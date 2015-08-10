Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA, sosyal medya ağlarına Tumblr'ı da ekledi

3 yıl
2,4b
1
3
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NASA, sosyal medya ağlarına Tumblr'ı da ekledi
 
Sosyal medyayı hem kurumsal hem de bünyesinde görevli çalışanlarıyla bireysel seviyede aktif olarak kullanan Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Tumblr platformuna da giriş yaptığını duyurdu.
Geçtiğimiz dönemde internet devi Yahoo tarafından 1.1 milyar dolara satın alınan dünyaca ünlü blog platformu Tumblr, NASA'nın paylaşımları için kullanacağı en son sosyal ağlar arasında yer alıyor. Buraya dört farklı hesap ile giren NASA, ana hesapta genel olarak dünya dışı çalışmalar hakkında bilgiler verecek, "Astronaut Peggy Whitson" hesabıyla Whitson'nın 6 aylık Uluslararası Uzay İstasyonu macerası keşfedilebilecek, "NASA JunoCam" hesabında Jüpiter odaklı görsel içerikler paylaşılacak ve son olarak "Curiosity Rover" hesabında ise Mars üzeride görev yapan Curiosity aracı hakkında bilgilere yer verilecek.
NASA'nın meraklıları için inanılmaz bilgiler sunan Tumblr hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.nasa.gov/press-release/nasa-to-share-the-universe-with-tumblr-users Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 3 yıl
NASA da ergen oldu çıktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
Tumblr nedir yahu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
hayırlı olsun :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Mobilite: Yerli telefon hazırlıkları, Snapdragon 820, MediaTek Helio X30 ve dahası... 3 yıl Gamescom 2015: Görmeniz gereken 28 oyun tek pakette Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim