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NASA'dan iletişimde devrim yapacak buluş: Işık tabanlı modemler

Günümüzde kullanılan elektron tabanlı radyo frekanslarının uzay çağı için yeterli olmayacağını düşünen NASA, fotonik devreler üzerinde çalışıyor. Fotonik modemin ilk testleri 2020 yılında yapılacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'dan iletişimde devrim yapacak buluş: Işık tabanlı modemler
Yeryüzüyle uzay araçları arasındaki iletişimi hızlandırmak isteyen NASA, ışık tabanlı modemler üzerinde çalışıyor. Türünün ilk örneği olacak olan fotonik modemler tam 100 kat daha hızlı bilgi transferine imkan sağlayacak.

2020 yılında test edilmesi beklenen cihaz, NASA'nın geçtiğimiz yıllarda duyurduğu LCRD (Laser Communications Relay Demonstration) projesinin bir parçası. Yeni lazer sistemi, NASA'ya göre günümüzde kullanılan radyo frekanslarının yerini alacak ve bilgi transferini 10 ila 100 kat daha hızlı hale getirecek.

Tüm NASA görevlerinde kullanılacak olan entegre fotonik devreler, elektron yerine ışık kullanmaları dışında tıpkı diğer devreler gibi çalışıyorlar. Yalnızca bir cep telefonu boyutlarında olacağı düşünülen bu yeni modemler, uzay araçlarında kullanılan fiberoptik alıcılara oranla çok daha küçük boyutlara sahip olacaklar.

Fotonik modemler üzerinde uzun süredir çalıştıklarını belirten Mike Krainak sözlerine şöyle devam etti:"Bu teknoloji optik sistem tasarımını daha basit bir hale getirecek. Daha düşük maliyetle tüm sistemlerde kullanılabilmesinin yanı sıra optik cihazların boyutlarını ve güç tüketimini düşürecek ve dayanıklılığını da artıracak. Entegre fotonik devreler üzerindeki bu çalışmalarımızın Dünya ve uzay iletişiminde bir devrime liderlik edeceği açık."

NASA'nın üzerinde çalıştığı bu fotonik devreler, aslında çok yeni bir teknoloji değil. Bilim insanları bu teknoloji üzerinde çok uzun süredir çalışıyor olsalar da henüz tam anlamıyla başarı sağlayamadılar. Eğer NASA çalışmalarından sonuç alabilirse bu, Mike Krainak'ın da söylediği gibi, tüm dünya için bir devrim anlamına gelebilir. Zira modem geliştiricilerinin lideri Mike Krainak, Google ve Facebook gibi dev şirketlerin de bu teknolojinin gelişmini yakından takip ettiklerini açıkladı.

http://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/nasa-engineers-tapped-to-build-first-integrated-photonics-modem Yorum Yaz
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fatsa52 3 yıl en beğenilen
Yillardir her gun yeni hiz rekorlari, yeni veri transferi metodlari diyuyoruz ama bizim modem hala rt205. Yani mahalleye fiber geldide bizmi almadik
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DH Misafiri 3 yıl
Çocukluğumda hayal ettiğim, teknoloji. Sadece modem değil bütün bilgisayar teknolpjisi, foton optik- ışık ile çalışacak işlemcilerin keşfedilmesini bekliyorum. Yani filmlerde gördğümüz kristaller şeklinde.
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tass_co 3 yıl
Türkiye'ye gelsin, hemen sayaç takıp akk uygularlar...
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kadirirdem 3 yıl
Herşey gelişti bizim mahalleye daha fiber gelmedi ADSL den selamlar...
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kımyasal 3 yıl
İşi biraz daha hızlı tutsunlar,zira Türkiye'ye oturması +5 sene sonra olur.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Logic_Man 3 yıl kımyasal
kımyasal

İşi biraz daha hızlı tutsunlar,zira Türkiye'ye oturması +5 sene sonra olur.

5 senemi.
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fatsa52 3 yıl en beğenilen
Yillardir her gun yeni hiz rekorlari, yeni veri transferi metodlari diyuyoruz ama bizim modem hala rt205. Yani mahalleye fiber geldide bizmi almadik
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