Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA, geliştirdiği ya da destek olduğu sistemler ile kızıl gezegeni sanal ortama taşıyor

5 yıl
546
1
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NASA, geliştirdiği ya da destek olduğu sistemler ile kızıl gezegeni sanal ortama taşıyor
NASA, geliştirdiği ya da destek olduğu sistemler ile kızıl gezegeni sanal ortama taşıyor
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Mars üzerinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki robotu Curiosity, 6 Ağustos 2012 yılında iniş yaptığı gezegen üzerinde farklı araştırmalar yapıyor ve dünyaya birçok özel görüntü gönderiyor.
Elde edilen bu farklı verilerden Mars gezegenini tanıtmak adına Bohemia Interactive ile Take On Mars isimli bir simülasyon oyunu için ortaklaşa çalışmalar yürüten NASA, bu sayede kullanıcılara kızı gezegen üzerinde dolaşma ve keşfetme imkanı sağlıyor. İçerisinde bazı görevlerin de yer aldığı Take On Mars, başarılı grafikleri ile dikkat çekiyor ve Steam servisi üzerinden 12,99$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ayrıca Mars ile etkileşimi çok daha üst seviyeye çıkartmak için "Jet Propulsion Laboratory" tarafından hazırlanan ve Kickstarter üzerinden hayata geçen Oculus Rift ve Virtuix Omni sistemlerinin kullanıldığı çok daha etkili bir keşif sistemi üzerinde de ciddi anlamda çalışmalar yürütüyor. Kullanıcıları hem görsel hem de fiziksel olarak Mars'ın atmosferine sokmayı amaçlayan sistem, söylendiğine göre çok farklı deneyim sağlayabiliyor.
Take On Mars oyunu ve geliştirilen diğer sistem hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://store.steampowered.com/app/244030/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
drdbre 5 yıl
*kızıl gezegen

Oyun güzele benziyor. Fakat Kerbal Space Program gibi her platforma gelseydi daha da güzel olurdu. Gerçi DirectX ile çalışan firmadan büyük bir değişiklik beklemek olurdu bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Birde Razer Hydra kollar ile desteklendiğinde kuşkusuz marstaymışız gibi hissedicez kendimizi :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Corsair Carbide 400R Kasa & CX750 Güç Kaynağı Video İnceleme 5 yıl Mesut Çevik ile Canlı "Yeni LG G2 ve fazlası" bu akşam sat 22:00'da 5 yıl Google'ın yeni nesil Nexus 7 tabletini kutudan çıkarıyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim