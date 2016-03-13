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NASA daha sessiz süper sonik uçaklar geliştirmeye yakın

Süper sonik uçakların kullanımındaki en büyük engellerden biri olan gürültü sorunu yakın gelecekte çözülebilir. NASA geliştirdiği yeni bir sensörle bu yöndeki çalışmalarına başlamış durumda.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
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Havacılık alanında kullanılan ticari uçaklar motor yapıları nedeniyle hâla istenilen hızlara ulaşabilmiş değil. İstenilen hızlara ulaşaibilen ve ulaşım sürelerini oldukça kısaltan süper sonik uçaklar da oldukça gürütülü çalışmalarıyla biliniyor. Bunu destekleyecek bir örnek vermek gerekirse Concorde uçakları kullanımda olduğu dönemde çoğunlukla deniz üzeri rotalarda kullanılıyordu.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi yani NASA süper sonik uçakların ses problemine çözüm bulmak için yeni bir sensör üzerinde çalışmalar yaptığını duyurdu. Eagle Aero Probe adındaki sensör yardımıyla uçağın ses duvarını aştığı anda çevresinde oluşan hava basıncı ölçülülebiliyor. Daha önce radar sensörüne 4.5 metre uzakta bulunan sensör yeni konumunda ses duvarını aşılma anında oluşan şok dalgalarını anlık olarak işleyebiliyor.
Tam olarak işleve girmeden biraz daha zamanının olduğu sensör şu an için yalnızca NASA'nın kendi F-15 Eagle uçağında deneniyor. Alınan sonuçlar neticesinde geleceğin süper sonik uçaklarının aerodinamik olarak tasarımında önemli rol oynaması beklenen araştırma neticesinde ses duvarını aşmak gelecekte daha sessiz hale gelebilir.

https://www.nasa.gov/centers/armstrong/features/eagle_aero_probe.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Amerikanın zaten bu teknolojilere sahip,
tek sorun bunları paylaşmak isteyip istememesi.
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hanox 3 yıl
Amerikanın zaten bu teknolojilere sahip,
tek sorun bunları paylaşmak isteyip istememesi.
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NoNickMan 3 yıl
Yolcu uçağında 10000 le gideriz artık 5 dk da hızlanır 1 saatte yavaşlar uçak :D
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