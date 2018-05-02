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NASA'nın 800 milyon dolarlık dev görevi başlıyor "InSight bu hafta fırlatılıyor"

NASA, Mars'ın derinliklerine inip Kızıl Gezegen'in jeolojik geçmisini araştırmaya hazırlanıyor. Mars yüzeyinde kazı yapacak olan InSight uzay aracı, önümüzdeki Cuma günü fırlatılacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,5b
1
10
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın Mars yüzeyine düzenleyeceği üçüncü görev InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations), uzun süreli geliştirme sürecinin ardından nihayet önümüzdeki günlerde uzaya fırlatılıyor. Kalkış öncesindeki son hazırlıklarını yapan uzay ajansı, Cuma günü InSight'ı uzaya göndermiş olacak.

NASA'nın 2010 yılından bu yana geliştirdiği InSight uzay aracı, başarılı bir iniş yapabildiği takdirde Mars'ın iç kısımlarıyla ilgili çalışmalar yapacak. Insight, bu doğrultuda daha önce hiç yapılmamış bir şey deneyerek Kızıl Gezegen'in yüzeyinden merkezine doğru bir kazı işlemi gerçekleştirecek. Uzay aracı bu sayede üzerindeki sismometre ve ısı transfer sondası gibi ekipmanlarıyla gezegenin jeolojik evrimine dair araştırmalar yapacak. NASA, InSight görevinden elde edilecek verilerle beraber hem Mars hem de Güneş Sisteminin diğer kayalık gezegenleriyle ilgili birçok soru işaretinin yanıt bulacağını düşünüyor.

800 milyon dolarlık dev görev

Aslen 2016'nın Mart ayında fırlatılması planlanan InSight, sismometresindeki bazı problemler nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. NASA, o dönem yapılan bir vakum testi sırasında uzay aracının iki önemli ölçüm cihazından birisi olan SEIS'te (sismometre) bazı sızıntılar belirlemiş ve sonrasında görevin 26 ay boyunca ertelendiğini açıklamıştı.

InSight görevinin özellikle tam olarak 26 ay ertelenmesinin nedeni ise Dünya ile Mars'ın 26 aylık arayla birbirlerine en yakın pozisyona ulaşmalarıydı. 2016'nın Mart ayına kadar InSight görevi için tam 650 milyon dolar harcayan NASA'nın bu 2 yıllık ertelemeyle beraber görev için toplamda yaklaşık 800 milyon dolar harcadığı tahmin ediliyor.
Lockheed Martin tarafından üretilen InSight uzay aracı, 5 Mayıs Cuma günü Türkiye saatiyle 14.05'te kalkışa geçecek. Bir Atlas V roketiyle beraber Kaliforniya'daki Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılacak olan uzay aracının, kızıl gezegen Mars'a varması ise tam 6 ay sürecek.

InSight'ın Kasım ayında Mars'a ulaşmasıyla beraber asıl görev de star verecek. NASA'lı bilim insanlarına göre görevin en zorlu kısmı daha önceki Mars görevlerinde de olduğu gibi yine uzay aracının yüzeye iniş süreci olacak. Kızıl Gezegen'e uzay aracı indirebilen tek uzay ajansı konumunda olan NASA, her ne kadar bu alanda çok önemli tecrübelere sahip olsa da her şeye rağmen başka bir gezegene iniş yapmanın inanılmaz zorlu bir iş olduğunu söylüyor.

Uzay araştırmaları tarihi boyunca Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş ancak aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti. Bakalım Kasım ayında NASA'nın dev Mars görevi InSight'tan olumlu haberler alabilecek miyiz.

https://www.extremetech.com/extreme/268653-nasas-insight-mars-mission-may-4 Yorum Yaz
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kreat 1 yıl en beğenilen
Yazık be kardeşim. 31 milyar euro suriyelilere harcadık. Vallahi yazık billahi yazık.

Adamlar nelerle uğraşıyor. Biz nelerle uğraşıyoruz.

2123'de gelse bizim ülke düzelmez.
Yazık be kardeşim. 31 milyar euro suriyelilere harcadık. Vallahi yazık billahi yazık.Adamlar nelerle uğraşıyor. Biz nelerle uğraşıyoruz....
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Yanıtla +19
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Shen 1 yıl
3. görev mi?
Viking 1, Viking 2, Pathfinder, Spirit, Opportunity, Curiosity, Phoenix gibi başarılı olan Mars yüzeyi görevleri varken 3. görev demeyin bari.
Bu sitenin ya astronomi haberlerini iyi anlaması gerekiyor ya da ciddi bir astronomi danışmanına ihtiyacı var.Yalan yanlış bilgi veriyorsunuz.
3. görev mi?Viking 1, Viking 2, Pathfinder, Spirit, Opportunity, Curiosity, Phoenix gibi başarılı olan Mars yüzeyi görevleri varken 3. görev demeyin bari.
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smart1978 1 yıl
Nasa da kim diyen devlet buyukleri milyar dolarlari anlamsiz seylere de harcamasiylka idrak etmis olduk.
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DH Misafiri 5 ay
o 800 milyon doların arkasında 70 yıllık çalışma ve belki 8 trilyon dolarlık harcama var , sen kalkıp son uçuşundeğeri ile yorum yapıyorsun , daha mütavazi uzay programı fransızlarda var , sadece uydu gönderiyorlar....
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DH Misafiri 6 ay
Geri zekalı adam. Milyonlarca insanın yaşamasına vesile oldun. Hiç mi merhametin yok senin.
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eulogy 1 yıl
Daha bir iki hafta önce Nasa'nın yattığını iddia eden, icraat isteyen bir arkadaş vardı.
Al sana icraat kardeş. Öyle spacex'in dandik reklam kokan icraatlarına benzemez.
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Shen 1 yıl
3. görev mi?
Viking 1, Viking 2, Pathfinder, Spirit, Opportunity, Curiosity, Phoenix gibi başarılı olan Mars yüzeyi görevleri varken 3. görev demeyin bari.
Bu sitenin ya astronomi haberlerini iyi anlaması gerekiyor ya da ciddi bir astronomi danışmanına ihtiyacı var.Yalan yanlış bilgi veriyorsunuz.
Yanıtla +5
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kaazto28 1 yıl
Böyle bilimsel mekanlarda asgari ücretle temizlikçi bile olmak isterdim. Şu hesaplamaları teorileri kontrol mekanizmaları vs... çok merak ediyorum.
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jrblue 1 yıl
5 Mayıs Cuma günü ?
5 Mayıs Cumartesi günü ?
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smart1978 1 yıl
Nasa da kim diyen devlet buyukleri milyar dolarlari anlamsiz seylere de harcamasiylka idrak etmis olduk.
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kreat 1 yıl en beğenilen
Yazık be kardeşim. 31 milyar euro suriyelilere harcadık. Vallahi yazık billahi yazık.

Adamlar nelerle uğraşıyor. Biz nelerle uğraşıyoruz.

2123'de gelse bizim ülke düzelmez.
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insight, MARS ve
6 etiket daha nasa uzay araştırmaları insansız mars görevleri Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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