NASA, SpaceX’in mürettebatlı görevini erteledi: Nedeni Boeing Starliner

Boeing Starliner sorun olmaya devam ediyor
NASA, yaptığı açıklamada bu ertelemenin şu anda ISS’e kenetli halde olan Boeing Starliner aracının geri dönüş planlaması için daha fazla zaman tanıyacağını söyledi. İlginç bir şekilde NASA, Crew-9'un ISS’e kenetlenebilmesi için boş bir portun olmadığını söylemedi. Bilindiği üzere ISS’e sekiz araç aynı anda bağlanabiliyor ancak istasyonun ABD segmentinde sadece iki adet port bulunuyor ve bunlar şu anda dolu.
Öte yandan Boeing’in Starliner kapsülü 5 Haziran’da Suni Williams ve Butch Wilmore'u bir hafta kalmaları için ISS'ye taşımıştı. Bu görev, Starliner’ın ilk mürettebatlı uçuş testiydi. NASA, astronotları ISS’e taşımak için SpaceX’e alternatif olması için Boeing’i tercih etmişti. Boeing, birkaç yıllık gecikmenin ardından Starliner’ı kendi roketiyle fırlatmayı başarmıştı.
Öte yandan aradan aylar geçmesine rağmen Starliner halen daha ISS’e kenetli halde. NASA ve Boeing, Starliner aracındaki sızıntılar ve en önemlisi 28 motorunun 5 tanesinin arızalanması gibi sorunları araştırıyor. NASA ve Boeing, Starliner’ın geri dönüş için hazır olup olmadığını, daha doğrusu astronotlar için güvenli olup olmadığını inceliyor. Şimdilik Starliner’ın geri dönüşü için herhangi bir tarih belirlenmiş değil.Kaynakça https://www.engadget.com/science/space/nasa-delays-next-spacex-crew-launch-due-to-ongoing-starliner-problems-123034635.html https://blogs.nasa.gov/kennedy/2024/08/06/nasa-adjusts-crew-9-launch-date-for-operational-flexibility/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.