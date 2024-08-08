Uzayda fiyasko: Mahsur kalan Boeing Starliner astronotlarını SpaceX kurtaracak

Tam Boyutta Gör NASA yetkilileri, Boeing Starliner’ın iniş ve kenetlenme sorunlarının giderilmesinin SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) yapacağı bir sonraki mürettebatlı görevi etkileyeceğini açıkladı. NASA aynı zamanda yaptığı yeni açıklamasında Boeing Starliner astronotlarını önümüzdeki yılın başlarında Dünya’ya geri getirmek için acil durum planları olduğunu açıkladı.

Boeing mahsur bıraktı, SpaceX kurtaracak

NASA, astronotları ve kargoları ISS’e götürmek için birkaç yıl önce SpaceX ve Boeing ile bir anlaşma yapmıştı. SpaceX, yıllardır NASA için ISS’e uçuşlar yapıyor. Ancak Boeing, geliştirdiği Starliner aracının ilk mürettebatlı uçuşunda ciddi sorunlarla karşılaştı ve araçtaki iki astronot, Barry Wilmore ve Sunita Williams, istasyona kenetli bir şekilde mahsur kaldır. Her ne kadar NASA, astronotların "mahsur" kaldığını reddetse de neredeyse 60 gündür ISS'te olan ekibin dönüş tarihi belirsiz durumda ve acil durum planı NASA'nın Starliner'dan ümidini yavaş yavaş kestiğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Starliner ilk astronot görevine başladığından bu yana, özellikle de 6 Haziran'da ISS ile kenetlenme sırasında 28 motorunun 5’nin arızalandığına tanık oldu. Bu sadece sorunlardan birisiydi ve araçta sızıntılar da gerçekleşiyordu. Bununla birlikte görevin yaklaşık 1 hafta sürmesi bekleniyordu ancak süreç aylarla ölçülecek hale geldi. NASA, aracın iticilerinin Dünya'ya dönüş sırasında sorun yaşayıp yaşamayacağını yerde test ediyor ve araştırıyor. Ancak ilk bulgular iyiye işaret etmiyor ve itici bileşenlerinin hassas olduğuna dikkat çekiliyor.

NASA, SpaceX’in mürettebatlı görevini erteledi: Nedeni Boeing Sta 18 sa. önce eklendi

NASA, sorunları araştırmaya devam ederken SpaceX’in mürettebatlı Crew-9 görevini 18 Ağustos yerine en erken 24 Eylül’e erteledi. Bununla birlikte NASA, Crew-9 ile dört değil yalnızca iki astronot gönderecek, bunun nedeni ise Starliner astronotlarını Şubat 2025 civarında Crew-9 ile Dünya’ya geri getirmek. NASA’nın acil durum planı bu. Eğer NASA ve Boeing, Starliner’ın Dünya’ya astronotları güvenli bir şekilde getirebileceğinden emin olmazlarsa mürettebat SpaceX’in aracıyla eve dönecek. Bu da Boeing’in zaten çalkantılı geçen son yıllarına yeni bir sayfa ekleyecek.

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Mahsur kalan Boeing Starliner astronotlarını SpaceX kurtaracak