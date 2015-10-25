NASA tarihin en güçlü roketinin yapımına başlıyor

Mars'a düzenleyeceği ilk insanlı yolculuk için hazırlıklarını sürdüren Amerikan uzay ajansı NASA, bu yolculuğu mümkün hale getirecek yeni roketinin yapımına başlıyor. NASA tarafından insanlık tarihinin en güçlü roketi olarak tanımlanan Space Launch System (SLS), bir süredir devam eden tasarım incelemesini başarıyla geçti ve yapım sürecinin başlaması için gerekli onayı aldı.

SLS'nin tasarım aşamasının başarıyla sona ermesinin ardından, artık mühendislerin işi başlayacak. Mars yolculuğunda kullanılacak olan roketin yapımına başlamak için onayı alan mühendisler, önce roketin parçalarını inşa edip ardından da bu parçaları bir araya getirecekler.

NASA'nın 60'lı yıllardaki Apollo görevleri sırasında astronotları Ay'a taşıyan Saturn V'ten sonra insanlı bir keşif yolculuğu için hazırlanan ilk roket olan SLS, daha önce uzay yolcukları için kullanılan uzay mekiğinin yerini alacak. Önümüzdeki birkaç yıl içinde SLS'nin yapımını tamamlamayı amaçlayan NASA, gelişmiş roketini 2018 yılındaki Ay görevinde kullanmayı planlıyor. Bu görevin başarıyla sonuçlanması halinde, Mars görevinde kullanılacak Orion uzay aracının SLS ile uzaya fırlatılacak.

Tamamlandığında yaklaşık 98 metre uzunluğunda olması beklenen Space Launch System, dört RS-25 motor ve iki takviye roketten güç alacak. İlk aşamada 77 ton kaldırma kapasitesine sahip olacak olan SLS roketin kaldırma kapasitesi zamanla 115 tona yükselecek ve sonunda 143 tonu bulacak.

http://www.nasa.gov/press-release/nasa-completes-critical-design-review-for-space-launch-system/