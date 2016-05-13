Şu anda 1 kişi burada

Dört gezegenli bu Güneş Sisteminde çok garip şeyler oluyor

Kepler-223 isimli bir yıldızın etrafında dönen dört gezegende çok enteresan şeyler oluyor. İnanılmaz bir şekilde senkronize hareket eden gezegenler türünün ilk örneğini oluşturuyorlar.