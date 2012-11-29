NPD :Windows PC satışları 26 Ekim'den bu yana yüzde 21 azaldı





26 Ekim'de lansmanı yapılan Windows 8 işletim sistemi yaklaşık 1 aydan fazla bir süredir piyasada bulunuyor. Yükseltme ve yeni satın alınanlar dahil 40 milyon satış yapsa da PC satışı anlamında bekleneni henüz veremedi.





NPD Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2011 yılı aynı dönemdeki satış grafikleri ile karşılaştırıldığında Windows PC satışlarının düştüğü belirtiliyor. 26 Ekim'den bu yana Windows PC satışları yüzde 21 düşüş gösterdi.





Windows 7'nin piyasaya çıktığı ilk 4 hafta tüm Windows PC satışlarının yüzde 83'ünü ele geçirmişti. Windows 8 ise aynı sürede yüzde 58'lik bir dilimi yakalayabildi.





Windows 8 tablet satışları ise neredeyse yok denecek kadar az. Tüm Windows 8 cihazları içerisinde tabletler yüzde 1'den daha az bir oranı yakalamış durumda.





Windows 8 ile yeni oluşan bir segment olan dokunmatik ekranlı dizüstü modelleri hali hazırda raflardaki Windows 8 dizüstü cihazlarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelirken, satılan dizüstü modellerinin de yüzde 6'sını oluşturdu. Açılış olarak dokunmatik dizüstü satışları başarılı bulunuyor. Dokunmatik dizüstü modellerinin ortalama fiyatı ise 867$.





Windows 8 ile ortalama bir Windows cihazının fiyatı da artış gösterdi. Geçen yıl ortalama Windows cihazı fiyatı 433$ iken bu yıl 477$ oldu. Ortalama Windows 8 dizüstü model fiyatı da geçen yıla göre 80$ artış yaşadı.





Analiz uzmanları bu yıl sonuna kadar ciddi bir hareketlenme beklemiyor. Bazı bölgelerde tatil sezonu kısa süre sonra başlayacak olsa da Windows 8 büyük bir atılım yapamayacak.

http://mashable.com/2012/11/29/windows-8-sales-down-21-percent/