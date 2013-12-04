NASA, yeni projesiyle Ay üzerinde bitki yetiştirmeyi hedefliyor

ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olarak 1958 yılında kurulan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Lunar Plant Growth Habitat projesi kapsamında Ay üzerinde bitki üretmeyi hedefliyor.

İnsanoğlunun en büyük hedefleri arasında yer alan yaşanabilir başka gezegen bulma amacına henüz ulaşılamamış olması, NASA'yı da farklı çalışmalar yapmaya itiyor. Bunun güzel örneklerinden Lunar Plant Growth Habitat projesi, en geç 2015 yılına kadar Ay üzerinde bitki yetiştirmeyi hedefliyor. Bu amaç için uzay araçları içerisine yerleştirilebilen basit büyüme odaları hazırladığı söylenen kurumun, getirilen tohumlar üzerinden 5 ile 10 günlük süreler içerisinde çimlenme elde edilebileceği belirtiliyor. Yerçekimi ve radyasyon gibi unsurların bitki gelişimine etkisini araştırmak için hazırlanan sistem, 2015 yılında canlı video üzerinden araştırmacılara Ay ile Dünya arasındaki gelişim farkını da açık olarak gösteriyor olacak.

NASA'nın hatırlayacağınız üzere uzun mesafeli yolculuklar sırasında astronotların yiyecek ihtiyacının karşılanması için üç boyutlu yazıcı ile gıda üretmek gibi bir amacı daha bulunuyor.





http://www.slashgear.com/nasa-wants-to-grow-turnips-flowers-and-more-on-the-moon-by-2015-04307538/