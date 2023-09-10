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    NASA, Ay görevlerinin temelindeki ciddi sorunu kabul etti

    NASA, Artemis görevleri kapsamına Ay’a gitmeyi ve Mars’a uzanan yolculuğun başlamasını amaçlıyor. Ancak Artemis görevlerinde kullanılan SLS (Space Launch System) roketinde ise büyük sorunlar var.
    NASA’nın Ay görevlerinin temelinde ciddi sorunlar var Tam Boyutta Gör
    Bir süre önce halkın verdiği vergilerin ne kadar verimli harcandığını analiz etmekle görevli olan ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi, yayınladığı yeni raporda NASA ve SLS (Space Launch System- Uzay Fırlatma Sistemi) roketi hakkındaki maliyetleri ortaya koydu. Rapor, aslında herkesin bildiği bir şeyi itiraf ediyor: Bu maliyetlerle NASA’nın SLS programı sürdürülemez.

    NASA’nın Ay programı sallantıda

    Yayınlanan yeni rapor 2022 yılının sonlarında Artemis I göreviyle başarılı bir ilk fırlatma gerçekleştiren devasa roketin geliştirilmesi için NASA tarafından harcanan milyarlarca dolara odaklanıyor. Raporda şaşırtıcı bir şekilde NASA yetkilileri, roketin Artemis programının bir parçası olarak Ay keşif çabalarını desteklemek için çok pahalı olduğunu itiraf ediyor. Raporda, "Üst düzey NASA yetkilileri mevcut maliyet seviyelerinde SLS programının sürdürülemez olduğunu söyledi" deniliyor.

    NASA’nın Ay görevlerinin temelinde ciddi sorunlar var Tam Boyutta Gör
    Rapor aynı zamanda NASA’nın SLS roketi ve gelişimi dahil olmak üzere net bir harcama planı olmadığını da vurguluyor. Dolayısıyla maliyetler hem sürdürülemez hem de belirsiz bir boyutta. Birkaç ay önceki raporlara göre NASA'nın Artemis Ay Programı için yaptığı harcamaların 2025 yılına kadar 93 milyar dolara ulaşması bekleniyor, buna 2022 yılına kadar SLS sistemi için harcanan 23.8 milyar dolar da dahil.

    Ek olarak görünüşe göre NASA'nın maliyet tahminleriyle ilgili bir başka sorun da Artemis görevlerindeki gecikmelerin hesaba katılmamış olması. Son bilgiler ışığında Ay'ın etrafında mürettebatlı bir uçuş olması planlanan Artemis II görevinin 2025'ten önce fırlatılmaması muhtemel görünüyor. Benzer şekilde tam mürettebatlı Ay’a iniş görevi olan Artemis III'ün de en az 2026'ya hatta daha da ilerisine sarkacağı belirtiliyor. Öte yandan NASA, SLS maliyetleriyle Artemis görevlerinin birbirini etkilemeyeceğini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 5 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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