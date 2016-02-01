NASA'dan iletişimde devrim yapacak buluş: Işık tabanlı modemler

Yeryüzüyle uzay araçları arasındaki iletişimi hızlandırmak isteyen NASA, ışık tabanlı modemler üzerinde çalışıyor. Türünün ilk örneği olacak olan fotonik modemler tam 100 kat daha hızlı bilgi transferine imkan sağlayacak.

NASA'nın üzerinde çalıştığı bu fotonik devreler, aslında çok yeni bir teknoloji değil. Bilim insanları bu teknoloji üzerinde çok uzun süredir çalışıyor olsalar da henüz tam anlamıyla başarı sağlayamadılar. Eğer NASA çalışmalarından sonuç alabilirse bu, Mike Krainak'ın da söylediği gibi, tüm dünya için bir devrim anlamına gelebilir. Zira modem geliştiricilerinin lideri Mike Krainak, Google ve Facebook gibi dev şirketlerin de bu teknolojinin gelişmini yakından takip ettiklerini açıkladı.

http://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/nasa-engineers-tapped-to-build-first-integrated-photonics-modem

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2020 yılında test edilmesi beklenen cihaz, NASA'nın geçtiğimiz yıllarda duyurduğu LCRD (Laser Communications Relay Demonstration) projesinin bir parçası. Yeni lazer sistemi, NASA'ya göre günümüzde kullanılan radyo frekanslarının yerini alacak ve bilgi transferini 10 ila 100 kat daha hızlı hale getirecek.Tüm NASA görevlerinde kullanılacak olan entegre fotonik devreler, elektron yerine ışık kullanmaları dışında tıpkı diğer devreler gibi çalışıyorlar. Yalnızca bir cep telefonu boyutlarında olacağı düşünülen bu yeni modemler, uzay araçlarında kullanılan fiberoptik alıcılara oranla çok daha küçük boyutlara sahip olacaklar.Fotonik modemler üzerinde uzun süredir çalıştıklarını belirten Mike Krainak sözlerine şöyle devam etti:"Bu teknoloji optik sistem tasarımını daha basit bir hale getirecek. Daha düşük maliyetle tüm sistemlerde kullanılabilmesinin yanı sıra optik cihazların boyutlarını ve güç tüketimini düşürecek ve dayanıklılığını da artıracak. Entegre fotonik devreler üzerindeki bu çalışmalarımızın Dünya ve uzay iletişiminde bir devrime liderlik edeceği açık."