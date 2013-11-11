NASA, robot astronotu için geliştirdiği yeni ayak sistemini tanıttı

ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olarak 1958 yılında kurulan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bünyesinde astronotlar ile ortaklaşa çalışmalarda bulunan robot astronotu için hazırladığı yeni ayak sistemini tanıttı.

NASA'nın ISS bünyesinde görev yapmaya başlayan robot astronot ya da gerçek ismiyle Robonaut, diğer astronotlara yardımcı olmak ve uzayın keşfedilmesinde aktif görevler almak üzere geliştiriliyor. Şimdiye kadar gövde olarak çalışma gösteren Robonaut, 2014 yılı başlarında artık oldukça uzun ayaklara da kavuşacak. 2.4 metre boyutu ve 226 kg ağırlığı ile Astronot Cady Coleman'a göre Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kapakları içerisinde hızlı bir şekilde hareket edebileceği ve farklı noktalara tırmanma yapabileceği belirtilen Robonaut, bu sayede hayati önem taşıyan görevlerde diğer istasyon mürettebatına yeni ayakları ile ciddi oranda yardımcı olacak.

Temel hareketleri için araştırma geliştirme çalışmaları devam eden bacak sistemi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/11/10/nasa-shows-off-robonauts-gigantic-new-legs/