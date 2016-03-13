NASA daha sessiz süper sonik uçaklar geliştirmeye yakın

Havacılık alanında kullanılan ticari uçaklar motor yapıları nedeniyle hâla istenilen hızlara ulaşabilmiş değil. İstenilen hızlara ulaşaibilen ve ulaşım sürelerini oldukça kısaltan süper sonik uçaklar da oldukça gürütülü çalışmalarıyla biliniyor. Bunu destekleyecek bir örnek vermek gerekirse Concorde uçakları kullanımda olduğu dönemde çoğunlukla deniz üzeri rotalarda kullanılıyordu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi yani NASA süper sonik uçakların ses problemine çözüm bulmak için yeni bir sensör üzerinde çalışmalar yaptığını duyurdu. Eagle Aero Probe adındaki sensör yardımıyla uçağın ses duvarını aştığı anda çevresinde oluşan hava basıncı ölçülülebiliyor. Daha önce radar sensörüne 4.5 metre uzakta bulunan sensör yeni konumunda ses duvarını aşılma anında oluşan şok dalgalarını anlık olarak işleyebiliyor.

Tam olarak işleve girmeden biraz daha zamanının olduğu sensör şu an için yalnızca NASA'nın kendi F-15 Eagle uçağında deneniyor. Alınan sonuçlar neticesinde geleceğin süper sonik uçaklarının aerodinamik olarak tasarımında önemli rol oynaması beklenen araştırma neticesinde ses duvarını aşmak gelecekte daha sessiz hale gelebilir.

https://www.nasa.gov/centers/armstrong/features/eagle_aero_probe.html