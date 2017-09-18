Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

NASA uyduları sıtma salgınlarını aylar öncesinden tahmin edebilir

NASA'ya ait uydular bir sıtma salgını oluşmadan önce meydana gelen insan ve çevre olaylarını takip ederek salgını aylar önceden tahmin edebilir. Detaylar haberimizde.
1 yıl
1,3b
1
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amazon Yağmur Ormanları'nda yaşayan sivrisinekler tehlike konusunda eşine nadir rastlanan canlılardandır. Sıtma hastalığını ileten bu sivrisinekler özellikli yaşlıları ve çocukları tehdit ederken hamile kadınlar için de çeşitli komplikasyonlara neden olabiliyor. Yağmur ormanlarıyla kaplı Peru'da son zamanlarda etkisini artıran sıtma salgınları nedeniyle 2015 ve 2016 yıllarında 65.000 sıtma vakası bildirildi. Bu vakaların sayısını azaltmak ve bölgeyi daha güvenli bir hale getirmek isteyen Peru hükümeti NASA'yla iş birliği yapacak ve NASA'nın uyduları ile sıtma salgınını önceden tahmin etmeye çalışacak.


 

Salgınların önüne geçmek isteyen hükümetin ve NASA'nın ilk hedefi sıtmanın yayılmasına neden olan sivrisineklerin yaşam alanlarını belirlemek olacak. Sivrisineklerin üreme alanları ile insan popülasyonunun ortak olarak barındığı noktaları keşfetmek içinse çevre ve insan faktörleri sonucu meydana gelen değişimler takip edilecek. Bilindiği üzere sivrisinekler yumurtalarını bırakmak için havanın sıcak olduğu ve ılık su birikintilerinin bulunduğu bölgeyi tercih ediyor. NASA, Arazi Veri Asimilasyon Sistemi(LDAS) ile bu alanları tespit etmeye çalışacak.


Uydu Verilerinden Destek Alacak 

NASA'nın Landsat, Terra ve Aqua gibi uyduları dünyanın bütün noktalarındaki yağış, sıcaklık, topraktaki nem ve bitki örtüsü gibi verileri LDAS'a iletecek. Bu veriler aracılığıyla LDAS, sivrisineklerin üremesine uygun su havzalarının nerede oluşabileceğini tahmin edecek. Örneğin nehir taşkınları ve yoğun yağışlar toprağı doymuş hale getirebilir ve yeni su havzalarının oluşmasını sağlayabilir. İşte bu tip noktaları tespit edecek olan LDAS, tahminlerini yetkililerle paylaşacak ve yetkililer de tehlike bölgesindeki halkın korunması için çalışmalar yürütecek.


Uydu temelli sistemin bölgede kullanıma hazır hale gelmesi için 2-3 yıl gibi bir süre öngörülüyor ancak sistemin faaliyete geçmesiyle birlikte sadece sıtma salgını önceden tahmin edilmeyecek aynı zamanda sıtma hastalığı ile olan mücadele de hız kazanacak ancak sistem aktif hale gelene kadar Peru gibi sıtmayla mücadele etmeye çalışan ülkelerde yetkililerin halkı korumak için yapabildikleri en önemli şey koruyucu spreyler veya cibinlikler dağıtarak sivrisinekleri insanlardan uzak tutmaya çalışmak olacak.


https://www.engadget.com/2017/09/17/satellites-help-predict-malaria-outbreaks-months-in-advance/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xamaximax 1 yıl
nasaya inanmıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parola_18 1 yıl
sıtma salgını afrikada oluyor orayıda hunharca sömüren batılılar ne yapacaklar salgın var diye bill amca gibi aşı yapıp nufusmu azaltacaklar ? ironi olmuş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Apple'dan Face ID açıklaması: Güvenli mi, nasıl çalışır? 1 yıl Braun traş makineleri ile sonbahara yeni tarzınızla girin 1 yıl Google'ın güvenlik uzmanı Adkins: Siber saldırılara karşı kimse güvende değil 1 yıl Rusya'ya uydu sırlarını satmaya çalışırken FBI ajanına yakalandı 1 yıl Monster Hunter: World'ün çıkış tarihi açıklandı 1 yıl Lenovo’nun 25. Yıl ThinkPad bilgisayarı göründü 1 yıl Huawei Mate 10 sızıntılarının ardı arkası kesilmiyor 1 yıl Apple'ın A11 Bionic çipi, tüm rakiplerini geride bırakıyor 1 yıl Tez: Google’dan gelişmekte olan ülkelere ses tabanlı ödeme sistemi 1 yıl Samsung’un en iyi kamera sensörü gelecek yıl karşımızda 1 yıl IBM’in kuantum bilgisayarı ile ilaç geliştirme süreci kısalabilir 1 yıl iPhone X vs. Galaxy Note 8: Devler karşı karşıya 1 yıl Intel, Google ile birlikte otonom araç geliştirecek 1 yıl iOS 11 bugün çıkıyor! Hangi cihazlara yüklenebilecek? 1 yıl Dikkat: CCleaner yazılımında arka kapı tehlikesi 1 yıl Nokia 8 için Oreo güncellemesi yolda 1 yıl Reklamsız YouTube Red reklam göstermeye başladı 1 yıl SoftBank'tan Slack'e 250 milyon dolarlık yatırım 1 yıl Angry Birds 1 milyar dolar değerine ulaşmayı hedefliyor 1 yıl Çipli kimlik üretimi hızlanacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN NASA uyduları sıtma salgınlarını aylar öncesinden tahmin edebilir Sonraki Kripto para madenciliği ile iklim değişikliğini araştırma projesı: Harvest 1 yıl iPhone 8 için hangi depolama kapasitesini seçmelisiniz? 1 yıl DNA'dan yapılan ve molekülleri taşıyabilen ''DNA nanorobotu'' geliştirildi 1 yıl Samsung sonunda Bixby butonunun devre dışı bırakılmasına izin verdi 1 yıl Nvidia Volta muazzam performans artışı ile geliyor, AMD’yi zor günler bekliyor 1 yıl Huawei'den Apple'a Face ID göndermesi 1 yıl 69. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu 1 yıl Forza Motorsport 7'nin ilk gün yaması 50 GB 1 yıl DS önümüzdeki yıl tamamen elektrikli bir SUV tanıtacak 1 yıl The Pirate Bay'in kullanıcıların CPU'ları üzerinden dijital para ürettiği ortaya çıktı 1 yıl Bitcoin nereye gidiyor? | Canlı Yayın'da Soru-Cevap eşliğinde konuşuyoruz 1 yıl Karayollarında dev hamle: "Akıllı Sürücü Uyarı Sistemleri" ile primde indirim 1 yıl Dünyanın yapay zekaya yönelik ilk PCIe hızlandırıcısı duyuruldu 1 yıl Samsung marka telefon alana 50 TL'lik hediye çeki! 1 yıl GoPro Hero6 sızdırıldı 1 yıl Alzheimerı 10 yıl önceden tespit eden yapay zeka 1 yıl 1400 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen ışığı neredeyse hiç yansıtmıyor "Simsiyah Dünya" 1 yıl Apple A11 Bionic yonga seti üç yılda geliştirildi 1 yıl Star Trek: Discovery 25 Eylül'de başlıyor 1 yıl Tek bir iğneyle çocukluk aşıları yapılabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim