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Işığın “ses duvarı” benzeri bir iz bıraktığı tespit edildi

Bilim insanlarının özel kameralar ve lazerler yaptığı deneyler önemli sonuçlar ortaya koydu. Aynı yöntem, beynimizin daha iyi anlaşılması için de kullanılabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Alper Çakan
Yazar
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Ses hızına yakın hızlarda giden uçakların oluşturduğu ses duvarını hepimiz biliriz. Hatta uçaklar sesten de hızlı gitmeye başladığında “ses duvarını aştı” tabiri kullanılır ve “sonik patlama” adı verilen, yüksek gürültü meydana getiren bir olay gerçekleşir. Çoğu insan tarafından ilgi çekici ve garip bulunan bu doğal olayın bir benzerinin ışıkla da gerçekleşebileceği düşünen bilim insanları, özel bir deney tasarlayarak bu soruyu cevaplamaya çalışmışlar.
Işığın, ses duvarı gibi, konik bir yapıya sahip “iz” bırakabileceğini düşünen bilim insanlarının bu konuyu açıklığa kavuşturması yolundaki en büyük engellerden biri, ışığın çok hızlı olması. Ses duvarını gözümüzle ve fotoğraf makinesi gibi sıradan elektronik aletlerle kaydedebiliyoruz. Ancak ışığın bıraktığı “iz” gibi çok hızlı gerçekleşen bir doğal olayı nasıl kaydedeceğimiz sorusu insanın aklına geliyor. Bu sorunun cevabı ise çok hızlı bir kamera. St. Louis’deki Washington Üniversitesi’nden araştırmacılar, bahsettiğimiz “fotonik şok dalgaları”nı kaydetmek için, saniyede 100 milyar karelik görüntüsel ve zamansal veri işleyebilen, “streak camera” adlı bir kamera türü kullanmışlar.
Bahsettiğimiz konik “iz”lerin görünmesi için de iki ucunda alüminyum oksit ve silikon lastikten yapılmış plakalar içeren kuru sisle dolu bir tünele yeşil lazer atmaları yollamışlar. Işık, tünelde plakalara göre daha hızlı ilerlediği için ışığın bir kısmı geride kalarak/yetişemeyerek sonik patlama benzeri bir olay oluşturmuş.
Ayrıca kullanılan “streak camera”nın öneminden de bahsetmek gerekiyor. Bunun gibi çok hızlı gerçekleşen olayların kaydedilmesi için genellikle kamera ile çok fazla sayıda çekim yapmak gerekiyor, ancak “streak camera” ile sadece bir çekim yeterli oluyor. Getirdiği kolaylığın yanında, lazer atması yollamak gibi tekrarlandığı zaman farklı sonuçlar veren olaylarda “streak camera” önemli bir rol oynuyor.
Işık hakkında bize önemli bilgiler sunsa da, bu bilim insanları özellikle biyolojik sonuçlara odaklanmış durumda. Yaptıkları sistem, beynimizdeki nöronları uyarıldığı anda fark edebilecek kadar hızlı. Bu sayede, beyin aktivitesi gerçek zamanlı olarak izlenebilir. Sonuç olarak, beynimizdeki en küçük detaylar bile fark edilerek beynimiz ve beyin hastalıklarıyla alakalı bilgimiz artabilir.

https://www.engadget.com/2017/01/23/super-fast-camera-records-light-based-sonic-booms/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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reshthesucker 2 yıl en beğenilen bydvd
Orijinalden alıntı: bydvd

ne var bilader bi sıkıntınmı var kimsin ki kime bi bitmedin diyon.... bizler 5000 yıllık tarihi olan GÖKTÜRK soyundan gelen TÜRKLERİZ... arap soyu Türk soyunu bitiremez. ekmek kafa


sırf bu yoruma cevap yazabilmek için giriş yaptım.göktürk soyundan gelen türkler değiliz. yani bu coğrafyanın çoğunluğu için söylüyorum, bu coğrafyadaki türklerin çoğu kayı boyu geri kalanı da farklı oğuz boyları avşar çepni feşmekan. tatar falan var onun haricinde. göktürk soyundan bugün kimler geliyor dersen verebileceğin uygurlar olabilir. başka bölgelerdeki insanları da alırsın bu küme içine. çok da önemli değil.

ama mesele şu, bilmiyorsun. bilmediğinin farkında değilsin. şöyle bir gerçek var, tarihi bir gerçek. göktürkler baya baya oğuzları kesti biçti savaştılar uzun süre. bu süre zarfında çinle kurulan göktürk ittifakı falan filan yığınla şey var. neyi tutsan elinde kalıyor.

