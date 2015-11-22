NASA, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonuna taşıması için SpaceX ile anlaştı

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) söz konusu uzay olunca bir çok ülke ve kurum ile masaya oturmaktan kaçınmıyor. Son olarak geçtiğimiz yaz aylarında Rusya ile anlaşma imzalayan kurum, bu anlaşmanın karşılığında Rus roketlerinin Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS)'na yapılacak uçuşlarda yardımcı olması için 490 Milyon dolarlık bir ödeme yapmayı kabul etmişti.

Bu anlaşmanın yanında NASA'nın alternatif yollar aradığı da biliniyordu. Daha önce Boeing ile yakınlaşan kurum bu kez ise Elon Musk'ın kurduğu SpaceX uzay şirketi ile anlaştı. Astronotları ISS'a taşıyacak özel uzay şirketi bu göreve 2017 yılında başlayacak. Boeing ile de benzer bir anlaşma yapılması kafaları biraz karıştırmış durumda ancak NASA'nın her iki şirketle ortak şekilde çalışarak farklı astronotları göndermeyi amaçladığı düşünülüyor.

Özel şirketlerin bu taşımacılığı üstlenebilmesi için bir çok test uçuşu ve güvenlik kontrolünü sağlaması gerekiyor. Yine de 2017 yılına kadar bu sorunların çözülmesi NASA'nın Rusya'ya bağımlı hale gelmesinin önüne geçecek. Bu tarihten itibaren Rusya Federal Uzay Ajansı ile tekrar bir ortaklığa gidilip gidilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

http://www.engadget.com/2015/11/20/nasa-orders-spacex-to-taxi-astronauts-to-the-iss-in-2017/