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NASA tarihin en güçlü roketinin yapımına başlıyor

NASA tarafından tarihin en güçlü roketi olarak tanımlanan Space Launch System'un tasarım sürecinde sona gelindi. Gerekli onayın alınmasıyla birlikte yapım süreci için çalışmalar başladı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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NASA tarihin en güçlü roketinin yapımına başlıyor
Mars'a düzenleyeceği ilk insanlı yolculuk için hazırlıklarını sürdüren Amerikan uzay ajansı NASA, bu yolculuğu mümkün hale getirecek yeni roketinin yapımına başlıyor. NASA tarafından insanlık tarihinin en güçlü roketi olarak tanımlanan Space Launch System (SLS), bir süredir devam eden tasarım incelemesini başarıyla geçti ve yapım sürecinin başlaması için gerekli onayı aldı.
 SLS'nin tasarım aşamasının başarıyla sona ermesinin ardından, artık mühendislerin işi başlayacak. Mars yolculuğunda kullanılacak olan roketin yapımına başlamak için onayı alan mühendisler, önce roketin parçalarını inşa edip ardından da bu parçaları bir araya getirecekler.
NASA'nın 60'lı yıllardaki Apollo görevleri sırasında astronotları Ay'a taşıyan Saturn V'ten sonra insanlı bir keşif yolculuğu için hazırlanan ilk roket olan SLS, daha önce uzay yolcukları için kullanılan uzay mekiğinin yerini alacak. Önümüzdeki birkaç yıl içinde SLS'nin yapımını tamamlamayı amaçlayan NASA, gelişmiş roketini 2018 yılındaki Ay görevinde kullanmayı planlıyor. Bu görevin başarıyla sonuçlanması halinde, Mars görevinde kullanılacak Orion uzay aracının SLS ile uzaya fırlatılacak.
Tamamlandığında yaklaşık 98 metre uzunluğunda olması beklenen Space Launch System, dört RS-25 motor ve iki takviye roketten güç alacak. İlk aşamada 77 ton kaldırma kapasitesine sahip olacak olan SLS roketin kaldırma kapasitesi zamanla 115 tona yükselecek ve sonunda 143 tonu bulacak.

http://www.nasa.gov/press-release/nasa-completes-critical-design-review-for-space-launch-system/ Yorum Yaz
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Grkwnxs 4 yıl en beğenilen casperfriendly
barakli87
Allah'ı buldurmayacak bir buluş, dünya için umut verici bir gelişme olabilir; ne var ki, benim için bir anlam ifade etmiyor. Bilim insanları bu kainatın kurallarına o kadar çok vakıflar ki, neredeyse bütün kurallar gözlerinin önünde. Ne üzücüdür ki, bu gerçekleri bile bile onlarla herkesten daha çok hemhal olarak, inkar ediyorlar.

Allah, görenlerden ve buna uygun yaşayanlardan eylesin.

Sevgilerimle ve saygılarımla.

Uzun zamandır forumda gördüğüm en boş yorumu attın tebrik ederim
barakli87Allah'ı buldurmayacak bir buluş, dünya için umut verici bir gelişme olabilir; ne var ki, benim için bir anlam ifade etmiyor. Bilim i...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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blazea 4 yıl
Ne yazık ki elimizden gavur yapıyor abi demekten başka bir şey gelmiyor...
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williamwallace88 4 yıl casperfriendly
barakli87

Öncelikle merhabalar,
Bu konuda NASA'nın tespit etmiş olduğu harika bir mucize var. Esasen mucizede değil, Peygamber'in ay mucizesini tasdik ve teyid eden bir gelişme.
NASA geçenlerde, Ay'da bir yarık tespit ediyor. Ancak öyleki, bu yarık daha sonra muntazam şekilde birleştirilmiş, o kadar düzgün ve uyumlu birleşme ki, bilim adamları "Muntazam" olarak, nitelendirdi.
Gel gör ki, Kuran'da bu yazıyor, dediler. Adam ise, hala inkar ediyor.
Yani; ne yaparsak yapalım boş. Onlarca mucize getirsek yine inkar ederler.
Sevgilerimle ve saygılarımla.

Şunun bana bir tane NASA kaynaklı linkini atabilir misin?
Yoksa Facebook'ta sonunda Allah rızası için paylaşalım yazan paylaşımlardan mı gördün ?

Ben sana NASA kaynaklı bir link atayım:
lunarscience.nasa.gov/...
No current scientific evidence reports that the Moon was split into two (or more) parts and then reassembled at any point in the past.
Yani diyor ki Ay'ın geçmişinde ikiye bölündüğüne dair bir iz bulunmamaktadır.

