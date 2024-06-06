Boeing'in ilk mürettebatlı Starliner başarıyla ISS’e doğru fırlatıldı

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Tam Boyutta Gör Boeing'in Starliner uzay aracını taşıyan United Launch Alliance Atlas V roketi, 5 Haziran 2024 Çarşamba günü Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'nda bulunan Uzay Fırlatma Kompleksi 41'den Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmek üzere yerel saatle 10.52'de (TSİ: 17.52) fırlatıldı. Böylelikle Starliner'ın ilk mürettebatlı uçuşu başladı.

Boeing, Starliner ile başarıya ulaştı

NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, Boeing'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden Starliner uzay aracındaki ilk mürettebatlı uçuş testinde güvenli bir şekilde yörüngeye ulaştı. NASA'nın Boeing Crew Flight Test'inin bir parçası olarak astronotlar, Starliner sisteminin uçtan uca bir testi için Atlas V roketiyle fırlatıldılar.

Tam Boyutta Gör NASA'nın Commercial Crew Program’nın (Ticari Mürettebat Programı) bir parçası olan uçuş testi, ajans Starliner'ı uzay istasyonuna rotasyonel görevler için sertifikalandırmaya hazırlanırken yeni sistem fırlatma rampası, roket, uzay aracı, yörünge içi operasyon yetenekleri ve astronotlarla Dünya'ya dönüşü gibi tüm konularda test edilmiş olacak.

NASA astronotlarının yanı sıra Starliner, şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan mürettebat için 136 kg yiyecek ve diğer malzemelerle birlikte toplamda 345 kg kargoyu taşıyor. Starliner ve mürettebatı bugün TSİ 19:15’te istasyonun Harmony modülünün öne bakan portuna otonom olarak kenetlenecek ve yaklaşık bir hafta boyunca yörünge laboratuvarında kalacak. Bu süreçte yine görevle ilgili testler gerçekleştirilecek.

İki kez iptal edildi

Bu fırlatma, 2014 yılında NASA'nın Ticari Mürettebat Programının başlamasından bu yana üzerinde çalışılan bir konuydu. NASA, astronotları ISS'ye götürüp getirecek iki özel ortak olarak Boeing ve SpaceX’i seçmişti. SpaceX'in Crew Dragon'u 4 yıldır astronotları ISS’e taşırken Boeing, Starliner'ı geliştirmekte zorlandı.

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Starliner'ın 2019'daki ilk mürettebatsız fırlatılışı başarısızlıkla sonuçlanmış ve ilk başarılı kenetlenme 2022’de gerçekleştirilmişti. tarliner daha sonra Mayıs 2024'te astronotlarla ilk fırlatma denemesini yaptı, ancak NASA, ULA Atlas V roketinin ikinci kademesindeki arızalı bir oksijen tahliye valfi nedeniyle görevi iptal etti. İkinci deneme, 1 Haziran'da, ULA'nın yer bilgisayarlarından biriyle ilgili sorunlar nedeniyle kalkıştan sadece birkaç dakika önce iptal edilmişti.

Fırlatma sürecinin tamamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

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Boeing'in ilk mürettebatlı Starliner başarıyla ISS’e fırlatıldı