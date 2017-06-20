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NASA'da keşifler bitmiyor: İşte 10 yeni Dünya benzeri gezegen

Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyen NASA, tam 219 yeni aday gezegen keşfini açıkladı. Kepler Uzay Teleskobu'nun keşfettiği gezegenlerin 10'u yaşanılabilir bölgede bulunuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu gezegen keşfetmeye devam ediyor. Dün önemli bir basın toplantısı düzenleyen NASA, 10'u yaşanabilir bölgede olmak üzere tam 219 yeni gezegen keşfini resmen açıkladı. Böylece 2009 yılında uzaya fırlatılan Kepler teleskobu 8 yıl içerisinde tam 4034 yeni "aday" gezegen keşfine imza atmış oldu.

Kepler'in keşfettiği 10 yeni olası yaşanılabilir gezegen elbette şimdilik sadece birer aday statüsünde. Bilim insanlarının önümüzdeki dönemlerde yapacakları analizlerle beraber varlıkları doğrulanması beklenen gezegenler, şu an için Kepler teleskobundan elde edilen verilere göre yaşanılabilir bölgede yer alıyorlar. Peki yaşanılabilir bölge tam olarak ne anlama geliyor ve Kepler bu gezegenleri nasıl keşfediyor?

Kepler yüzlerce ışık yılı uzaklıktaki gezegenleri nasıl keşfediyor?

Astronomlar Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri araştırırken genellikle bu gezegenlerin yıldızlarını incelerler. Yıldızların yörüngelerindeki gezegenler dönerlerken yıldızın önüne geçer ve Dünya'ya ulaşan ışığı da engellerler. İşte astronomlar da tam olarak bu karartıları analiz ederek gezegenlerin büyüklüğü ve yıldızına uzaklığı gibi birçok bilgiye ulaşabiliyorlar. Bu bilgilerin incelenmesi sonucu gezegenlerin yaşanılabilirlik olasılıkları da çıkarılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Dört gezegenli bu Güneş Sisteminde çok garip şeyler oluyor"

Astronomide ve yeni gezegen keşiflerinde çokça adını duyduğumuz "yaşanılabilir bölge" ise bir yıldızın, yörüngesindeki bir gezegenin yüzeyinde sıvı halde su bulundurmasına olanak tanıdığı alan veya uzaklık anlamına geliyor. Örneğin bir yıldız ne kadar büyük veya ne kadar küçük olursa bu yıldızın yaşanılabilir bölgesi de ona göre yıldıza yakın veya uzak oluyor.

Yaşanılabilir bölge temsili görseli:
NASA'da keşifler bitmiyor: İşte 10 yeni Dünya benzeri gezegen
İşte Kepler Uzay Teleskobu'nun amacı da bu yaşanılabilir bölge sınırları içerisinde yer alan gezegenleri keşfetmek. Kepler, Pazartesi günü açıklanan yeni gezegen keşifleriyle beraber bugüne kadar toplamda 4034 aday ve 2335 onaylanmış gezegen keşfine imza atmış durumda. Bu gezegen kataloğuna her geçen yıl yenilerini eklemeye devam eden Kepler'in, yaşanılabilir bölge sınırlarında keşfettiği gezegen sayısı ise yaklaşık 30.

Tabi Kepler'in yaşanılabilir bölge sınırlarında keşfettiği tüm gezegenler illaki yaşanılabilir olacak diye bir şey de yok. Astronomlar Yeryüzü'nde yaşam oluşabiliyorsa bu gezegenler için de aynı şey geçerli olabilir şeklinde düşünüyor; ancak elbette kimse emin olamıyor. Dolayısıyla bu tür gezegenlerden ne kadar fazla keşfedilirse evrende yalnız olmama olasılığımız, veya evrende başka bir "Dünya" olma olasılığı da bir o kadar artıyor.

Astronomide kullanılan transit metodu: 


https://www.nasa.gov/press-release/nasa-releases-kepler-survey-catalog-with-hundreds-of-new-planet-candidates Yorum Yaz
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aktorun 2 yıl en beğenilen yolcudur_abbas
Öncelikle "yaşanılabilir bölge" insanların kendi açısından düşündükleri bir kavram değil. Bildiğimiz anlamda yaşamın başlayabilmesi için gerekli koşulların oluşabileceği bölgedir, ki bu da suyun sıvı halde gezegenin yüzeyinde bulunabilmesi durumudur.
Çünkü su, evrende bol miktarda bulunan içerisinde moleküllerin çözülebildiği ve değişik bileşikler yapmak üzere birleşebildiği iyi bir çözücüdür. Bu şekilde yaşamın gelişmesi için uygun ortamın var olma ihtimalinden konuşabiliriz. Sıvı su olmadan da yaşam başlayabilir mi evet? Ama halihazırda bildiğimiz başarılı bir kombinasyon varken ilk önce bu şartlara bakmak daha mantıklı bir başlangıç olur.
Öncelikle "yaşanılabilir bölge" insanların kendi açısından düşündükleri bir kavram değil. Bildiğimiz anlamda yaşamın başlayabilmesi için gerekli koşulların oluş...
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DH Misafiri 1 ay
ulen bize yine gecekondu gezegen düşer. varoş gezegenler arasında kalırız hep başımız astreoidlkerle dertte
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Astforum 1 yıl
Bu hızla giderlerse önce ülke başına, sonra adam başı 1 Dünya benzeri gezegen bulurlar. :)))
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elfgözlülegolas 1 yıl Astforum
Astforum
Bu hızla giderlerse önce ülke başına, sonra adam başı 1 Dünya benzeri gezegen bulurlar. :)))

