcar milliyetçilik iyi hoş ta abartinca komik oluyor...
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ali_6195 6 yıl
Böyle bir köpeğim olsun başka bir şey istemem
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl ali_6195
ali_6195

Böyle bir köpeğim olsun başka bir şey istemem

nedensizce kahkaha attim
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