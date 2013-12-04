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NASA, yeni projesiyle Ay üzerinde bitki yetiştirmeyi hedefliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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NASA, yeni projesiyle Ay üzerinde bitki yetiştirmeyi hedefliyor
ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olarak 1958 yılında kurulan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Lunar Plant Growth Habitat projesi kapsamında Ay üzerinde bitki üretmeyi hedefliyor.
İnsanoğlunun en büyük hedefleri arasında yer alan yaşanabilir başka gezegen bulma amacına henüz ulaşılamamış olması, NASA'yı da farklı çalışmalar yapmaya itiyor. Bunun güzel örneklerinden Lunar Plant Growth Habitat projesi, en geç 2015 yılına kadar Ay üzerinde bitki yetiştirmeyi hedefliyor. Bu amaç için uzay araçları içerisine yerleştirilebilen basit büyüme odaları hazırladığı söylenen kurumun, getirilen tohumlar üzerinden 5 ile 10 günlük süreler içerisinde çimlenme elde edilebileceği belirtiliyor. Yerçekimi ve radyasyon gibi unsurların bitki gelişimine etkisini araştırmak için hazırlanan sistem, 2015 yılında canlı video üzerinden araştırmacılara Ay ile Dünya arasındaki gelişim farkını da açık olarak gösteriyor olacak.
NASA'nın hatırlayacağınız üzere uzun mesafeli yolculuklar sırasında astronotların yiyecek ihtiyacının karşılanması için üç boyutlu yazıcı ile gıda üretmek gibi bir amacı daha bulunuyor.
(SG) / (HNGN) 


http://www.slashgear.com/nasa-wants-to-grow-turnips-flowers-and-more-on-the-moon-by-2015-04307538/ Yorum Yaz
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Opus Diabolicum 5 yıl
NASA önce Ay'a astronot göndersin
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serhat_ps3 5 yıl en beğenilen
la hala NASA Ay'a astronot göndermedi diyen komplocular var hakkatten acınası durumdasınız çünkü iyi bir teleskobunuz olsa Ayyüzeyine baktığınızda son giden Apollo mürettabatının bıraktığı reflektörleri görebilirdiniz, belki ABD nin yayınladığı Moon landig videosu sahte olabilir neden derseniz Atmosfere girişte sürtünmeden dolayı uzay araçlarının içi ateş gibi oluyor ve filmler eriyebiliyor bu sebeple NASA bir kaç tane sahte film çekmiş olabilir diye düşünüyorum.
la hala NASA Ay'a astronot göndermedi diyen komplocular var hakkatten acınası durumdasınız çünkü iyi bir teleskobunuz olsa Ayyüzeyine baktığınızda son giden Apo...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
dünyada yer kalmadı ayda üretcekler git afrikada üret
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cadence1 5 yıl
Yerçekimi ve radyasyon gibi unsurların bitki gelişimine etkisini araştırmak için hazırlanan sistem


aya gitmeye gerek yok burdada benzer bir ortam oluşturulabilir değil mi . ?

nasa ve hollywood 2 büyük film endüstrisi .. amerikan halkının vergilerini çarçur eden nasa .. 1969 da aya gidildiğine inanan yüzde 80 bir kesim varsa demekki amerikalılar bunu hakkediyor

aya hiç gidemeyeceklerini bildikleri için dünya gezegeninde cektikleri resimlerle oynayıp marsa gittik bereketsiz bir toprağı var vb . haberlerle insanların cogunu inandırabilmek amacına hizmet eden nasa işini iyi yapıyor gibi görünüyor .

hollywood filmlerinden 1 replik : insan inanmak ister
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Fenomenon 5 yıl
allasen bırak nasa ya.
afrika'da insanlar açlıktan ölüyor bunlar da ay'da maydanoz yetiştirecez diye çırpınıyorlar.
insanlar harbi dünyadaki en geri zekalı mahlukat.
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spacesyng 5 yıl
Biz daha gidemedik adamlar çiftçiliğe başladı, bide traktör götürsünler.
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SystemApps 5 yıl
ben bir bilim adamı olsaydım insanlık için en güzel şeyi yapardım.
dünyayı tamamiyle yok edecek bir hidrojen bombası :D
adamlar dünyadan öyle sıkılmışki bıraksan ayda yaşayacaklar :D. ayda yaşayan jetgiller sizi xD
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serhat_ps3 5 yıl en beğenilen
la hala NASA Ay'a astronot göndermedi diyen komplocular var hakkatten acınası durumdasınız çünkü iyi bir teleskobunuz olsa Ayyüzeyine baktığınızda son giden Apollo mürettabatının bıraktığı reflektörleri görebilirdiniz, belki ABD nin yayınladığı Moon landig videosu sahte olabilir neden derseniz Atmosfere girişte sürtünmeden dolayı uzay araçlarının içi ateş gibi oluyor ve filmler eriyebiliyor bu sebeple NASA bir kaç tane sahte film çekmiş olabilir diye düşünüyorum.
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Opus Diabolicum 5 yıl
NASA önce Ay'a astronot göndersin
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cübbeli gandalf 5 yıl
Dünya'da tarım çok gelişti sıra Ay'da
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