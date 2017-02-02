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NASA'DAN Küçük uydular için origamiden esinlenilen radyatör

NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi ve Brigham Young Üniversitesi’nden araştırmacıların beraber geliştirdiği origamiden esinlenilen radyatörle ilgili detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,9b
1
3
Uzay
Alper Çakan
Yazar
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Uydularda kullanılan radyatörler genellikle büyük ve ağır oluyor. Bu durum ise CubeSat gibi küçük boyutlardaki uydularda kullanılmalarını engelliyor. CubeSat tipi uyduların 10 cm gibi normal bir uyduya göre çok küçük boyutlara sahip olduğunu hatırlatmakta yarar var. Küçük uyduların bu sorununu çözmek içinse ABD’de Maryland eyaletindeki NASA’nın Goddard isimli yerleşkesinde çalışan teknoloji uzmanı Vivek Dwivedi, Brigham Young Üniversitesi’nden bilim insanlarıyla beraber çalışmış.
Bu çalışmanın sonucunda, origamiden esinlenerek akıllı bir radyatör yapmışlar. Şekil hafızası olan alaşımlar gibi sıcaklığa duyarlı çeşitli malzemeler kullanarak yaptıkları 3 boyutlu yapıya sahip bu radyatör; ısıyı korumak için katlanıyor ve ısıyı yaymak için açılıyor. Ayrıca Dünya’dan ya da Güneş’ten ısı emmek için de katlanıyor. Çünkü bu araştırmacılar yaptıkları çalışmalar sonucunda çukurluklar derinleştikçe daha fazla ısı emilimi olduğunu keşfetmişler.
Brigham Young’taki bilim insanları hala radyatörün tasarımını iyileştirmek için çalışıyor ancak yine de prototipin yapısını haberimizin başındaki görselden inceleyebilirsiniz. NASA’daki Dwivedi ise radyatörün ısı koruma ve yayma özelliklerini iyileştirmek için vanadyum oksitten yapılacak bir kaplama üzerinde çalışıyor. Normalde yarı iletken halde bulunan bu madde, 68 °C’a çıkarıldığında metal hale geçiyor. Metal hale geçtiği zaman ısı yayma özelliği arttığı için ve uzayda sıcaklıklar çok fazla dalgalandığı için Dwivedi bu materyalin geçiş sıcaklığını düşürmek için bir yol arıyor. Şimdiki planı ise, vanadyum oksidin üzerine oldukça ince gümüş ve titanyum katmanları uygulamak.
Şimdilik bu araştırmacılar radyatörü geliştirmeyi bitirmiş olmasa da, bitirdikleri zaman küçük boyutlardaki uyduların yüzeyine uygulanabilecek hala gelecek. Bu heyecan verici gelişmede rol oynayan NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nin diğer gelişmeleri için, bu merkezin çıkardığı derginin son sayılarını kaynaktaki bağlantıdan takip edebilirsiniz:

https://gsfctechnology.gsfc.nasa.gov/newsletter/Current.pdf Yorum Yaz
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Barış Manço 2 yıl
İlk önce hayal et sonra yap.
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Kerim5100 2 yıl
Adamlar neler yapıyor biz neler yapıyoruz...
Acı ama gerçek :/
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sniper23 2 yıl Kerim5100
Kerim5100

Adamlar neler yapıyor biz neler yapıyoruz...
Acı ama gerçek :/

Şu acındırmalar için foruma özel bir konu açmak lazım.
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