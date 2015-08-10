NASA, sosyal medya ağlarına Tumblr'ı da ekledi

Sosyal medyayı hem kurumsal hem de bünyesinde görevli çalışanlarıyla bireysel seviyede aktif olarak kullanan Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Tumblr platformuna da giriş yaptığını duyurdu.

Geçtiğimiz dönemde internet devi Yahoo tarafından 1.1 milyar dolara satın alınan dünyaca ünlü blog platformu Tumblr, NASA'nın paylaşımları için kullanacağı en son sosyal ağlar arasında yer alıyor. Buraya dört farklı hesap ile giren NASA, ana hesapta genel olarak dünya dışı çalışmalar hakkında bilgiler verecek, "Astronaut Peggy Whitson" hesabıyla Whitson'nın 6 aylık Uluslararası Uzay İstasyonu macerası keşfedilebilecek, "NASA JunoCam" hesabında Jüpiter odaklı görsel içerikler paylaşılacak ve son olarak "Curiosity Rover" hesabında ise Mars üzeride görev yapan Curiosity aracı hakkında bilgilere yer verilecek.

NASA'nın meraklıları için inanılmaz bilgiler sunan Tumblr hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.nasa.gov/press-release/nasa-to-share-the-universe-with-tumblr-users