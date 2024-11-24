ABD, tarihin en büyük roketiyle astronotları bu şekilde Ay’a indirecek

- Ay yörüngesinde kritik buluşma
- Starship’in görev kapsamındaki yapılandırması
- Ay’a yolculuğun önündeki engeller
- Yorumlar
Ay yörüngesinde kritik buluşma
Starship’in görev kapsamındaki yapılandırması
HLS’nin görsellerdeki tasarımı, Starship’in standart versiyonundan önemli farklılıkların olduğunu gözler önüne seriyor. Beyaz bir dış kaplamaya sahip olan HLS, astronotlar için geniş pencerelerle donatılmış. Ayrıca, standart Starship’te yer alan aerodinamik yüzgeçler ve ısı kalkanları da bu versiyonda bulunmuyor. Zira Ay yüzeyinde Dünya’daki gibi atmosfer ve haliyle iniş aşamasında yıpratıcı sürtünme olmadığı için bunlara gerek duyulmuyor.
Görsellerden bir diğerinde, astronotların Ay yüzeyine bir asansör yardımıyla indiği tasvir ediliyor. Bu teknoloji, SpaceX ve NASA tarafından geliştirilen HLS’nin tasarımında önemli bir yenilik. Haziran 2024’te, Axiom Space’in Peggy Whitson ve NASA astronotu Doug Wheelock, Axiom’un yeni nesil Ay giysilerini giyerek SpaceX’in HLS maketinde testler gerçekleştirdi. Bu testler, astronotların HLS’nin hava kilidi, güverte ve asansöründe rahatça hareket edebildiğini doğruladı.
Ay’a yolculuğun önündeki engeller
Artemis 3 görevi başlangıçta 2024 olarak planlanmış ancak tarih sonradan 2025’e çekilmişti. Daha sonra ise SpaceX’in Starship için gereken geliştirme sürecinin uzaması ve Orion uzay aracının ısı kalkanında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle, görev tarihi 2026’nın Eylül ayına ertelendi.
SpaceX, Starship’in geliştirilmesi sürecinde büyük ilerlemeler kaydetse de, bu devasa aracın Dünya yörüngesine başarılı bir şekilde çıkması için yapılan test uçuşları henüz tamamlanmadı. Şirketin, yörüngesel uçuşlar ve yakıt transferi gibi kritik sistemleri devreye alması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.