Bir de diyor ki:
My recommendation is to not believe everything you read on the internet.
Yani internette gördüğün her şeye inanma
barakli87Öncelikle merhabalar,Bu konuda NASA'nın tespit etmiş olduğu harika bir mucize var. Esasen mucizede değil, Peygamber'in ay...
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seker1907 4 yıl
amerika birleşik devletleri olarak güç olarak düşünce olarak bir şey ortaya koyuyor bilimsel veriler ışığında hedef koyuyor analiz yapıyor araştırmak bulmak sahip olmak istiyor ülkesinin refahı için ilk olmak için uğraşıyor milyarlarca dolar yatırım yapıyor öyle yada böyle dünyanın jandarması olmak kolay değil varsa gücün sende yap
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BatuhanXxX 4 yıl
Aya ilk gidişi göremedik ama marsa gidişi göreceksiniz nesil de olmak keyif verici her nekadar insanların çoğu hala primatliktan kurtulamamis vahşi olsada en azından hala doğa uzay ve bazı teknolojik gelişmeler dikkat çekiyor
Artık marsa dan 4k canlı yayın yaparlar :)
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WarSaw 4 yıl
@baraklı87
özünde dürüst ve samimi birisine benziyorsun ama inan aşırı kasıyorsun. Bir insanın birşeye aşırı saplantılı olması onda o şeyin hiç olmadığı sonucunu ortay koyar yatıp kalkıp tek şeye saplantılı olmak insanı diğer herkesi buna karşıymış gibide düşündürtür, kendisini saçma düşüncelerin tesirine girerek canlı bombada yaptırır kafayıda yedirtir. Dostça bir tavsiye sadece umarım azda olsa dikkate alırsın bu söylediklerimi.
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casperfriendly 4 yıl WarSaw
WarSaw
@baraklı87
özünde dürüst ve samimi birisine benziyorsun ama inan aşırı kasıyorsun. Bir insanın birşeye aşırı saplantılı olması onda o şeyin hiç olmadığı sonucunu ortay koyar yatıp kalkıp tek şeye saplantılı olmak insanı diğer herkesi buna karşıymış gibide düşündürtür, kendisini saçma düşüncelerin tesirine girerek canlı bombada yaptırır kafayıda yedirtir. Dostça bir tavsiye sadece umarım azda olsa dikkate alırsın bu söylediklerimi.

Teşekkür ederim, harika tavsiyelerin için. Ancak, gerçek şu ki, ben kendimi çok iyi biliyorum; ayrıca, aşırı saplantılı olduğumu nerden çıkardın, sadece bir yazıma bakarak mı ya da birçok yazıma bakarak mı, böyle bir kanıya vardın. Kaldı ki, beni ne kadar tanıyorsun. Sorun yok, ben gerçekleri söylerim. Bunlardan kaçsanızda bunlar gerçekler.
Ama siz gönlünüzü ferah tutun, bunlar benim kendi orijinal düşüncelerim. Son olması itibariyle, yazdıklarımı iyi oku, ön yargısız surette, belki de içinde alacağın bir şeyler vardır. Ki muhakkak vardır.
Tekrar teşekkür ederim. Çok incesin.
Sevgilerimle ve saygılarımla.
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Glitz 4 yıl
Mars düzmüş biz alt tarafını görebiliyoruz bu roketle üst tarafına gideceklermiş orada yaşam varmış.
Kaynak: Masalı Hoca
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Spiderhip 4 yıl
barakli87
Seni temin ederim ki, gerek din de gerekse bilimde gerekse dünya konjöktürümde gayet yeterli bir bilgiye sahibim. Kaldı ki, beni tanımıyorsunuz bile. Kalkmış bana cahil diye yorum yazıyorsunuz, yorumları genel bir değerlendirmeye tâbi tutsanız; gerçekte, sıradan biri olmadığımın idrakine varırdınız. Benim size söylemek istediğimi anlamak istemiyorsunuz. Bilime ya da ilime karşı değilim. Bilimin beni Allaha yaklaştımasını dilerim, yoksa; benim için bir anlam ifade etmez. Neticede, benim hakikatte tek bir maksadım var, o da Allah rızasını kazanmak, onu tanımak bilmek, onun dediklerine uygun bir hayat yaşamak en azından asgari ölçülerde. Gerisi tali ( evlenmek, çocuk sahibi olmak hatta nefes almak yine hatta yaşamak, onu tanımadan ister yaşa ister yaşama boş ! ) asıldan ayırt edilmeli. Tali demek gereksiz anlamına değil; esas amaca hizmet eden, anlamına gelir. Bilim adamlarına kızıyorum ben ! O varlıklar, kuralları görüyorlar fakat hala inkar ediyorlar. İsterse dünyayı kurtarsınlar isterse insanlık için hayırlı bir buluş yapsınlar asıl amacı gözden kaçırıyor, akılsızlar. Teknolojiyle haşır neşir olan bir insanım ben, Apple hayranı bir insanım. Ki ben çok hayalperest bir insanım, neler düşünürüm, sizin dahi aklınız şaşar. Teknoloji ile içli dışlı biriyim. Yani bilime de ilime de karşı değilim. Af edersiniz, galiba kasttetiğim hususu iyi şekilde dışarı aksettiremedin. Neyse siz haklısınız, ben cahilim, ben ilime de karşıyım, sıradanım, dünya görüşüm yok, gelecek tahayyülüm yok, Müslümanlığı da sağdan soldan duyarak öğrendim, zır cahilim okumamda, yobazım, gericiyim. Teşekkür ederim. Sevgilerimle

