NASA, hacklendikleri yönündeki iddiaları yanıtladı

Politik mesajlar vermek için düzenledikleri siber saldırılarla adını duyuran ünlü hacker grubu AnonSec, birkaç gün önce yayınladığı açıklamayla, Amerikan Uzay Ajansı (NASA)'nı hacklediklerini duyurmuştu. OpNasaDrones adını verdikleri hack operasyonuyla NASA'ya ait önemli verileri ele geçirdiklerini belirten grup, bu verileri internette yayınladı. 250 GB'ı aşan bu veri yığınında; NASA'nın uçuş raporları, NASA çalışanlarının mail adresleri ve telefon numaraları ve uzay ajansının hava araçları tarafından çekilen 631 video yer alıyordu.

Üstelik hacker grubunun iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. AnonSec, bunun yanı sıra NASA'ya ait Global Hawk drone'larından birini de hacklemeyi başardıklarını ve drone'u Pasifik Okyanusu'na düşürmeyi denediklerini iddia etti. Değeri yaklaşık 222 milyon dolar olan bu drone'un hackerlar tarafından ele geçirilmiş olabileceği fikri, NASA'nın güvenliği hakkında önemli soruları gündeme getirdi.

Son günlerde gündemi meşgul eden bu iddialar ile ilgili sessizliğini bozan NASA, FoxNews.com'a önemli açıklamalarda bulundu. AnonSec'in iddialarını araştırdıklarını belirten uzay ajansı, yayınlanan verilerin halihazırda halka açık olan verilerden oluştuğunu ve bunlar dışında bir verinin hacklenerek ele geçirildiğine dair kanıt bulamadıklarını açıkladı. Elde ettikleri bilimsel verileri kamuoyu ile paylaştıklarını belirten NASA, hacker grubunun da elindeki bilgileri yayınladıkları bu veri yığınlarından elde ettiğini ifade etti.

NASA, Globel Hawk drone'larından birinin hacklendiği yönündeki iddiaları da yalanladı. Siber güvenliği son derece ciddiye aldıklarını vurgulayan uzay ajansı, AnonSec tarafından ortaya atılan bu iddiaları kapsamlı olarak incelemeye devam edeceklerini belirtti.

http://bgr.com/2016/02/02/nasa-probes-anonsec-hack-claims-denies-that-one-of-its-drones-was-hacked/