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    Anlık Bildirim

    Uzayda fiyasko: Mahsur kalan Boeing Starliner astronotlarını SpaceX kurtaracak

    NASA tarafından paylaşılan bilgilere göre Boeing Starliner astronotlarını önümüzdeki yılın başlarında Dünya’ya götürmek için acil durum planları olduğunu açıkladı.
    Mahsur kalan Boeing Starliner astronotlarını SpaceX kurtaracak Tam Boyutta Gör
    NASA yetkilileri, Boeing Starliner’ın iniş ve kenetlenme sorunlarının giderilmesinin SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) yapacağı bir sonraki mürettebatlı görevi etkileyeceğini açıkladı. NASA aynı zamanda yaptığı yeni açıklamasında Boeing Starliner astronotlarını önümüzdeki yılın başlarında Dünya’ya geri getirmek için acil durum planları olduğunu açıkladı.

    Boeing mahsur bıraktı, SpaceX kurtaracak

    NASA, astronotları ve kargoları ISS’e götürmek için birkaç yıl önce SpaceX ve Boeing ile bir anlaşma yapmıştı. SpaceX, yıllardır NASA için ISS’e uçuşlar yapıyor. Ancak Boeing, geliştirdiği Starliner aracının ilk mürettebatlı uçuşunda ciddi sorunlarla karşılaştı ve araçtaki iki astronot, Barry Wilmore ve Sunita Williams, istasyona kenetli bir şekilde mahsur kaldır. Her ne kadar NASA, astronotların "mahsur" kaldığını reddetse de neredeyse 60 gündür ISS'te olan ekibin dönüş tarihi belirsiz durumda ve acil durum planı NASA'nın Starliner'dan ümidini yavaş yavaş kestiğini gösteriyor.

    Mahsur kalan Boeing Starliner astronotlarını SpaceX kurtaracak Tam Boyutta Gör
    Starliner ilk astronot görevine başladığından bu yana, özellikle de 6 Haziran'da ISS ile kenetlenme sırasında 28 motorunun 5’nin arızalandığına tanık oldu. Bu sadece sorunlardan birisiydi ve araçta sızıntılar da gerçekleşiyordu. Bununla birlikte görevin yaklaşık 1 hafta sürmesi bekleniyordu ancak süreç aylarla ölçülecek hale geldi. NASA, aracın iticilerinin Dünya'ya dönüş sırasında sorun yaşayıp yaşamayacağını yerde test ediyor ve araştırıyor. Ancak ilk bulgular iyiye işaret etmiyor ve itici bileşenlerinin hassas olduğuna dikkat çekiliyor.

    NASA, sorunları araştırmaya devam ederken SpaceX’in mürettebatlı Crew-9 görevini 18 Ağustos yerine en erken 24 Eylül’e erteledi. Bununla birlikte NASA, Crew-9 ile dört değil yalnızca iki astronot gönderecek, bunun nedeni ise Starliner astronotlarını Şubat 2025 civarında Crew-9 ile Dünya’ya geri getirmek. NASA’nın acil durum planı bu. Eğer NASA ve Boeing, Starliner’ın Dünya’ya astronotları güvenli bir şekilde getirebileceğinden emin olmazlarsa mürettebat SpaceX’in aracıyla eve dönecek. Bu da Boeing’in zaten çalkantılı geçen son yıllarına yeni bir sayfa ekleyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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