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Dört gezegenli bu Güneş Sisteminde çok garip şeyler oluyor

Kepler-223 isimli bir yıldızın etrafında dönen dört gezegende çok enteresan şeyler oluyor. İnanılmaz bir şekilde senkronize hareket eden gezegenler türünün ilk örneğini oluşturuyorlar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
16,1b
1
17
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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UC Berkeley ve University of Chicago'dan bir grup astronom, 4.453 ışık yılı uzaklıkta bulunan Kepler-223 isimli bir Güneş Sisteminin gezegenlerinin çok enteresan bir şekilde senkronize hareket ettiğini farkettiler. Şu ana kadar ilk kez rastlanan bu ilginç durumun diğer Güneş Sistemlerinin oluşumuna dair önemli bir bilgiler vereceği düşünülüyor.

Kepler-223 yıldızı isminde de anlaşılacağı üzere NASA'nın uzay aracı Kepler tarafından bundan birkaç yıl önce keşfedilmişti. Neptün benzeri dört farklı gezegene ev sahipliği yapan Kepler-223 ilk bakışta pek de etkileyici görünmese de astronomlar sistemi daha uzun bir süre incelediklerinde bu dört gezegen arasında inanılmaz bir yörüngesel rezonansa rastladılar. Yıldızları etrafındaki dönüşlerini birbirleriyle senkronize olarak tamamlayan bu dört gezegen aynen bir saatin akrep yelkovan ve saniyesi gibi zamanla aynı noktada birleşiyor.

Ayrıca Bkz. "Güneş'ten 660 milyon kat daha kütleli: "Canavar" kara delik"
Peki ne anlama geliyor?

Kepler-223 sistemindeki dört gezegenin aralarındaki yörüngesel rezonans kısaca şöyle anlatılabilir: Daha önce de belirttiğimiz gibi gezegenlerin yıldızları etrafındaki dönüşleri birbirleriyle tamamiyle senkronize olarak gerçekleşiyor. Örneğin yıldıza en yakın konumdaki gezegenin her 8 tam dönüşünde hemen ardındaki ikinci en yakın gezegen 6 tam dönüşünü tamamlıyor. Aynı şekilde ikinci en yakın gezegenin 6 tam dönüşüyle beraber üçüncü en yakın gezegen de 4 tam dönüşünü tamamlamış oluyor. Sistemin üçüncü gezegeninin 4 tam dönüşündeyse dördüncü gezegen, yani en uzak konumda bulunan gezegen 3 tam dönüşünü tamamlıyor. Bir başka deyişle Kepler-223 sisteminin gezegenleri arasında 8:6:4:3 şeklinde bir yörüngesel rezonans bulunuyor.
Kepler-223 sistemindeki bu yörüngesel rezonans türünün ilk örneği. Benzer rezonans durumlarına daha önce iki veya üç gezegen arasında rastlanmış ancak hiçbir zaman dört gezegen arasında gözlemlenememişti.

Olağandışı bir stabiliteye sahip

Evrendeki bu tür rezonans durumları çoğunlukla diğer büyük cisimlerin kütleçekim etkilerinin bir sonucu olarak zamanla bozulup özelliklerini kaybederler. Kepler-223'deki yörüngesel rezonansı daha da enteresanlaştıran bir başka faktör de işte tam olarak bu. Zira dört gezegen arasındaki bu ilginç senkronize hareket milyarlarca yıldır devam ediyor. Chicago Üniversitesi'nden Daniel Fabrycky'in de belirttiği gibi Kepler-223 bu olayın en ekstrem örneğini içeriyor.

Araştırmanın bilim insanları yörüngesel rezonansın Güneş Sistemlerinin oluşumu hakkında da bilgiler verecebileceğini düşünüyor. Şu an için gezegenlerin belli bir şekilde sırayla oluştuğunu ve zamanla beraber hareket etmeye başladıklarını düşünen astronomlar ilerleyen araştırmalarda "gezegenler oluştukları konumdan bir başka bölgeye göç edebilirler mi?" sorusuna da cevap bulabileceklerini düşünüyorlar.

Çalışma için Kepler ve Kech teleskoplarından elde ettikleri bilgileri kullanan astronomlar bu senkronize hareket için "kozmik dans" ifadelerini kullanıyorlar. Kozmik dansın bir zamanlar Güneş Sisteminde de bulunabileceğini belirten araştırmacılar Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün de önceleri benzer bir yörüngesel rezonansa sahip olma olasılıklarının bulunduğunu ancak bu rezonansın zamanla bozulmuş olabileceğini de ekliyorlar.

Nature dergisi üzerinden yayımlanan araştırmanın makalesi için buraya tıklamanız yeterli.

http://gizmodo.com/this-four-planet-system-features-one-of-the-coolest-orb-1776231945 Yorum Yaz
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Spiderhip 3 yıl en beğenilen Doom II
:D ne boş işlerle uğraşıyorlar, ne cahil adamlar derken, o cahil adamların icat ettikleri mikrofon, hoparlör, gözlük ile konuşuyor olması ironik. Ay'da, Mars'ta ne mineraller var. İllaki gidip yaşamak, gerekmiyor. Oralardan getirilecek yeni elementler bile yeni buluşlar için yol açabilir. Adamların icat ettikleri uydular ile haberleşirken, icat ettikleri telefonlar, bilgisayarlar, medikal cihazlar, ile seve seve hayatı idame ettirirken adamların çabalarına laf atmak asıl cahillik. Ki dinimiz bilime karşı değildir. Aksine oku der, öğren, geliştir kendini. Bilim adamlarına saygım sonsuz. Adamlar yeri geliyor ömürlerini bir problemi, formülü çözmek için heba ediyor. Onların bir ömürleri boyunca çözdükleri bir problem, ileriki nesillerin daha rahat, daha kolay yaşamasını sağlıyor.

