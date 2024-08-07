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    Anlık Bildirim

    NASA, SpaceX’in mürettebatlı görevini erteledi: Nedeni Boeing Starliner

    SpaceX'in NASA için gerçekleştireceği mürettebatlı Crew-9 uçuşunun bu ay içinde yapılması hedefleniyordu. Ancak Boeing Starliner sorunu nedeniyle bu görev ertelendi.
    NASA, SpaceX’in mürettebatlı görevini erteledi: Nedeni Boeing Sta Tam Boyutta Gör
    SpaceX'in NASA için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gerçekleştireceği dokuzuncu operasyonel uçuş olan Crew-9'un 18 Ağustos'ta fırlatılması hedefleniyordu. Ancak NASA, bir süre önce yaptığı açıklamada Crew-9 görevinin en erken 24 Eylül tarihine ertelendiğini duyurdu.

    Boeing Starliner sorun olmaya devam ediyor

    NASA, yaptığı açıklamada bu ertelemenin şu anda ISS’e kenetli halde olan Boeing Starliner aracının geri dönüş planlaması için daha fazla zaman tanıyacağını söyledi. İlginç bir şekilde NASA, Crew-9'un ISS’e kenetlenebilmesi için boş bir portun olmadığını söylemedi. Bilindiği üzere ISS’e sekiz araç aynı anda bağlanabiliyor ancak istasyonun ABD segmentinde sadece iki adet port bulunuyor ve bunlar şu anda dolu.

    Öte yandan Boeing’in Starliner kapsülü 5 Haziran’da Suni Williams ve Butch Wilmore'u bir hafta kalmaları için ISS'ye taşımıştı. Bu görev, Starliner’ın ilk mürettebatlı uçuş testiydi. NASA, astronotları ISS’e taşımak için SpaceX’e alternatif olması için Boeing’i tercih etmişti. Boeing, birkaç yıllık gecikmenin ardından Starliner’ı kendi roketiyle fırlatmayı başarmıştı.

    Öte yandan aradan aylar geçmesine rağmen Starliner halen daha ISS’e kenetli halde. NASA ve Boeing, Starliner aracındaki sızıntılar ve en önemlisi 28 motorunun 5 tanesinin arızalanması gibi sorunları araştırıyor. NASA ve Boeing, Starliner’ın geri dönüş için hazır olup olmadığını, daha doğrusu astronotlar için güvenli olup olmadığını inceliyor. Şimdilik Starliner’ın geri dönüşü için herhangi bir tarih belirlenmiş değil.

    Kaynakça https://www.engadget.com/science/space/nasa-delays-next-spacex-crew-launch-due-to-ongoing-starliner-problems-123034635.html https://blogs.nasa.gov/kennedy/2024/08/06/nasa-adjusts-crew-9-launch-date-for-operational-flexibility/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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