Alzheimerı 10 yıl önceden tespit eden yapay zeka

Henüz etkin bir tedavi yöntemi geliştirilmemiş olsa da alzheimer hastalığının erken teşhisi, hastalar ve hasta yakınları için büyük önem taşıyor. Hastalığın erken teşhisi halinde hastalar yaşam tarzlarını değiştirerek ve tedavi görerek hastalığın etkilerini yavaşlatabilir veya halen bilinçleri ve motor becerileri yerindeyken geleceğe yönelik hukuki/mali kararlar alabilir. Bu nedenle alzheimerın erken teşhisi için çalışan araştırmacıların bazıları kan ve beyin-omurilik sıvısı testlerine odaklanırken bazıları da erken teşhis için tıbbi araçlar geliştirmeye çalışıyor. İtalya'daki Bari Üniveristesi'nden bir araştırma ekibi ise erken teşhis için çözümün yapay zeka olduğunu düşünüyor.





10 Yıl Erken Tespit Edebilir

Alzheimer hastalığını tespit etmek için bir yapay zeka geliştiren ekip; yapay zekanın alanında uzman doktorlara göre çok daha başarılı olduğunu ileri sürüyor. Ekibe göre yapay zeka alzheimer hastalığını, hastalığın açıkça görülebilen belirtileri ortaya çıkmadan 10 yıl önce tespit edebiliyor. Yapay zekayı eğitmek için araştırmacılar ilk etapta 29'u sağlıklı 38'i ise alzheimer hastalığına sahip bireylere ait toplam 67 adet MRI(Manyetik Rezonans Görüntüleme) testine ait sonuçları kullanırken test sonuçlarını küçük bölgelere ayırdılar ve yapay zekanın nöronal bağlantıları analiz etmesini sağladılar.





Eğitimin ardından araştırmacılar 48 tanesi alzheimer hastasına ait, 48 tanesi ise hafif bilişsel bozukluk şikayeti olan hastaya ait olan toplam 148 adet beyin taraması sonucu ile yapay zekayı test etti. Yapay zeka alzheimer hastalarını yüzde 86 oranında doğru tespit edip önemli bir başarıya imza atarken hafif bilişsel bozukluğa sahip olan hastaları da yüzde 84 oranında doğru tahmin etti. Hafif bilişsel bozukluk şikayeti olan kişilerin büyük bir kısmının ilerleyen dönemlerde alzheimer hastalığına yakalandığı göz önünde bulundurulursa geliştirilen yapay zekanın erken teşhis için önemli bir araç olduğu söylenebilir.





Bununla birlikte geliştirilen yapay zeka alzheimerın erken teşhisi için umut vadediyor olsa da araştırma konusu olan testlerin sınırlı sayıda oluşu yapay zekanın tespitlerine olan güveni azaltan bir faktör olarak değerlendiriliyor. Yine de daha fazla test sonucuyla birlikte yapay zeka, alzheimer ile nöronal bağlantılar arasındaki ilişkileri daha iyi kavrayabilir ve ilerleyen dönemlerde çok daha başarılı sonuçlar ortaya koyabilir.

https://www.engadget.com/2017/09/17/ai-alzheimers-early-detection/