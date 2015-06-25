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NASA astronotları uzay yürüyüşü antrenmanı için su altına yollayacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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NASA astronotları uzay yürüyüşü antrenmanı için su altına yollayacak
 
İnsanoğlunun uzaya çıkması hiç kuşkusuz en cesur adımlarından biridir. Bu cesur adımların zirvesinde ise astronotların uzay boşluğunda yaptığı yürüyüşler bulunuyor. Astronotların kendine boşluğa bıraktığı bu yürüyüşlere zaman zaman uyduların yeniden yörüngeye oturtulması, teknik diğer problemlerin giderilmesi gibi durumlarda başvurulabiliyor. 
Yerçekimine alışmış insan bünyesi için boşlukta süzülmek oldukça ürkütücü gibi görünse de NASA astronotları buna hazırlayabilmek için denize dalmaya hazırlanıyor. ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, ekstrem şartların denendiği bir test operasyonu için Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı(JAXA) astronotları ile birlikte maviliğin derinliklerine atrenman yapacak.
Antrenman ile birlikte astronotlar ESA'nın geliştirdiği gözlerle ve ellerle kontrol edilebilen yeni donanımı test edecek. Bu yeni donanım astronotların kullanım kılavuzlarını daha rahat bir şekilde okumasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bunun dışında suyun yaklaşık 20 metre altında yapılacak denemelerde bazı yeni tekniklerin denenme şansı da olacak. Florida yakınlarında yapılacak denemelerin 14 gün sürmesi planlanıyor.

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sertacaygun 4 yıl
Bildiğim kadarıyla denizaltı görevlileri ve NASA çoktandır böyle havuzlar kullanıyordu.
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Okisht 4 yıl sertacaygun
sertacaygun

Bildiğim kadarıyla denizaltı görevlileri ve NASA çoktandır böyle havuzlar kullanıyordu.

2001'den beri yapılan bir etkinlikmiş. Bu kez 20.si yapılacak.

Yeni teknolojilerin denenmesi ve uzay yürüyüşü konusunda çok ilginç bir etkinlik bence. Geçen gece bir belgeselde ilk uzay yürüyüşünü anlatan bir astronot izlemiştim, boşluğa ilk adımı atmanın gökdelenin tepesinden aşağı atlamak kadar zor olduğunu söylüyordu
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sertacaygun 4 yıl
Bildiğim kadarıyla denizaltı görevlileri ve NASA çoktandır böyle havuzlar kullanıyordu.
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