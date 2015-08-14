NASA, Mars'a insanlı uçuşta kullanacağı RS-25 roket motorunu test etti

NASA önümüzdeki dönemlerde Ay, Mars ve diğer uzak gezegenlere uçuş yapabilmek için Space Launch System (SLS) adında yeni ve güçlü bir roket geliştiriyor. Bu rokette kullanılacak RS-25 motoru ise dün akşam Stennis Uzay Merkezinde 6. testini başarıyla geçti. Testi canlı yayınlayan NASA motoru 535 saniye boyunca çalıştırarak devasa roket SLS'i taşıyacağından emin oldu.

Aslında RS-25 daha önce bir çok uzay mekiğinde kullanılan bir motordu. Ancak SLS gibi büyük çapta bir roketi taşımadığı için testlerin yeniden yapılması gerekiyor. Bunun yanında test sırasında toplanan veriler de motorun roket kontrolü ve yazılımı konusunda iyileştirmeler yapılmasına yardımcı oluyor.

SLS roketi ise Mars'a insanlı ilk uçuş ve daha derin uzay görevlerine gidecek Orion uzay aracının fırlatılmasında kullanılacak. Mars'a ilk insansız uçuşun 2018 yılında yapılması planlanıyor. NASA'nın test ile ilgili yayınladığı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://twitter.com/NASA/status/631939482564980736