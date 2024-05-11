NASA, Mars’a 2 ayda gitmek için plazma roketi üzerinde çalışıyor

Plazma roketleri ile Mars’a 2 ayda gidilebilir
NASA'nın Yenilikçi Gelişmiş Konseptler (NIAC) programı kısa bir süre önce potansiyel vadeden bir dizi projeyi seçti. Seçilen projelerden birisi de plazma roketi. Potansiyel olarak çığır açan tahrik sistemi Howe Industries tarafından geliştiriliyor. Atımlı Plazma Roketi (PPR- Pulsed Plasma Rocket) olarak belirtilen tahrik sisteminin 5.000 saniyelik belirli bir itiş gücü (Isp) 22.481 libreye (100.000 Newton) kadar kuvvet üretebileceği belirtiliyor. Şirket halihazırda bu sistem üzerinde çalışıyor.
Şirkete göre atımlı plazma roketi, daha kısa sürede yüksek hızlara ulaşmak için nükleer fisyonu (atomların parçalanarak enerji açığa çıkarması) kullanacak ve itiş gücü için plazma paketleri üretecek. Bu tahrik sistemi aslen Atımlı Fisyon Füzyon (PuFF) konseptinden türetilmiş ancak daha küçük, daha basit ve daha ekonomik ölçeğe indirgenmiş durumda. PuFF, itiş gücü üretmek için laboratuvar plazmalarını çok kısa zaman ölçeklerinde yüksek basınçlarda sıkıştırmak için yaygın olarak kullanılan ve z-Pinch adı verilen bir cihaza dayanıyordu.
NASA’nın NIAC Faz I çalışması, bir Mars üssünün geliştirilmesi için insanları ve kargoyu Mars'a taşıyacak büyük, ağır korumalı bir gemiye odaklanmıştı. Ana konular arasında sistemin nötroniğinin değerlendirilmesi, uzay aracının, güç sisteminin ve gerekli alt sistemlerin tasarlanması, manyetik nozul yeteneklerinin analiz edilmesi ve PPR'nin yörüngelerinin ve faydalarının belirlenmesi yer alıyordu. Aşama II bu değerlendirmelerin üzerine inşa edilecek ve daha çok fizibilite çalışmasına odaklanacak.Kaynakça https://gizmodo.com/nasa-pulsed-plasma-rocket-advanced-concept-mars-1851463831 https://www.howeindustries.net/ppr Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.