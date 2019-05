NASA, geliştirdiği ya da destek olduğu sistemler ile kızıl gezegeni sanal ortama taşıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Mars üzerinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki robotu Curiosity, 6 Ağustos 2012 yılında iniş yaptığı gezegen üzerinde farklı araştırmalar yapıyor ve dünyaya birçok özel görüntü gönderiyor.

Elde edilen bu farklı verilerden Mars gezegenini tanıtmak adına Bohemia Interactive ile Take On Mars isimli bir simülasyon oyunu için ortaklaşa çalışmalar yürüten NASA, bu sayede kullanıcılara kızı gezegen üzerinde dolaşma ve keşfetme imkanı sağlıyor. İçerisinde bazı görevlerin de yer aldığı Take On Mars, başarılı grafikleri ile dikkat çekiyor ve Steam servisi üzerinden 12,99$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ayrıca Mars ile etkileşimi çok daha üst seviyeye çıkartmak için "Jet Propulsion Laboratory" tarafından hazırlanan ve Kickstarter üzerinden hayata geçen Oculus Rift ve Virtuix Omni sistemlerinin kullanıldığı çok daha etkili bir keşif sistemi üzerinde de ciddi anlamda çalışmalar yürütüyor. Kullanıcıları hem görsel hem de fiziksel olarak Mars'ın atmosferine sokmayı amaçlayan sistem, söylendiğine göre çok farklı deneyim sağlayabiliyor.

Take On Mars oyunu ve geliştirilen diğer sistem hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://store.steampowered.com/app/244030/