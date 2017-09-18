NASA uyduları sıtma salgınlarını aylar öncesinden tahmin edebilir

Amazon Yağmur Ormanları'nda yaşayan sivrisinekler tehlike konusunda eşine nadir rastlanan canlılardandır. Sıtma hastalığını ileten bu sivrisinekler özellikli yaşlıları ve çocukları tehdit ederken hamile kadınlar için de çeşitli komplikasyonlara neden olabiliyor. Yağmur ormanlarıyla kaplı Peru'da son zamanlarda etkisini artıran sıtma salgınları nedeniyle 2015 ve 2016 yıllarında 65.000 sıtma vakası bildirildi. Bu vakaların sayısını azaltmak ve bölgeyi daha güvenli bir hale getirmek isteyen Peru hükümeti NASA'yla iş birliği yapacak ve NASA'nın uyduları ile sıtma salgınını önceden tahmin etmeye çalışacak.





Salgınların önüne geçmek isteyen hükümetin ve NASA'nın ilk hedefi sıtmanın yayılmasına neden olan sivrisineklerin yaşam alanlarını belirlemek olacak. Sivrisineklerin üreme alanları ile insan popülasyonunun ortak olarak barındığı noktaları keşfetmek içinse çevre ve insan faktörleri sonucu meydana gelen değişimler takip edilecek. Bilindiği üzere sivrisinekler yumurtalarını bırakmak için havanın sıcak olduğu ve ılık su birikintilerinin bulunduğu bölgeyi tercih ediyor. NASA, Arazi Veri Asimilasyon Sistemi(LDAS) ile bu alanları tespit etmeye çalışacak.





Uydu Verilerinden Destek Alacak

NASA'nın Landsat, Terra ve Aqua gibi uyduları dünyanın bütün noktalarındaki yağış, sıcaklık, topraktaki nem ve bitki örtüsü gibi verileri LDAS'a iletecek. Bu veriler aracılığıyla LDAS, sivrisineklerin üremesine uygun su havzalarının nerede oluşabileceğini tahmin edecek. Örneğin nehir taşkınları ve yoğun yağışlar toprağı doymuş hale getirebilir ve yeni su havzalarının oluşmasını sağlayabilir. İşte bu tip noktaları tespit edecek olan LDAS, tahminlerini yetkililerle paylaşacak ve yetkililer de tehlike bölgesindeki halkın korunması için çalışmalar yürütecek.





Uydu temelli sistemin bölgede kullanıma hazır hale gelmesi için 2-3 yıl gibi bir süre öngörülüyor ancak sistemin faaliyete geçmesiyle birlikte sadece sıtma salgını önceden tahmin edilmeyecek aynı zamanda sıtma hastalığı ile olan mücadele de hız kazanacak ancak sistem aktif hale gelene kadar Peru gibi sıtmayla mücadele etmeye çalışan ülkelerde yetkililerin halkı korumak için yapabildikleri en önemli şey koruyucu spreyler veya cibinlikler dağıtarak sivrisinekleri insanlardan uzak tutmaya çalışmak olacak.