Cahil kelimesini Irak'ta dünya düz diyen adam için, sağdan soldan duyma olayını da ne yazık ki büyük bir çoğunluk için söyledim.
O bilim adamlarının Allah ile aralarındaki durumu bilemesiniz, o yüzden akılsızlar nasıl denebilir. Diğer yandan namaz kılmıyor olabilirler, hristiyan olabilirler, ama iyi bir hristiyan olabilirler. Hatta agnostik olabilirler ama sözde bir Müslümandan çok daha iyilik yapmış olabilirler. Bunların Allah katındaki değerlerini biz ölçemeyiz. Birisi 5 vakit namazını kılan müslüman olarak, başka insanlara ya da hayvanlara karşı, bir bilim adamı gibi ömrünü, insanlık daha iyi hayat yaşayabilsin diye feda edecek kadar ödün vermeyebilir. Kimin ne kadar ödün verdiğini bilemeyiz. Hele insanları hristiyan ya da başka bir din mensubu diye hiç yargılayamayız, yeter ki iyi insan olabilsinler. Çünkü koşullar seçimleri de ne yazık ki etkileyebiliyor. Türkiye'de ki 70milyon insan, şayet Amerika'da doğsa idi, sizce kaçı müslüman, kaçı hristiyan olurdu? Yine aynı şekilde tam tersi olsa kaçı müslüman kaçı hristiyan olurdu?
Bilim insanlarına sonuna kadar saygı duyuyorum. Onlar bizim göremediğimiz, ama Allah'ın evreni yaratırken var ettiği o güzel kuralları, matematiği, fiziği, kimyayı, biyolojiyi, geometriyi görüp, kullanıp, ortaya güzel şeyler çıkartıyorlar.

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casperfriendly 4 yıl Spiderhip
Anladım anladım, siz de o furyadansınız. İyilik yap her şey yeterli. Neyse bundan sonra ben yorum yapmam. Ama şuna emin olun ki, bunlar bu kadar basit değil.
Hristiyan diğer bir ifade tarzıyla, biz müslümanız, orada doğsak farklı olurdu. Ah bu, bu kadar basit mi sandın ! Allah insan için en hayırlısı hangi aile ise hangi ülke ise orada dünyaya getirir. 7. Sınıfta düşündüğüm konular bunlar ! Basit değil ama bu bu kadar ! He öyle değil mi, öyle olsa öyle olurdu ! Böyle değil.
Bilmiyorsunuz, keşke bilebilseydiniz !
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Spiderhip 4 yıl
İnsanların bu tarz buluşları, teknolojik gelişmeleri gereksiz, dine karşı falan gibi saçma hurafelerle yaftalamaları hele bir de bunu yine o tarz buluşların sonuçları olan, internet, bilgisayar, uydu, telefon, tv, kamera, lens gibi aygıtlar sayesinde yapıyor olmaları oldukça ironik. Bu devirde hala daha Irak'ta "aslında dünya yuvarlak değil, batı bizi kandırıyor aslında düz" diyen din adamları var. Ve düşünün bunu dünyanın yuvarlak(yumurta tarzı) yapısı sayesinde yörüngesinde dönen uydular sayesinde televizyondan açıklıyorlar. Yani zekanın kırıntısı yok. Hem cahil, hem cühela. Allah oku oku oku diyor, oku da o beynini biraz olsun geliştir diyor. Ama yok, yobazlığın önde gidenlerinin çoğu Türkçe olarak Kuran'ı okumamış onun yerine Müslümanlığı sağdan soldan duyduğu %90 i din adamlarının işlerine geldiği gibi çarpıttığı hadislerden öğrenmişlerdir.
Ula marsa gidip oradan dünyada olmayan bir iki farklı element kapsak, onları da sağlıkta, bilişimde bir şeylerde yararımıza kullansak ne olur? Ha şimdi karşı çıkarsın sonra adam o elementi kullanıp eline verir, 6 ayda bir yenisi çıksın da mal gibi 2500 lira vereyim diye kuyruğa girersin.
Yani umarım bu projeden Allah'tan uzaklaşıyorum diye kızanın bir cep telefonu, bilgisayarı neyim yoktur da bu mesajı ulvi kanallardan göndermiştir. Sen mağaraya doğru girdikçe yakınlaşırsın. Sanki yeri göğü uzayı yaratan Allah değil. Bir tek dünyanın yakınında mı Allah.
neredeyse bütün kurallar gözlerinin önünde.
(Matematik-Geometri-Fizik-Kimya-Biyoloji)(Oku Oku Oku)
Ne üzücüdür ki, bu gerçekleri bile bile onlarla herkesten daha çok hemhal olarak, inkar ediyorlar.
(Dünya düz, batı yalan söylüyor)
Allah, görenlerden ve buna uygun yaşayanlardan eylesin.
(Amin)
İşte bakış açısı farkı.
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casperfriendly 4 yıl Spiderhip
Spiderhip

