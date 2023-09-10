NASA, Ay görevlerinin temelindeki ciddi sorunu kabul etti

NASA’nın Ay programı sallantıda
Yayınlanan yeni rapor 2022 yılının sonlarında Artemis I göreviyle başarılı bir ilk fırlatma gerçekleştiren devasa roketin geliştirilmesi için NASA tarafından harcanan milyarlarca dolara odaklanıyor. Raporda şaşırtıcı bir şekilde NASA yetkilileri, roketin Artemis programının bir parçası olarak Ay keşif çabalarını desteklemek için çok pahalı olduğunu itiraf ediyor. Raporda, "Üst düzey NASA yetkilileri mevcut maliyet seviyelerinde SLS programının sürdürülemez olduğunu söyledi" deniliyor.
Ek olarak görünüşe göre NASA'nın maliyet tahminleriyle ilgili bir başka sorun da Artemis görevlerindeki gecikmelerin hesaba katılmamış olması. Son bilgiler ışığında Ay'ın etrafında mürettebatlı bir uçuş olması planlanan Artemis II görevinin 2025'ten önce fırlatılmaması muhtemel görünüyor. Benzer şekilde tam mürettebatlı Ay’a iniş görevi olan Artemis III'ün de en az 2026'ya hatta daha da ilerisine sarkacağı belirtiliyor. Öte yandan NASA, SLS maliyetleriyle Artemis görevlerinin birbirini etkilemeyeceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.