Bir de yıldızın ışığının gelememesine şaşırmış. :) Işık hızı belli, ses hızı belli, mesafeler belli. Yani ne var bunda o kadar şaşıracak. Fiziği, kimyayı, matematiği iyi şekilde bilen, zeki bir din adamı ne zaman gelir acaba merak ediyorum. Din adamlığı cehaletin, düzenbazlığın simgesi olmaktan çıkmalı. Bu adamı bilemiyorum ama bunun dışında çok fazla sahtekar, ahlaksız din adamı var ne yazık ki ülkemiz de ve dünyada da. Hatta ülkemizde "imamın dediğini yap, yaptığını yapma" sözü neredeyse atasözümüz olacak. O kadar bilindik bir durum oldu.
:D ne boş işlerle uğraşıyorlar, ne cahil adamlar derken, o cahil adamların icat ettikleri mikrofon, hoparlör, gözlük ile konuşuyor olması ironik. Ay'da, Mars't...
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xxboy 3 yıl
Herkes bilimadamı olmuş.Aynı crack yapmayı bilen kişinin bilgisayar mühendisi havasına girmesi gibi..Biri de gitmiş Hz.Muhammed in sözünü bulmuş(yalan yanlış) gelmiş burda bakın ne demiş diye gösteriyor.İstediğinize inanın.Din ilim düşmanı değildir.İlim düşmanı,sizin gibi insanlardır.
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Guest-73A8A7D1E 3 yıl
ulan şu güzel konunun bile içine ettiniz
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fthkn 3 yıl
kaazto28

o değilde 4453 ışık yılı uzaklıktaki veri gelene kadar bu sistem yok olmuş olabilir. :D düşünsenize verileri aldınız inceleyeyim dediniz bi daha ki sefere sistem yok :D


Sistemin oluşması ve stabil kalması çok daha bir uzun süre demek. 4453 ışık yılı çok kısa bir zaman dilimini ifade ediyor uzayın genişliği yanında. Zaten insanlığın şu ana kadar gözlemleyebildiği uzay Samanyolu galaksiden dışarı bile çıkamadı henüz. Ama şu anda yok olmuş bir sistemi bile gözlemlemiş olabilirler. 4453 ışık yılı bizim için uzunbir zaman. Jülyen yılı esas alınıyormuş yani 1 ışık yılı 365 gün ederse ışık hızı üzerinden bile 4453 yıl var aramızda. Işık hızıyla gidebilsek en erken 5 bin yıla orda olabiliriz. 5 bin yıl önce yok olmuş bir sistem de olabilir Kepler-223. Ne bileyim işte deli deli düşünceler. İyi ki matematikten fazla anlamıyorum. Işık üzerinden daha iyi anlaşılır sonuça gözlemledikleri olgu gözlem araçlarına ulaşan ışıktan ibaret. Yani biz de onlara bir ışık göndersek lazer gibi en erken 5 bin yılda oraya varabiliyor. 5 bin yıllık bir mesajda biz iyiyiz sizden ne haber demek de aptalca. 5 bin yıla kim öle kim kala :D
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kaazto28 3 yıl
ben de birisini Allah'ın ayetiyle bağlayayım,
kuranmeali.org/...
EY CİN VE İNSAN TOPLULUĞU! GÖKLERİN VE YERİN SINIRLARINDAN GEÇİP GİTMEYE GÜCÜNÜZ YETİYORSA, HAYDİ GEÇİN GİDİN! BİR KUVVET(sultan) OLMADIKÇA, ÇIKIP GİDEMEZSİNİZ!
demek ki günün birinde bir güç ile gücümüz yetecek ve çalışmaya devam...
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silversmith 3 yıl
Bazı şeyleri bilmediğin, araştırmadığın için sana tuhaf ya da imkansız gelebilir! Ama dünyada bir tek sen yaşamıyorsun! Olaylar, teknolojiler vb. şeyler senin dışında da gelişebiliyor! :)
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kaazto28 3 yıl
o değilde 4453 ışık yılı uzaklıktaki veri gelene kadar bu sistem yok olmuş olabilir. :D düşünsenize verileri aldınız inceleyeyim dediniz bi daha ki sefere sistem yok :D
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TEKİN 1881 3 yıl kaazto28
kaazto28
o değilde 4453 ışık yılı uzaklıktaki veri gelene kadar bu sistem yok olmuş olabilir. :D düşünsenize verileri aldınız inceleyeyim dediniz bi daha ki sefere sistem yok :D

Ama yıldız sistemlerinin ömrü milyarlarca yıl. Son anlarında değilse yok olmaz.
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tobepeople 3 yıl
Savunma Sistemi gibi duruyor ya neyse bana ne :D
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simbolmina 3 yıl
Evrendeki genişleme de bu senkron durumunu bozacaktir diye düşünüyordum okurken. Bakalım ne bulacak adamlar. Bana haber verin diye mail attım.
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