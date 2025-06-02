Trump, Musk’a yakın ismin NASA Başkanlığı adaylığını geri çekti

Aktarılanlara göre Donald Trump, Isaacman’ın geçmişte Demokrat Partili bazı siyasilere bağış yaptığını öğrendikten sonra bu Isaacman'ın adaylığını geri çekti.
Beyaz Saray sözcüsü Liz Huston’ın NBC News’e gönderdiği açıklamada, NASA’nın yeni liderinin Trump’ın politikalarıyla tam uyum içinde olmasının şart olduğunu ve yeni adayın Başkan tarafından açıklanacağını söyledi.
Shift4 adlı ödeme sistemleri şirketinin kurucusu olan Isaacman, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait roketle uzaya çıkmış, 2024’te ise Polaris Dawn göreviyle ilk ticari uzay yürüyüşünü tamamlamıştı. Trump, Aralık 2024’te Isaacman'i NASA Direktörlüğü görevine aday gösterdiğini açıklamıştı.
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