Bir de teknoloji olsa herkes kendi gezegeninde takılsa falan
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Astforum 1 yıl
Tamam Dünya benzeri gezegen muhakkak çok ta oraya gidecek araç yok.
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DH Misafiri 2 yıl
saçmalık 1 incisi ışık hızıyla tespit ediliyor o gezegenin 400 500 yıl önceki halini görüyorsunuz demekdirki buda o gezegenin şu an var olduğu dahi kesin diildir var olsa bile orda olmadığı kesindir 2 .ncisi aynı yatırımı dünyaya yapın bu yaptığınız masrafla dünya çok daha güzel yaşanabilir bir yer olur ha yeni bir sistem bulduk artık oralara gitmk mümkün diyorsanızda bunu açıklasınlar bunlar kara para aklama yada devletleri masrafa sokup borçlandırıp birbirleri arasında savaşa sürükleme yolları amerika masraf edecek bu masrafı arap yarım adalarına yüklüyecek savaşlar çıkarılacak nufus azaltma yolları denencek olmadı yeni hastalıklar çıkartılacak bunlara ilaçlar üretilecek ilacvı alan firmaya destek olurken alamayanda doktorlara cenaze levazımatcılarına destek olucak yeni dünyalar yeni gezegenler bunlar boş işler bir yere gidebileceğimiz yok oturun oturduğunuz yerde ve dünyanızı daha yaşanabilir yapında yiyemiyeceğiniz ....... altına yatmayın
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mcebi001 2 yıl
O mesafelere ulaşmak için uzay zamanı bükmekten başka çare yok ışıkla falanda olmaz olsada yine uzun zaman alır lakin uzun yaşamı bulacaz(hücrelerin yenilenmesi)uzay zamanı bükerek atlama yapacağız ve birgün bunlar olacak gerçekleşmeyen hiçbir hayali yoktur insanoğlunun bunlarda gerçekleşecek ha biz görebilirmiyiz ....inşallah görürüz
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malkooklam 2 yıl
yaşanabilir tamam da! ULAŞILABİLİR olması bu yüzyılda daha önemli değil mi?
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PrestigeMan 2 yıl
Bizimkilerde Türkiye'nin neresine köprü yapabiliriz diye kefişler yapıyor.
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judas28 2 yıl
Teknolojimiz biraz daha rafine hale gelsin, bu gezegenlerde anca suni sekilde uretibilen (atik) karbon emisyonlari arayacagiz.
Saturn'un uydusu Enceladus'da biyolojik ham maddeler oldugunu bu yontemle kesfettik.
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yolcudur_abbas 2 yıl
maddesel olan bir şey de ışık hızıyla hareket edemez. maddeyi enerjiye çevirip öyle göndermek gerek,ama varış noktasında da enerji halinden tekrar maddesel hale dönebilmeli.
şimdi bu taraftan maddeyi enerji haline gönderüp göndermek mümkün olabilir ama karşı tarafta o enerjiyi tekrar maddeye dönüştürecek alet olmadığı için çok zor.
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stalker(1979) 2 yıl
Işık hızıyla giden araçlar yapabildiğimizi düşünelim bu gezegenlere kaç yılda gideriz?
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GeraltofRivia 2 yıl stalker(1979)
Örnek vermek gerekirse yine geçtiğimiz aylarda keşfedilen Trappist 1 sistemi bizden yaklaşık 39 ışık yılı uzaklıktaydı ve ordaki gezegenlere ışık hızıyla bir yolculuk haliyle 39 yıl sürecektir.Bu haberdeki gezegenler için ufak bir araştırma yaptım ve sanırım gezegenlerin bazıları Kepler 186 yıldız sisteminde ve bu sistemin bize uzaklığı 492 ışık yılı olarak yazılmış.Bu gezegenlere ışık hızıyla bir yolculukta 492 yıl sürecektir.
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aktorun 2 yıl stalker(1979)
Pratikte ışık hızında giden araç yapılamaz. Çünkü kütlesi olan hiçbir cisim o hıza ulaşamaz. Sorunu teorik olarak ele alırsak da, zaman göreceli bir kavramdır. Kime göre kaç yılda gidilir? Eğer "Işık hızında hareket edene" göre ise 0 sn sürer bu yolculuk. Dünya da ki bir gözlemciye göre ise kaç ışık yılı uzaklıkta ise o kadar yıl sürer.
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astronomi, güneş dışı gezegenler ve
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