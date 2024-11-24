ABD, tarihin en büyük roketiyle astronotları bu şekilde Ay’a indirecek

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Tam Boyutta Gör NASA ve SpaceX, Artemis programının en iddialı ve muhtemelen en kritik basamaklarından biri olan Artemis 3 kapsamında astronotların Ay’a inişinde kullanılacak Starship (İnsan İniş Sistemi -HLS- olarak bilinen bir versiyonu) dair yeni görseller paylaştı. Bu etkileyici tasarımlar, insanlığı Ay’a geri döndürecek sürecin her adımını detaylandırıyor ve Starship'in bu büyük görevdeki kritik rolünü gözler önüne seriyor.

Ay yörüngesinde kritik buluşma

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görsellerde, NASA’nın Orion uzay aracı ve SpaceX’in Starship HLS versiyonu Ay yörüngesinde burun buruna kenetleniyor. Artemis 3 görevi kapsamında, astronotlar Orion kapsülünden ayrılarak HLS’ye geçiş yapacak. Bu aşamadan sonra HLS, astronotları Ay yüzeyine taşıyacak. Bu tarihi an, insanlığın 1972’den beri Ay’a ilk kez ayak basmasını sağlayacak.

Starship’in görev kapsamındaki yapılandırması

HLS’nin görsellerdeki tasarımı, Starship’in standart versiyonundan önemli farklılıkların olduğunu gözler önüne seriyor. Beyaz bir dış kaplamaya sahip olan HLS, astronotlar için geniş pencerelerle donatılmış. Ayrıca, standart Starship’te yer alan aerodinamik yüzgeçler ve ısı kalkanları da bu versiyonda bulunmuyor. Zira Ay yüzeyinde Dünya’daki gibi atmosfer ve haliyle iniş aşamasında yıpratıcı sürtünme olmadığı için bunlara gerek duyulmuyor.

Tam Boyutta Gör Starship’in HLS versiyonu, Ay’a ağır ekipman taşıma kapasitesine sahip. Ancak bu görev, yüksek yakıt tüketimi gerektiriyor. SpaceX, bu sorunu çözmek için yörüngede yakıt transferi yöntemini geliştirdi. Görsellerden birinde, iki Starship’in gövde gövdeye kenetlenerek yakıt transferi yaptığı görülüyor. Bu yenilikçi teknik, Ay görevleri için gereken yakıtı sağlayarak HLS’in Ay’a inişini mümkün kılacak. SpaceX, Starship’in üçüncü fırlatma testinde bunun farklı bir versiyonunu test etti.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan diğer görselde Starship HLS’nin Ay’a iniş sırasında frenleme amaçlı olarak motor ateşlemesi yaptığı görülüyor. Uzay aracında toplamda altı adet Raptor motoru bulunuyor ve Ay inişinde bunların iki tanesi yavaşlamak ve yumuşak bir iniş yapmak için kullanılacak.

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Görsellerden bir diğerinde, astronotların Ay yüzeyine bir asansör yardımıyla indiği tasvir ediliyor. Bu teknoloji, SpaceX ve NASA tarafından geliştirilen HLS’nin tasarımında önemli bir yenilik. Haziran 2024’te, Axiom Space’in Peggy Whitson ve NASA astronotu Doug Wheelock, Axiom’un yeni nesil Ay giysilerini giyerek SpaceX’in HLS maketinde testler gerçekleştirdi. Bu testler, astronotların HLS’nin hava kilidi, güverte ve asansöründe rahatça hareket edebildiğini doğruladı.

Ay’a yolculuğun önündeki engeller

Artemis 3 görevi başlangıçta 2024 olarak planlanmış ancak tarih sonradan 2025’e çekilmişti. Daha sonra ise SpaceX’in Starship için gereken geliştirme sürecinin uzaması ve Orion uzay aracının ısı kalkanında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle, görev tarihi 2026’nın Eylül ayına ertelendi.

SpaceX, Starship’in geliştirilmesi sürecinde büyük ilerlemeler kaydetse de, bu devasa aracın Dünya yörüngesine başarılı bir şekilde çıkması için yapılan test uçuşları henüz tamamlanmadı. Şirketin, yörüngesel uçuşlar ve yakıt transferi gibi kritik sistemleri devreye alması gerekiyor.

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