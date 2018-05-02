NASA'nın 800 milyon dolarlık dev görevi başlıyor "InSight bu hafta fırlatılıyor"

NASA'nın Mars yüzeyine düzenleyeceği üçüncü görev InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations), uzun süreli geliştirme sürecinin ardından nihayet önümüzdeki günlerde uzaya fırlatılıyor. Kalkış öncesindeki son hazırlıklarını yapan uzay ajansı, Cuma günü InSight'ı uzaya göndermiş olacak.

800 milyon dolarlık dev görev

https://www.extremetech.com/extreme/268653-nasas-insight-mars-mission-may-4

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NASA'nın 2010 yılından bu yana geliştirdiği InSight uzay aracı, başarılı bir iniş yapabildiği takdirde Mars'ın iç kısımlarıyla ilgili çalışmalar yapacak. Insight, bu doğrultuda daha önce hiç yapılmamış bir şey deneyerek Kızıl Gezegen'in yüzeyinden merkezine doğru bir kazı işlemi gerçekleştirecek. Uzay aracı bu sayede üzerindeki sismometre ve ısı transfer sondası gibi ekipmanlarıyla gezegenin jeolojik evrimine dair araştırmalar yapacak. NASA, InSight görevinden elde edilecek verilerle beraber hem Mars hem de Güneş Sisteminin diğer kayalık gezegenleriyle ilgili birçok soru işaretinin yanıt bulacağını düşünüyor.Aslen 2016'nın Mart ayında fırlatılması planlanan InSight, sismometresindeki bazı problemler nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. NASA, o dönem yapılan bir vakum testi sırasında uzay aracının iki önemli ölçüm cihazından birisi olan SEIS'te (sismometre) bazı sızıntılar belirlemiş ve sonrasında görevin 26 ay boyunca ertelendiğini açıklamıştı.InSight görevinin özellikle tam olarak 26 ay ertelenmesinin nedeni ise Dünya ile Mars'ın 26 aylık arayla birbirlerine en yakın pozisyona ulaşmalarıydı. 2016'nın Mart ayına kadar InSight görevi için tam 650 milyon dolar harcayan NASA'nın bu 2 yıllık ertelemeyle beraber görev için toplamda yaklaşık 800 milyon dolar harcadığı tahmin ediliyor.Lockheed Martin tarafından üretilen InSight uzay aracı, 5 Mayıs Cuma günü Türkiye saatiyle 14.05'te kalkışa geçecek. Bir Atlas V roketiyle beraber Kaliforniya'daki Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılacak olan uzay aracının, kızıl gezegen Mars'a varması ise tam 6 ay sürecek.InSight'ın Kasım ayında Mars'a ulaşmasıyla beraber asıl görev de star verecek. NASA'lı bilim insanlarına göre görevin en zorlu kısmı daha önceki Mars görevlerinde de olduğu gibi yine uzay aracının yüzeye iniş süreci olacak. Kızıl Gezegen'e uzay aracı indirebilen tek uzay ajansı konumunda olan NASA, her ne kadar bu alanda çok önemli tecrübelere sahip olsa da her şeye rağmen başka bir gezegene iniş yapmanın inanılmaz zorlu bir iş olduğunu söylüyor.Uzay araştırmaları tarihi boyunca Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş ancak aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti. Bakalım Kasım ayında NASA'nın dev Mars görevi InSight'tan olumlu haberler alabilecek miyiz.