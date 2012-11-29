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NPD :Windows PC satışları 26 Ekim'den bu yana yüzde 21 azaldı

6 yıl
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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26 Ekim'de lansmanı yapılan Windows 8 işletim sistemi yaklaşık 1 aydan fazla bir süredir piyasada bulunuyor. Yükseltme ve yeni satın alınanlar dahil 40 milyon satış yapsa da PC satışı anlamında bekleneni henüz veremedi.

NPD Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2011 yılı aynı dönemdeki satış grafikleri ile karşılaştırıldığında Windows PC satışlarının düştüğü belirtiliyor. 26 Ekim'den bu yana Windows PC satışları yüzde 21 düşüş gösterdi.

Windows 7'nin piyasaya çıktığı ilk 4 hafta tüm Windows PC satışlarının yüzde 83'ünü ele geçirmişti. Windows 8 ise aynı sürede yüzde 58'lik bir dilimi yakalayabildi. 

Windows 8 tablet satışları ise neredeyse yok denecek kadar az. Tüm Windows 8 cihazları içerisinde tabletler yüzde 1'den daha az bir oranı yakalamış durumda.

Windows 8 ile yeni oluşan bir segment olan dokunmatik ekranlı dizüstü modelleri hali hazırda raflardaki Windows 8 dizüstü cihazlarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelirken, satılan dizüstü modellerinin de yüzde 6'sını oluşturdu. Açılış olarak dokunmatik dizüstü satışları başarılı bulunuyor. Dokunmatik dizüstü modellerinin ortalama fiyatı ise 867$.

Windows 8 ile ortalama bir Windows cihazının fiyatı da artış gösterdi. Geçen yıl ortalama Windows cihazı fiyatı 433$ iken bu yıl 477$ oldu. Ortalama Windows 8 dizüstü model fiyatı da geçen yıla göre 80$ artış yaşadı.

Analiz uzmanları bu yıl sonuna kadar ciddi bir hareketlenme beklemiyor. Bazı bölgelerde tatil sezonu kısa süre sonra başlayacak olsa da Windows 8 büyük bir atılım yapamayacak. 

http://mashable.com/2012/11/29/windows-8-sales-down-21-percent/ Yorum Yaz
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Guest-25CF1EFB4 6 yıl
Sevgili Microsoft, Windows PC' lerin fiyatlarını biraz düşür de satışların %21 artsın!
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alisveris_dukkani 6 yıl
Bence Microsoftun tablet deneyimi ile masaüstü deneyimini karıştırmaması lazımdı.Her iki platforma ayrı olarak çıkarsalardı çok iyi olurdu.Tabi ilk başta göze çarpan başlat tuşunun olmaması ki ben bunu çok yadırgadım.Windowsu windows yapan sol köşedeki o başlat tuşudur.Ve 8 deki kullanım,masaüstünde hakikaten zor.Klavyede bir takım tuş kombinasyonlarını sürekli kullanmanız gerekiyor ki bu bir süre sonra bu tam bir karın ağrısı.Ayrıca bu windows 8 satışlarının düşük olması,windows 7 nin hala ihtiyaçlara fazlasıyla cevap verebilmesiylede alakalı.Sonuçta,win 8 kullanmayacağım gibi.
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gergozen 6 yıl alisveris_dukkani
alisveris_dukkani

Bence Microsoftun tablet deneyimi ile masaüstü deneyimini karıştırmaması lazımdı.Her iki platforma ayrı olarak çıkarsalardı çok iyi olurdu.Tabi ilk başta göze çarpan başlat tuşunun olmaması ki ben bunu çok yadırgadım.Windowsu windows yapan sol köşedeki o başlat tuşudur.Ve 8 deki kullanım,masaüstünde hakikaten zor.Klavyede bir takım tuş kombinasyonlarını sürekli kullanmanız gerekiyor ki bu bir süre sonra bu tam bir karın ağrısı.Ayrıca bu windows 8 satışlarının düşük olması,windows 7 nin hala ihtiyaçlara fazlasıyla cevap verebilmesiylede alakalı.Sonuçta,win 8 kullanmayacağım gibi.

Kendi cephesinde haklı, cep telefonlarında da başlat menülü sistem kullanıyordu (tabi ben 6.0 kullanmıştım htc ile) . Böylece kullanıcılar farklı sistemlere geçince rahatı kaçmıyordu. TEORİDE... pratikte windows mobile işletim sistemleri benim gözümde fiyasko, android gibi kullanışlı değil, özellikle kalemsiz kullanmak çok zor, çünkü menüler sıkışık ve küçük. Ayrıca doğru dürüst uygulama bile bulunmuyordu.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Şimdi tersini yapıp desktopları windows mobile gibi yapıyolar. Bakalım sonuç ne olacak :)
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eXiLeD7182 6 yıl
Microsoft çok katı kuralları olan bir satıcı. Açıkçası BF3 ve LOL oynamasaydım Linux'a geçerdim. Adamlar keyiflerine göre iş yapıyor. Başlat menüsünü kaldırdın, tamam. Ama insan masaüstü kullanıcıları için onun yerine bir şey koyar. Yok kardeşim illa netten 3. parti yazılım kurmamız gerekiyor. Eğer aynı sıkıntıyı çeken varsa Fences adlı yazılımı kullanabilirler. Tıpkı MIUI gibi.
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hacı.basat 6 yıl
99 liraya satılan 7" androidli bir tabletin insanları PC'den koparma potansiyeli var, bu şu anda oluyor, yaşıyoruz, farklı bir süreç, alışık olmadığımız bir durum, yeni kabulleniyor ve öğreniyoruz.
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SystemApps 6 yıl
Hali hazırda windows 7 de piyasa varken bu düşüşün windows 8 ile bir alakası olduğunu düşünmüyorum.
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SysEdit 6 yıl
Windows 7 gibi mükemmel bir sistem varken çoğu kimse masaüstü pc' lerde windows 8 tercih etmiyecek tabiatıyla... Zaten beklenen birşeydi...
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1963bursa 6 yıl
Geçen ay çevremden alınan tablet sayısı 12, bu adamların hepsi dizüstü ve pc alırlardı, şimdi hepsi tablet kulllanıyorlar, yaş aralığı ise inanılmaz, 3 yaşındaki çocuğa da aldılar düzenli kullanıyor, 75 yaşındaki dedeye de aldılar ve düzenli kullanıyor. PC yada dizüstünde bu güne kadar bu tutarlılığı görmedim.
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savinelli 6 yıl
Satar mısın o fiyatlara? Oh olsun..
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