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NASA, Mars'a insanlı uçuşta kullanacağı RS-25 roket motorunu test etti

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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NASA, Mars'a insanlı uçuşta kullanacağı RS-25 roket motorunu test etti
 
NASA önümüzdeki dönemlerde Ay, Mars ve diğer uzak gezegenlere uçuş yapabilmek için Space Launch System (SLS) adında yeni ve güçlü bir roket geliştiriyor. Bu rokette kullanılacak RS-25 motoru ise dün akşam Stennis Uzay Merkezinde 6. testini başarıyla geçti. Testi canlı yayınlayan NASA motoru 535 saniye boyunca çalıştırarak devasa roket SLS'i taşıyacağından emin oldu.
Aslında RS-25 daha önce bir çok uzay mekiğinde kullanılan bir motordu. Ancak SLS gibi büyük çapta bir roketi taşımadığı için testlerin yeniden yapılması gerekiyor. Bunun yanında test sırasında toplanan veriler de motorun roket kontrolü ve yazılımı konusunda iyileştirmeler yapılmasına yardımcı oluyor.
SLS roketi ise Mars'a insanlı ilk uçuş ve daha derin uzay görevlerine gidecek Orion uzay aracının fırlatılmasında kullanılacak. Mars'a ilk insansız uçuşun 2018 yılında yapılması planlanıyor. NASA'nın test ile ilgili yayınladığı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

https://twitter.com/NASA/status/631939482564980736 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl en beğenilen
Yeni motor patlama çıkışına verilen manyetik güçle iyonların egzostan daha hızlı çıkışını sağlıyor ve bu da rokete ek güç sağlıyor diye biliyorum. Görünmez bir merdivene basmak gibi..
Yeni motor patlama çıkışına verilen manyetik güçle iyonların egzostan daha hızlı çıkışını sağlıyor ve bu da rokete ek güç sağlıyor diye biliyorum. Görünmez bir ...
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V4LKyR 4 yıl
Motor kara duman atıyor.
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DH Misafiri 4 yıl
bizdeki motorlar daha iyi bu neki :D . türkiye deki teknoloji kimsede yok.
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DH Misafiri 4 yıl en beğenilen
Yeni motor patlama çıkışına verilen manyetik güçle iyonların egzostan daha hızlı çıkışını sağlıyor ve bu da rokete ek güç sağlıyor diye biliyorum. Görünmez bir merdivene basmak gibi..
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kadirirdem 4 yıl
nasa güzel çalışıyor diyorum eksiliyorsunuz beni :)...Edit: Tamam tamam çalışmıyor çok tembeller eksilemeyin :).....
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selahattın ısık 4 yıl
RS 24 dururken yeni motorun ne gibi avantajalrı varda kullanacakalr acaba..Bilgisi olan varsa merakımızı giderirse sevinirim..Yoksa plazma motoru yaptılarda haberimiz mi olmadı....?
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arel.gr 4 yıl kadirirdem
kadirirdem

nasa güzel çalışıyor diyorum eksiliyorsunuz beni :)...

ondan diil.
liseler acilana kadar yarbayligi hedef almis,yorumsuz yazi birakmiyorsun,sakinlesmen icin hizini kesiyorlar
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