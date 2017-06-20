NASA'da keşifler bitmiyor: İşte 10 yeni Dünya benzeri gezegen

NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu gezegen keşfetmeye devam ediyor. Dün önemli bir basın toplantısı düzenleyen NASA, 10'u yaşanabilir bölgede olmak üzere tam 219 yeni gezegen keşfini resmen açıkladı. Böylece 2009 yılında uzaya fırlatılan Kepler teleskobu 8 yıl içerisinde tam 4034 yeni "aday" gezegen keşfine imza atmış oldu.



Kepler'in keşfettiği 10 yeni olası yaşanılabilir gezegen elbette şimdilik sadece birer aday statüsünde. Bilim insanlarının önümüzdeki dönemlerde yapacakları analizlerle beraber varlıkları doğrulanması beklenen gezegenler, şu an için Kepler teleskobundan elde edilen verilere göre yaşanılabilir bölgede yer alıyorlar. Peki yaşanılabilir bölge tam olarak ne anlama geliyor ve Kepler bu gezegenleri nasıl keşfediyor?

Kepler yüzlerce ışık yılı uzaklıktaki gezegenleri nasıl keşfediyor? Astronomlar Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri araştırırken genellikle bu gezegenlerin yıldızlarını incelerler. Yıldızların yörüngelerindeki gezegenler dönerlerken yıldızın önüne geçer ve Dünya'ya ulaşan ışığı da engellerler. İşte astronomlar da tam olarak bu karartıları analiz ederek gezegenlerin büyüklüğü ve yıldızına uzaklığı gibi birçok bilgiye ulaşabiliyorlar. Bu bilgilerin incelenmesi sonucu gezegenlerin yaşanılabilirlik olasılıkları da çıkarılabiliyor.



Ayrıca Bkz. "Dört gezegenli bu Güneş Sisteminde çok garip şeyler oluyor"



Astronomide ve yeni gezegen keşiflerinde çokça adını duyduğumuz "yaşanılabilir bölge" ise bir yıldızın, yörüngesindeki bir gezegenin yüzeyinde sıvı halde su bulundurmasına olanak tanıdığı alan veya uzaklık anlamına geliyor. Örneğin bir yıldız ne kadar büyük veya ne kadar küçük olursa bu yıldızın yaşanılabilir bölgesi de ona göre yıldıza yakın veya uzak oluyor.



Yaşanılabilir bölge temsili görseli: Astronomlar Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri araştırırken genellikle bu gezegenlerin yıldızlarını incelerler. Yıldızların yörüngelerindeki gezegenler dönerlerken yıldızın önüne geçer ve Dünya'ya ulaşan ışığı da engellerler. İşte astronomlar da tam olarak bu karartıları analiz ederek gezegenlerin büyüklüğü ve yıldızına uzaklığı gibi birçok bilgiye ulaşabiliyorlar. Bu bilgilerin incelenmesi sonucu gezegenlerin yaşanılabilirlik olasılıkları da çıkarılabiliyor.Astronomide ve yeni gezegen keşiflerinde çokça adını duyduğumuz "yaşanılabilir bölge" ise bir yıldızın, yörüngesindeki bir gezegenin yüzeyinde sıvı halde su bulundurmasına olanak tanıdığı alan veya uzaklık anlamına geliyor. Örneğin bir yıldız ne kadar büyük veya ne kadar küçük olursa bu yıldızın yaşanılabilir bölgesi de ona göre yıldıza yakın veya uzak oluyor.

İşte Kepler Uzay Teleskobu'nun amacı da bu yaşanılabilir bölge sınırları içerisinde yer alan gezegenleri keşfetmek. Kepler, Pazartesi günü açıklanan yeni gezegen keşifleriyle beraber bugüne kadar toplamda 4034 aday ve 2335 onaylanmış gezegen keşfine imza atmış durumda. Bu gezegen kataloğuna her geçen yıl yenilerini eklemeye devam eden Kepler'in, yaşanılabilir bölge sınırlarında keşfettiği gezegen sayısı ise yaklaşık 30.



Tabi Kepler'in yaşanılabilir bölge sınırlarında keşfettiği tüm gezegenler illaki yaşanılabilir olacak diye bir şey de yok. Astronomlar Yeryüzü'nde yaşam oluşabiliyorsa bu gezegenler için de aynı şey geçerli olabilir şeklinde düşünüyor; ancak elbette kimse emin olamıyor. Dolayısıyla bu tür gezegenlerden ne kadar fazla keşfedilirse evrende yalnız olmama olasılığımız, veya evrende başka bir "Dünya" olma olasılığı da bir o kadar artıyor.

Astronomide kullanılan transit metodu:

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-releases-kepler-survey-catalog-with-hundreds-of-new-planet-candidates