İnsanların bu tarz buluşları, teknolojik gelişmeleri gereksiz, dine karşı falan gibi saçma hurafelerle yaftalamaları hele bir de bunu yine o tarz buluşların sonuçları olan, internet, bilgisayar, uydu, telefon, tv, kamera, lens gibi aygıtlar sayesinde yapıyor olmaları oldukça ironik. Bu devirde hala daha Irak'ta "aslında dünya yuvarlak değil, batı bizi kandırıyor aslında düz" diyen din adamları var. Ve düşünün bunu dünyanın yuvarlak(yumurta tarzı) yapısı sayesinde yörüngesinde dönen uydular sayesinde televizyondan açıklıyorlar. Yani zekanın kırıntısı yok. Hem cahil, hem cühela. Allah oku oku oku diyor, oku da o beynini biraz olsun geliştir diyor. Ama yok, yobazlığın önde gidenlerinin çoğu Türkçe olarak Kuran'ı okumamış onun yerine Müslümanlığı sağdan soldan duyduğu %90 i din adamlarının işlerine geldiği gibi çarpıttığı hadislerden öğrenmişlerdir.

Ula marsa gidip oradan dünyada olmayan bir iki farklı element kapsak, onları da sağlıkta, bilişimde bir şeylerde yararımıza kullansak ne olur? Ha şimdi karşı çıkarsın sonra adam o elementi kullanıp eline verir, 6 ayda bir yenisi çıksın da mal gibi 2500 lira vereyim diye kuyruğa girersin.

Yani umarım bu projeden Allah'tan uzaklaşıyorum diye kızanın bir cep telefonu, bilgisayarı neyim yoktur da bu mesajı ulvi kanallardan göndermiştir. Sen mağaraya doğru girdikçe yakınlaşırsın. Sanki yeri göğü uzayı yaratan Allah değil. Bir tek dünyanın yakınında mı Allah.

neredeyse bütün kurallar gözlerinin önünde.
(Matematik-Geometri-Fizik-Kimya-Biyoloji)(Oku Oku Oku)
Ne üzücüdür ki, bu gerçekleri bile bile onlarla herkesten daha çok hemhal olarak, inkar ediyorlar.
(Dünya düz, batı yalan söylüyor)

Allah, görenlerden ve buna uygun yaşayanlardan eylesin.
(Amin)

İşte bakış açısı farkı.