bilmiyorum kaç yaşındasın ama ırk denen soy denen şey boş iş. övünülecek edilecek şey değil. ve gerçekliği de yok. safkan türk olduğunu düşünüyorsan buna bi tarafımla gülerim. 500 yıl önce "atalarının" ne yaptığına dair en ufak bir fikrin yok. ettiğin lafları biraz düşünürek et.
Orijinalden alıntı: bydvdne var bilader bi sıkıntınmı var kimsin ki kime bi bitmedin diyon.... bizler 5000 yıllık tarihi olan GÖKTÜRK soyundan gel...
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selcuksert38 2 yıl
Deney ilginç kullanılan kamera daha da ilginç...
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WB 2 yıl
Haberde gecen bilim insanlarinin etnik kokenleri ile ilgili bir bilgi goremedim, gecse de fark eder mi, kafatascilik yuz yillar oncesinde kaldi, insan her yerde insan..
Haberde gecen bilim insanlarinin etnik kokenleri ile ilgili bir bilgi goremedim, gecse de fark eder mi, kafatascilik yuz yillar oncesinde kaldi, insan her yerde...
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combaba 2 yıl
evrendeki her şey bu tür tepkime yapar. önce ses ile bulundu şimdi ışık ile. daha sonra enerjinin her çeşidinini bu özellikte olduğu gözlenecek. belki teoride yoktur bu ama kuramsal fizikte görecelik teorisinini en önemli adımlarından biridir bu.
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Bluflame 2 yıl
resimlere baktım, adamlar 40 pico-saniye’lik shutter kullanmış,
olum,bir saniyede 100 milyar kare resmi nasıl yazdın hafızaya? gerçekten çok ilginç bir kamera.
not: o üniversitede öğrenci olan bir akrabam var.
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Bender B. Rodriquez 2 yıl
Konu sapmis ama yorum yapayim. Bence isigin yaptigi patlama izini saptayip oha demek garip. Ses, ses duvarini asip patlama yapiyor mu? hayir.
Olmasi gereken baska bir objenin isik hizini astiginda yaptigi patlamayi dusunmek. Belkide parlak bir isik birakir yada girdap yapip karanlik bisey birakir. Ama kameraya helal olsun bikac sene once kola sisesinin icinden gecen isigi goruntuleyen kamera gormustum ama bu daha fenaymis
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edirneli86 2 yıl Bender B. Rodriquez
Ses duvarını aşınca patlama sesi geliyor nasıl patlamıyor patlama sesi duyuluyor hatta ülkemizde yapılan f16 uçuşlarında bazen ses hızına çıkınca civarda bomba paniği oluyor.
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DigitalWorld 2 yıl
"Noluyor lan"
:D
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edirneli86 2 yıl
Ulan konu teknoloji ortada ışığın etrafında birşey olacak mı dan çok biz bir kamera yaptık nasıl yüksek teknoloji ürünü bir cihaz oldu nin reklamı bizdeki lerin yazıldıkları na bakın.

Bu kafa ile işimiz zor.
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HiroRew 2 yıl
Şeklen sonik patlama sırasında ortaya çıkan görüntüyü andırsa da ortaya çıkışının ve olan bitenin sonik patlama alâkası yok.
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nightsoldier 2 yıl
Konuy u okudum ama isigin iz biraktigi tezini kanitlamaya calisan bilim insanlarından once etnik kokene, sonra gericilige ve en son da eğitim sistemine ve ogrencilerimize nasil gecildi anlamadım
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hakan1581 2 yıl
haber için teşekkürler, ilginç ve güzel bir haber.
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alp0007 2 yıl
Bunların hepsi İngilizler'in bizi bölmek için yaptıkları oyun, inanmayalım :)
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gokhanvai 2 yıl
Başkanlık sistemi kabul edilirse bu olay da Türkiye'de büyük bir iz bırakır. Sesin ya da ışığın izini mumla ararız o zaman.
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SigSauer6 2 yıl gokhanvai
gokhanvai

Başkanlık sistemi kabul edilirse bu olay da Türkiye'de büyük bir iz bırakır. Sesin ya da ışığın izini mumla ararız o zaman.

Valla size bakınca bir garip oluyorum.AKP iktidara geldiği tarihten itibaren GERİYE gidiyoruz diyorsunuz ve 2016 yı konu alan bir çok araştırma ortaya koyuyorsunuz.Sıkıntı olan yanı araştırmalarda hep 2013 yılıyla kıyas edip geriye gidiyoruz demeniz.
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sniper23 2 yıl gokhanvai
gokhanvai

Başkanlık sistemi kabul edilirse bu olay da Türkiye'de büyük bir iz bırakır. Sesin ya da ışığın izini mumla ararız o zaman.

Başkanlık sistemini bilmiyorum ama forum halkı 10 numara kinayeler yapıyor.
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