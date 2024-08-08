Uzayda fiyasko: Mahsur kalan Boeing Starliner astronotlarını SpaceX kurtaracak

Boeing mahsur bıraktı, SpaceX kurtaracak
NASA, astronotları ve kargoları ISS’e götürmek için birkaç yıl önce SpaceX ve Boeing ile bir anlaşma yapmıştı. SpaceX, yıllardır NASA için ISS’e uçuşlar yapıyor. Ancak Boeing, geliştirdiği Starliner aracının ilk mürettebatlı uçuşunda ciddi sorunlarla karşılaştı ve araçtaki iki astronot, Barry Wilmore ve Sunita Williams, istasyona kenetli bir şekilde mahsur kaldır. Her ne kadar NASA, astronotların "mahsur" kaldığını reddetse de neredeyse 60 gündür ISS'te olan ekibin dönüş tarihi belirsiz durumda ve acil durum planı NASA'nın Starliner'dan ümidini yavaş yavaş kestiğini gösteriyor.
NASA, sorunları araştırmaya devam ederken SpaceX’in mürettebatlı Crew-9 görevini 18 Ağustos yerine en erken 24 Eylül’e erteledi. Bununla birlikte NASA, Crew-9 ile dört değil yalnızca iki astronot gönderecek, bunun nedeni ise Starliner astronotlarını Şubat 2025 civarında Crew-9 ile Dünya’ya geri getirmek. NASA’nın acil durum planı bu. Eğer NASA ve Boeing, Starliner’ın Dünya’ya astronotları güvenli bir şekilde getirebileceğinden emin olmazlarsa mürettebat SpaceX’in aracıyla eve dönecek. Bu da Boeing’in zaten çalkantılı geçen son yıllarına yeni bir sayfa ekleyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.