Seni temin ederim ki, gerek din de gerekse bilimde gerekse dünya konjöktürümde gayet yeterli bir bilgiye sahibim. Kaldı ki, beni tanımıyorsunuz bile. Kalkmış bana cahil diye yorum yazıyorsunuz, yorumları genel bir değerlendirmeye tâbi tutsanız; gerçekte, sıradan biri olmadığımın idrakine varırdınız.
Benim size söylemek istediğimi anlamak istemiyorsunuz. Bilime ya da ilime karşı değilim. Bilimin beni Allah'a yaklaştımasını dilerim, yoksa; benim için bir anlam ifade etmez. Neticede, benim hakikatte tek bir maksadım var, o da Allah rızasını kazanmak, onu tanımak bilmek, onun dediklerine uygun bir hayat yaşamak en azından asgari ölçülerde. Gerisi tali ( evlenmek, çocuk sahibi olmak hatta nefes almak yine hatta yaşamak, onu tanımadan ister yaşa ister yaşama boş ! ) asıldan ayırt edilmeli. Tali demek gereksiz anlamına değil; esas amaca hizmet eden, anlamına gelir. Bilim adamlarına kızıyorum ben ! O varlıklar, kuralları görüyorlar fakat hala inkar ediyorlar. İsterse dünyayı kurtarsınlar isterse insanlık için hayırlı bir buluş yapsınlar asıl amacı gözden kaçırıyor, akılsızlar. Teknolojiyle haşır neşir olan bir insanım ben, Apple hayranı bir insanım. Ki ben çok hayalperest bir insanım, neler düşünürüm, sizin dahi aklınız şaşar. Teknoloji ile içli dışlı biriyim. Yani bilime de ilime de karşı değilim.
Af edersiniz, galiba kasttetiğim hususu iyi şekilde dışarı aksettiremedin.
Neyse siz haklısınız, ben cahilim, ben ilime de karşıyım, sıradanım, dünya görüşüm yok, gelecek tahayyülüm yok, Müslümanlığı da sağdan soldan duyarak öğrendim, zır cahilim okumamda, yobazım, gericiyim.
Teşekkür ederim.
Sevgilerimle
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casperfriendly 4 yıl
Gerçekten de, sizlere söyleyecek çok sözüm var. Ama söylemeyeceğim. Çünkü sizler, kırılabilirsiniz, söyleyeceklerime. Ben insanların kırılmasına dayanamam. Bundan dolayı, sizi kendi dünyanızla baş başa bırakıyorum. Bende kendi basit dünyama çekileyim. ☺✋🏻👍🏻☺
Dua ile.
Sevgilerimle.
Hayırlı akşamlar !
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artenis 4 yıl casperfriendly
barakli87

Gerçekten de, sizlere söyleyecek çok sözüm var. Ama söylemeyeceğim. Çünkü sizler, kırılabilirsiniz, söyleyeceklerime. Ben insanların kırılmasına dayanamam. Bundan dolayı, sizi kendi dünyanızla baş başa bırakıyorum. Bende kendi basit dünyama çekileyim. ☺✋🏻👍🏻☺
Dua ile.
Sevgilerimle.
Hayırlı akşamlar !

Herkesin temiz duyguları olabilir ki zaten bunları çok iyi kullanıyorlar, aynı ayı bölünmüş olarak bulduk vs gibi şeyleri söyleyen haber siteleri gibi...
Sonra insanlar galeyana gelip bir takım sitem ve suçlamalar yapabiliyor aksi düşünenlere. Her zaman HURAFEDEN, YALAN haberden uzak durmamız lazım, okumak İKRA boşa en başa konmamış ;)
BİLİM herşeyden önce gelir DÜŞÜNEN ADAMA, itaat edene başka öncelikler vardır, sonra zaten insan okuduktan gayri dini de bulur, aşkıda bulur vs ama ÖNCE İLİM.

Hayırlı aksamlar kardeşim
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drserk 4 yıl
merak ettiğim marsa gidenler geri dönebilecek mi...aya gidenler geri geldi ama mars gibi uzak değildi.
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byrd 4 yıl
bu kadar tanrı yok din yalan tartışmasına gerek yok.
gönderelim bi kaç yüz bin evrimciyi marsa. evrilerek oksijensiz ortama ayak uydurmayı başaracaklar mı görelim kaç yüz bin yıl sürecekse sürsün yeteri kadar evrimcimiz mevcut.
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savarog 4 yıl drserk
drserk

merak ettiğim marsa gidenler geri dönebilecek mi...aya gidenler geri geldi ama mars gibi uzak değildi.

Yolculuk en azından 6-7 ay sürecektir. Burada en önemlisi galiba Mars yüzeyine başarılı iniş yapabilmek. Sonrası kolay sayılır.
Mars yerçekiminin Dünyadakinin 3 te biri kadar olmasıda avantaj, yani tekrar kalkış için.
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1BilimAdamı 4 yıl
Biz daha TÜRKsat uydusunu Türkiyeden fırlatamıyoruz.
Devletin bazı gereksiz tartışmaları bırakıp artık bunlarla ilgilenmesi lazım.
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Sirkadyen 4 yıl
Gene bir bilim haberi ve gene zihinleri 1400 yıl öncesinde takılı kalmış insan(?)ların sevilesi yorumları,

Şaşırmadım.
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