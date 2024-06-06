Boeing'in ilk mürettebatlı Starliner başarıyla ISS’e doğru fırlatıldı

Boeing, Starliner ile başarıya ulaştı
NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, Boeing'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden Starliner uzay aracındaki ilk mürettebatlı uçuş testinde güvenli bir şekilde yörüngeye ulaştı. NASA'nın Boeing Crew Flight Test'inin bir parçası olarak astronotlar, Starliner sisteminin uçtan uca bir testi için Atlas V roketiyle fırlatıldılar.
NASA astronotlarının yanı sıra Starliner, şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan mürettebat için 136 kg yiyecek ve diğer malzemelerle birlikte toplamda 345 kg kargoyu taşıyor. Starliner ve mürettebatı bugün TSİ 19:15’te istasyonun Harmony modülünün öne bakan portuna otonom olarak kenetlenecek ve yaklaşık bir hafta boyunca yörünge laboratuvarında kalacak. Bu süreçte yine görevle ilgili testler gerçekleştirilecek.
İki kez iptal edildi
Bu fırlatma, 2014 yılında NASA'nın Ticari Mürettebat Programının başlamasından bu yana üzerinde çalışılan bir konuydu. NASA, astronotları ISS'ye götürüp getirecek iki özel ortak olarak Boeing ve SpaceX’i seçmişti. SpaceX'in Crew Dragon'u 4 yıldır astronotları ISS’e taşırken Boeing, Starliner'ı geliştirmekte zorlandı.
Starliner'ın 2019'daki ilk mürettebatsız fırlatılışı başarısızlıkla sonuçlanmış ve ilk başarılı kenetlenme 2022’de gerçekleştirilmişti. tarliner daha sonra Mayıs 2024'te astronotlarla ilk fırlatma denemesini yaptı, ancak NASA, ULA Atlas V roketinin ikinci kademesindeki arızalı bir oksijen tahliye valfi nedeniyle görevi iptal etti. İkinci deneme, 1 Haziran'da, ULA'nın yer bilgisayarlarından biriyle ilgili sorunlar nedeniyle kalkıştan sadece birkaç dakika önce iptal edilmişti.
Fırlatma sürecinin tamamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.Kaynakça https://www.engadget.com/boeings-first-crewed-starliner-mission-is-finally-heading-to-the-iss-151053557.html https://www.nasa.gov/news-release/liftoff-nasa-astronauts-pilot-first-starliner-crewed-test-to-station/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.