NASA, Ay görevlerinin temelindeki ciddi sorunu kabul etti

Tam Boyutta Gör Bir süre önce halkın verdiği vergilerin ne kadar verimli harcandığını analiz etmekle görevli olan ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi, yayınladığı yeni raporda NASA ve SLS (Space Launch System- Uzay Fırlatma Sistemi) roketi hakkındaki maliyetleri ortaya koydu. Rapor, aslında herkesin bildiği bir şeyi itiraf ediyor: Bu maliyetlerle NASA’nın SLS programı sürdürülemez.

NASA’nın Ay programı sallantıda

Yayınlanan yeni rapor 2022 yılının sonlarında Artemis I göreviyle başarılı bir ilk fırlatma gerçekleştiren devasa roketin geliştirilmesi için NASA tarafından harcanan milyarlarca dolara odaklanıyor. Raporda şaşırtıcı bir şekilde NASA yetkilileri, roketin Artemis programının bir parçası olarak Ay keşif çabalarını desteklemek için çok pahalı olduğunu itiraf ediyor. Raporda, "Üst düzey NASA yetkilileri mevcut maliyet seviyelerinde SLS programının sürdürülemez olduğunu söyledi" deniliyor.

Tam Boyutta Gör Rapor aynı zamanda NASA’nın SLS roketi ve gelişimi dahil olmak üzere net bir harcama planı olmadığını da vurguluyor. Dolayısıyla maliyetler hem sürdürülemez hem de belirsiz bir boyutta. Birkaç ay önceki raporlara göre NASA'nın Artemis Ay Programı için yaptığı harcamaların 2025 yılına kadar 93 milyar dolara ulaşması bekleniyor, buna 2022 yılına kadar SLS sistemi için harcanan 23.8 milyar dolar da dahil.

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Ek olarak görünüşe göre NASA'nın maliyet tahminleriyle ilgili bir başka sorun da Artemis görevlerindeki gecikmelerin hesaba katılmamış olması. Son bilgiler ışığında Ay'ın etrafında mürettebatlı bir uçuş olması planlanan Artemis II görevinin 2025'ten önce fırlatılmaması muhtemel görünüyor. Benzer şekilde tam mürettebatlı Ay’a iniş görevi olan Artemis III'ün de en az 2026'ya hatta daha da ilerisine sarkacağı belirtiliyor. Öte yandan NASA, SLS maliyetleriyle Artemis görevlerinin birbirini etkilemeyeceğini söylüyor.

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