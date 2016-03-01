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NASA'nın süpersonik X-Uçakları "sessizce" geri dönüyor

NASA'nın ikinci dünya savaşı sonrasında başlattığı X-Uçakları deneyi geri dönüyor. Ses problemleri nedeniyle rafa kaldırılmış olan planlar süpersonik uçakların önündeki en büyük sorunu çözecekler.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Süpersonik (ses hızını aşan) uçakların üretimi her ne kadar çok zor bir işlem olmasa da, çıkardıkları inanılmaz yükseklikteki rahatsız edici sesler bu uçakların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engeldi. NACA'nın(şimdiki NASA) yüksek hızlı uçaklar üretmek amacıyla ikinci dünya savaşı sonrasında başlattığı X-Uçakları deneyi de yine bu ses problemi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda rafa kaldırılmak zorunda kalmıştı.

2012'den bu yana herhangi bir X-Uçağı üretmeyen NASA, süper hızlı yolcu uçaklarından henüz umudunu kesmiş değil. NASA yeni bir X-Uçağının dizaynı için ünlü ABD'li şirket Lockheed Martin ile tam 20 milyon dolarlık yeni bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. NASA yeni X Uçağı konseptiyle beraber süpersonik uçakların en büyük problemi ses sorununa çözüm bulabileceğini düşünüyor.

Uçuşları daha güvenli, daha çevreci, daha sessiz ve daha verimli bir hale getirmek için çok sıkı bir şekilde çalıştıklarını belirten NASA yöneticisi Charles Bolden,"70 yıl kadar önce Chuck Yeager'ın Bell X-1 uçağıyla beraber ses hızını ilk kez geçtiğini unutmamak gerek. Şimdi bu mirası sessiz süpersonik yolcu uçakları için imzalanan yeni dizayn anlaşmalarımızla devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
QueSST (Quiet Supersonic Technology) ismi verilen projenin NASA tarafından yayımlanan konsept resimleri uzatılmış bir burun dizaynına işaret ediyor. Mach 1 hızını aşan hava aracının ortaya çıkardığı süpersonik şok dalgaları ince ve uzun burun dizaynıyla zayıflatılmaya çalışılacak.

QueSST projesinin dizayn ve yapım aşamalarının tamamlanması da birkaç yıl alacak. 2020 yılı itibariyle uçuşlara başlamak isteyen NASA, bu tarihin geliştirme sürecine ve bütçe değişkenliklerine bağlı olarak uzayabileceğini belirtiyor.

Süpersonik uçakların sessizleştirilmesi hava taşımacılığında da çok önemli bir devrim olabilir. Ses hızını aşan sessiz uçaklar üzerindeki projelerine yeni yeni başlayabilen NASA, elbette rakipsiz değil. Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve diğer birkaç özel şirket hali hazırda bu teknoloji üzerindeki çalışmalarını sürdürüyorlar. 

http://arstechnica.com/science/2016/02/meet-nasas-new-x-planes-quiet-sonic-booms-and-engines-at-the-back/ Yorum Yaz
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kralkarga 3 yıl
"tam 20 milyon dolar" demek, çok büyük rakammış günümüz ar-ge dünyasında.Yazım yanlışı olabilir mi acaba bu miktar?
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sagy 3 yıl
NASA şu gizli uçağını da açıklar şan iyi olur artık..
Tr 3b astar
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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neo01470 3 yıl
Ses sorunu değilde gürültü sorunu deyin şuna
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ceo-tr 3 yıl
emir kustirika
ule bu nasa her şeyi ihale etmeye başladı sen mars a git space x sen sesiz uçak yap locket martin anlamadım işin içinde bişi var ama ?

Taşeron firmalarla çalışıyor. İşçileride taşeron olacakmış.
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emir kustirika 3 yıl
ule bu nasa her şeyi ihale etmeye başladı sen mars a git space x sen sesiz uçak yap locket martin anlamadım işin içinde bişi var ama ?
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C.CEMİL 3 yıl
susturucu mu bulmuşlar :)

iniş kalkışta düşük hız ,çok yüksek irtifalarda süpersonik hızlara çıkabilen uçak olabilir gibi geliyor
çok uzun mesafeler için müthiş bir avantaj sağlar (ses sorunu çözülebilirse)
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1BilimAdamı 3 yıl
Downgrade yemesinde
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OverClocK1ng 3 yıl
Sessiz çalışan Scramjet isterük...
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