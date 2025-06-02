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    Trump, Musk’a yakın ismin NASA Başkanlığı adaylığını geri çekti

    ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk’a yakınlığıyla bilinen milyarder iş insanı Jared Isaacman'in ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanlığı adaylığını geri çekti.

    Trump, Musk’a yakın ismin NASA Başkanlığı adaylığını geri çekti Tam Boyutta Gör
    Trump yönetimi, Elon Musk’a yakınlığıyla bilinen milyarder iş insanı Jared Isaacman’ın NASA Başkanlığı adaylığını ani bir kararla geri çekti. Karar, ilk olarak Semafor tarafından Cumartesi günü anonim kaynaklara dayandırılarak duyuruldu ve kısa süre sonra Beyaz Saray sözcüsü Liz Huston tarafından da doğrulandı. Isaacman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz altı ay aydınlatıcı ve dürüst olmak gerekirse biraz da heyecan vericiydi. Hükümetin karmaşıklığı ve siyasi liderlerimizin taşıdığı ağırlık konusunda çok daha derin bir farkındalık kazandım" dedi.

    Nedeni Demokratlara yapılan bağışlar

    Aktarılanlara göre Donald Trump, Isaacman’ın geçmişte Demokrat Partili bazı siyasilere bağış yaptığını öğrendikten sonra bu Isaacman'ın adaylığını geri çekti.

    Trump, Musk’a yakın ismin NASA Başkanlığı adaylığını geri çekti Tam Boyutta Gör
    Isaacman’ın adaylığının geri çekilmesi, NASA’nın geleceği açısından daha büyük bir belirsizliğin ortasında geldi. Cuma günü Beyaz Saray tarafından açıklanan 2026 bütçe teklifinde, NASA’nın fonlarında yaklaşık yüzde 24 oranında kesinti öngörülüyor. Bilimsel programlar özelinde ise bu oran yüzde 47’yi buluyor. The Planetary Society tarafından yapılan değerlendirmede bu kesinti, adeta bir darbe olarak nitelendiriliyor. Bu durumun geçmişteki milyarlarca dolarlık kamu yatırımını boşa çıkaracağı ve gelecekteki keşifleri ciddi biçimde sekteye uğratacağı vurgulandı.

    Beyaz Saray sözcüsü Liz Huston’ın NBC News’e gönderdiği açıklamada, NASA’nın yeni liderinin Trump’ın politikalarıyla tam uyum içinde olmasının şart olduğunu ve yeni adayın Başkan tarafından açıklanacağını söyledi.

    Shift4 adlı ödeme sistemleri şirketinin kurucusu olan Isaacman, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait roketle uzaya çıkmış, 2024’te ise Polaris Dawn göreviyle ilk ticari uzay yürüyüşünü tamamlamıştı. Trump, Aralık 2024’te Isaacman'i NASA Direktörlüğü görevine aday gösterdiğini açıklamıştı.

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    DH Misafiri 3 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 4 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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