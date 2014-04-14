NASA'nın robot astronotu için geliştirdiği ayak sistemi yola çıkıyor

ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olarak kurulan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bünyesinde astronotlar ile ortaklaşa çalışmalarda bulunan robot astronotu Robonaut 2 için hazırladığı yeni ayak sistemini geçtiğimiz dönemde ayrıntılı olarak tanıtmıştı. NASA, yaptığı son açıklamayla ise geliştirilen ayak sisteminin yaklaşık 1 saat içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yolculuğa başlayacağını bildirdi.

NASA'nın ISS bünyesinde diğer astronotlara yardımcı olmak için gövde halinde görev yapan robot astronotu Robonaut 2, Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX-33 ticari kargo roketi ile yollanacak ayak modeliyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kapakları içerisinde daha hızlı bir şekilde hareket edebilecek ve farklı noktalara tırmanarak hayati önem taşıyan görevlerde diğer istasyon mürettebatına çok daha etkili bir şekilde yardımcı olacak. Yürüme için hazırlanmadığı belirtilen ayak sistemi, robotun istasyon dışı görevlerde de aktif olarak yer almasını sağlayabilecek.

Bacak sistemi hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda, roketin atılma sürecini ise canlı olarak burada izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/international-space-stations-robotic-crew-member-gets-legs-14325152/