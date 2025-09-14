NASA’nın tsunami tespit sistemi başarılı oldu: Tsunami 30 dakika önceden tespit edildi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör NASA’nın deneysel tsunami tespit sistemi GUARDIAN, geçtiğimiz haftalarda Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen deprem sırasında kritik bir sınavdan geçti. Yeni bileşenlerinin devreye alınmasından yalnızca bir gün sonra gerçekleşen 8,8 büyüklüğündeki bu sarsıntı, sistemin ilk büyük ölçekli testine sahne oldu. GUARDIAN, depremden kaynaklanan basınç dalgalarını yalnızca 20 dakika içinde tespit ederek uzmanlara uyarı gönderdi. Bu sayede tsunami dalgaları Hawaii ve Pasifik kıyılarına ulaşmadan neredeyse 40 dakika önce ilk işaretler doğrulandı.

NASA'nın Uzaydan Topladığı Veriler Erken Uyarıyı Mümkün Hâle Getiriyor

GUARDIAN, geleneksel okyanus tabanlı ölçüm cihazlarına bağımlı kalmadan, uzaydan alınan sinyaller aracılığıyla tsunami tespiti yapmasıyla öne çıkıyor. Tsunamilerin yüzeydeki devasa su kütlelerini yerinden oynatması, atmosferde düşük frekanslı ses ve yerçekimi dalgaları oluşturuyor. Bu dalgalar iyonosfere ulaştığında, Global Navigation Satellite Systems (GNSS) sinyallerinde bozulmalara yol açıyor. GUARDIAN, dünya genelinde 350’den fazla sürekli çalışan GNSS istasyonundan gelen verileri tarayarak bu bozulmaları tespit ediyor. Uygun koşullarda kıyı topluluklarına 1 saat 20 dakikaya kadar ek uyarı süresi sağlanabileceği belirtiliyor.

Sistemin en önemli avantajı, yalnızca depremlerden kaynaklanan değil; volkanik patlamalar, denizaltı heyelanları veya bazı hava olayları nedeniyle oluşabilecek tsunamileri de yakalayabilmesi. Mevcut erken uyarı ağları, pahalı ve sınırlı sayıda bulunan derin okyanus basınç sensörlerine dayanıyor. GUARDIAN ise küresel ölçekte daha hızlı, yaygın ve maliyet açısından verimli bir alternatif sunuyor.

Uluslararası Tsunami Erken Uyarı Çalışma Grubu Başkanı Bill Fry, sistemin “erken uyarı sistemlerinin temelini oluşturabilecek teknolojik bir paradigma değişimi” olduğunu söylüyor.

Kamçatka depremi sırasında elde edilen başarılı sonuç, GUARDIAN’ın gelecekte Pasifik Ateş Çemberi başta olmak üzere tsunami riski yüksek bölgelerde hayati rol oynayabileceğini gösteriyor. NASA’nın bu yeni yaklaşımı, küresel erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

