NASA, SpaceX’in mürettebatlı görevini erteledi: Nedeni Boeing Starliner

Tam Boyutta Gör SpaceX'in NASA için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gerçekleştireceği dokuzuncu operasyonel uçuş olan Crew-9'un 18 Ağustos'ta fırlatılması hedefleniyordu. Ancak NASA, bir süre önce yaptığı açıklamada Crew-9 görevinin en erken 24 Eylül tarihine ertelendiğini duyurdu.

Boeing Starliner sorun olmaya devam ediyor

NASA, yaptığı açıklamada bu ertelemenin şu anda ISS’e kenetli halde olan Boeing Starliner aracının geri dönüş planlaması için daha fazla zaman tanıyacağını söyledi. İlginç bir şekilde NASA, Crew-9'un ISS’e kenetlenebilmesi için boş bir portun olmadığını söylemedi. Bilindiği üzere ISS’e sekiz araç aynı anda bağlanabiliyor ancak istasyonun ABD segmentinde sadece iki adet port bulunuyor ve bunlar şu anda dolu.

Uydu interneti Starlink’in Türkiye’ye gelişi süresiz olarak ertel 1 gün önce eklendi

Öte yandan Boeing’in Starliner kapsülü 5 Haziran’da Suni Williams ve Butch Wilmore'u bir hafta kalmaları için ISS'ye taşımıştı. Bu görev, Starliner’ın ilk mürettebatlı uçuş testiydi. NASA, astronotları ISS’e taşımak için SpaceX’e alternatif olması için Boeing’i tercih etmişti. Boeing, birkaç yıllık gecikmenin ardından Starliner’ı kendi roketiyle fırlatmayı başarmıştı.

Öte yandan aradan aylar geçmesine rağmen Starliner halen daha ISS’e kenetli halde. NASA ve Boeing, Starliner aracındaki sızıntılar ve en önemlisi 28 motorunun 5 tanesinin arızalanması gibi sorunları araştırıyor. NASA ve Boeing, Starliner’ın geri dönüş için hazır olup olmadığını, daha doğrusu astronotlar için güvenli olup olmadığını inceliyor. Şimdilik Starliner’ın geri dönüşü için herhangi bir tarih belirlenmiş değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

NASA, SpaceX’in mürettebatlı görevini erteledi: Nedeni Boeing Sta