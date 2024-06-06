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    Boeing'in ilk mürettebatlı Starliner başarıyla ISS’e doğru fırlatıldı

    Boeing'in Starliner mürettebatlı uçuş testi birkaç başarısız denemeyle boğuşmuştu. Şimdi ise Boeing'in Starliner uzay aracını taşıyan United Launch Alliance Atlas V roketi başarıyla fırlatıldı.
    Boeing'in ilk mürettebatlı Starliner başarıyla ISS’e fırlatıldı Tam Boyutta Gör
    Boeing'in Starliner uzay aracını taşıyan United Launch Alliance Atlas V roketi, 5 Haziran 2024 Çarşamba günü Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'nda bulunan Uzay Fırlatma Kompleksi 41'den Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmek üzere yerel saatle 10.52'de (TSİ: 17.52) fırlatıldı. Böylelikle Starliner'ın ilk mürettebatlı uçuşu başladı.

    Boeing, Starliner ile başarıya ulaştı

    NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, Boeing'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden Starliner uzay aracındaki ilk mürettebatlı uçuş testinde güvenli bir şekilde yörüngeye ulaştı. NASA'nın Boeing Crew Flight Test'inin bir parçası olarak astronotlar, Starliner sisteminin uçtan uca bir testi için Atlas V roketiyle fırlatıldılar.

    Boeing'in ilk mürettebatlı Starliner başarıyla ISS’e fırlatıldı Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Commercial Crew Program’nın (Ticari Mürettebat Programı) bir parçası olan uçuş testi, ajans Starliner'ı uzay istasyonuna rotasyonel görevler için sertifikalandırmaya hazırlanırken yeni sistem fırlatma rampası, roket, uzay aracı, yörünge içi operasyon yetenekleri ve astronotlarla Dünya'ya dönüşü gibi tüm konularda test edilmiş olacak.

    NASA astronotlarının yanı sıra Starliner, şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan mürettebat için 136 kg yiyecek ve diğer malzemelerle birlikte toplamda 345 kg kargoyu taşıyor. Starliner ve mürettebatı bugün TSİ 19:15’te istasyonun Harmony modülünün öne bakan portuna otonom olarak kenetlenecek ve yaklaşık bir hafta boyunca yörünge laboratuvarında kalacak. Bu süreçte yine görevle ilgili testler gerçekleştirilecek.

    İki kez iptal edildi

    Bu fırlatma, 2014 yılında NASA'nın Ticari Mürettebat Programının başlamasından bu yana üzerinde çalışılan bir konuydu. NASA, astronotları ISS'ye götürüp getirecek iki özel ortak olarak Boeing ve SpaceX’i seçmişti. SpaceX'in Crew Dragon'u 4 yıldır astronotları ISS’e taşırken Boeing, Starliner'ı geliştirmekte zorlandı.

    Starliner'ın 2019'daki ilk mürettebatsız fırlatılışı başarısızlıkla sonuçlanmış ve ilk başarılı kenetlenme 2022’de gerçekleştirilmişti. tarliner daha sonra Mayıs 2024'te astronotlarla ilk fırlatma denemesini yaptı, ancak NASA, ULA Atlas V roketinin ikinci kademesindeki arızalı bir oksijen tahliye valfi nedeniyle görevi iptal etti. İkinci deneme, 1 Haziran'da, ULA'nın yer bilgisayarlarından biriyle ilgili sorunlar nedeniyle kalkıştan sadece birkaç dakika önce iptal edilmişti. 

    Fırlatma sürecinin tamamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://www.engadget.com/boeings-first-crewed-starliner-mission-is-finally-heading-to-the-iss-151053557.html https://www.nasa.gov/news-release/liftoff-nasa-astronauts-pilot-first-starliner-crewed-test-to-station/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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