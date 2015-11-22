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NASA, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonuna taşıması için SpaceX ile anlaştı

Soğuk savaş döneminde birbirine ser verip sır vermeyen ABD ve Rusya bugün uzay keşifleri konusunda ortak çalışmalar yürütüyor, ancak NASA'nın gelecek planlarında ABD'li başka bir firma daha var.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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NASA, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonuna taşıması için SpaceX ile anlaştı
 
ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) söz konusu uzay olunca bir çok ülke ve kurum ile masaya oturmaktan kaçınmıyor. Son olarak geçtiğimiz yaz aylarında Rusya ile anlaşma imzalayan kurum, bu anlaşmanın karşılığında Rus roketlerinin Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS)'na yapılacak uçuşlarda yardımcı olması için 490 Milyon dolarlık bir ödeme yapmayı kabul etmişti.

Bu anlaşmanın yanında NASA'nın alternatif yollar aradığı da biliniyordu. Daha önce Boeing ile yakınlaşan kurum bu kez ise Elon Musk'ın kurduğu SpaceX uzay şirketi ile anlaştı. Astronotları ISS'a taşıyacak özel uzay şirketi bu göreve 2017 yılında başlayacak. Boeing ile de benzer bir anlaşma yapılması kafaları biraz karıştırmış durumda ancak NASA'nın her iki şirketle ortak şekilde çalışarak farklı astronotları göndermeyi amaçladığı düşünülüyor.
Özel şirketlerin bu taşımacılığı üstlenebilmesi için bir çok test uçuşu ve güvenlik kontrolünü sağlaması gerekiyor. Yine de 2017 yılına kadar bu sorunların çözülmesi NASA'nın Rusya'ya bağımlı hale gelmesinin önüne geçecek. Bu tarihten itibaren Rusya Federal Uzay Ajansı ile tekrar bir ortaklığa gidilip gidilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

http://www.engadget.com/2015/11/20/nasa-orders-spacex-to-taxi-astronauts-to-the-iss-in-2017/ Yorum Yaz
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teramit 4 yıl
LORDTEK
Haberin yeni olduğundan şüpheliyim. Sanki daha önceden anlaşma yapmıştı da SpaceX çalışmalarını sürdürüyordu....

boeing ve space x ile daha öncede anlaşmaları vardı zaten iss kargoyu spacex in dragonu taşıdı daha önce 1 kere.
sadece lockheed martin ile anlaşmayı feshettiler.
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LORDTEK 4 yıl
Haberin yeni olduğundan şüpheliyim. Sanki daha önceden anlaşma yapmıştı da SpaceX çalışmalarını sürdürüyordu....
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Lazeran 4 yıl
abi bu adamların daha geçen roketi patladı canlı yayında izliyordum o sıra. yanlış anlamayın spacex gerçekten sevdiğim bir firma gerçekten uzay taşımacılığının maliyetlerini 10 kat düşürdüler ama ne zamandan beri insan taşıyacak kadar güvenilir oldu bu şirket?
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byrd 4 yıl
Elon musk bizim paypal kesintileri sayesinde nerelere geldi :)
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Patren 4 yıl
elon musk adam paraya basiyor resmen
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Captain_Ivy 4 yıl
..ve böylelikle Rusya, SpaceX adlı firmaya soğuk savaş açar. Bir bir SpaceX mühendisleri öldürülür, sonunda NASA Rusya'ya tekrar talim. SON!
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chtsydn 4 yıl
Çok olağan bir hamle olmuş.
SpaceX uzayın hakimi olacak. Bu şirkete kapağı atsam tamamdır
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