NASA astronotları uzay yürüyüşü antrenmanı için su altına yollayacak

İnsanoğlunun uzaya çıkması hiç kuşkusuz en cesur adımlarından biridir. Bu cesur adımların zirvesinde ise astronotların uzay boşluğunda yaptığı yürüyüşler bulunuyor. Astronotların kendine boşluğa bıraktığı bu yürüyüşlere zaman zaman uyduların yeniden yörüngeye oturtulması, teknik diğer problemlerin giderilmesi gibi durumlarda başvurulabiliyor.

Yerçekimine alışmış insan bünyesi için boşlukta süzülmek oldukça ürkütücü gibi görünse de NASA astronotları buna hazırlayabilmek için denize dalmaya hazırlanıyor. ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, ekstrem şartların denendiği bir test operasyonu için Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı(JAXA) astronotları ile birlikte maviliğin derinliklerine atrenman yapacak.

Antrenman ile birlikte astronotlar ESA'nın geliştirdiği gözlerle ve ellerle kontrol edilebilen yeni donanımı test edecek. Bu yeni donanım astronotların kullanım kılavuzlarını daha rahat bir şekilde okumasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bunun dışında suyun yaklaşık 20 metre altında yapılacak denemelerde bazı yeni tekniklerin denenme şansı da olacak. Florida yakınlarında yapılacak denemelerin 14 gün sürmesi planlanıyor.