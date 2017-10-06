"NSA, Kaspersky üzerinden saldırıya uğradı" iddiası hakkında açıklama yayınlandı

Rus hükümetine bilgi sızdırdığı iddiaları nedeniyle zor günler geçiren ve ABD hükümet birimlerinde kullanılması yasaklanan Kaspersky hakkında yeni bir iddia daha geldi. Bu kez çok ciddi.
Zamanlama manidar
WSJ tarafından kaynaklara dayandırılan habere göre Rus hackerlar Ulusal Güvenlik Ajansı-NSA için çalışan bir danışmanın kişisel bilgisayarına girerek karşı istihbarat teknikleri ile ilgili çok gizli dosyaları elde etmeyi başardı.
2015 yılında gerçekleşen bu saldırının Kaspersky anti-virüs yazılımı üzerinden yapıldığı düşünülüyor. Olay 2016 bahar aylarında ortaya çıkmış ve NSA’nın yabancı ülkelerdeki bilgisayarlara sızma yöntemi gibi çok hassas bilgilerin çalındığı o zaman anlaşılmış.Ayrıca Bkz. "Stranger Things oyunu indirmeye sunuldu"
Danışmanın bu kadar hassas bilgileri neden kişisel bilgisayarında taşıdığı bilinmiyor. Senatör Ben Sasse, rakibiniz sizin bilgilerinizi okurken ve ekipten birileri bunu ona sağlarken yenmenin çok zor olduğunu, NSA’nın artık kafasını kumdan çıkararak danışmanlık sistemini gözden geçirmesi gerektiğini ifade ediyor.
Olay elbette Kaspersky açısından çok kritik zira Eugene Kaspersky her ortamda kesinlikle Rus hükümeti ile ilişkileri olmadığını dile getiriyordu. Diğer taraftan bilgiler iddialara dayandırıldığı için Kaspersky aleyhine bir algı yürütülüyor da olabilir. Şimdilik her iki taraf da resmi bir açıklama yapmadı.
Kaspersky'dan Konuya İlişkin Açıklama Geldi
Wall Street Journal tarafından 5 Ekim 2017 tarihinde yapılan bir haberde iddia edilen olayla ilgili, Kaspersky Lab’a bu olaya dâhil olduğuna yönelik doğrulayıcı nitelikte herhangi bir kanıt sunulmamıştır. Ve ne yazık ki haberdeki kanıtlanmamış iddialar, şirketi aralıksız bir şekilde karalamaya devam etmektedir.
https://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-nsa/russian-hackers-get-u-s-cyber-defense-details-from-nsa-wsj-idUSKBN1CA2DO Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yıllık kazançı 1 milyon $ lık bir şirkete, 100 milyon $ verirseniz firma size her türlü arka kapıyı aç bilir mi !? şirketi hayriye değilse neden olması misali ; özetle firma ; firma sahiplerinin dir. ve adamlara 100 yılda kazanacakları parayı önerdiğinde ticari piyasada var olan her ürünün belli bir fiyatı olduğu ortada ! özetle ilerleyen zaman içinde linux kullanımı ister istemez artması bu durum anti virüs şirketlerinin yıllara göre düşen kazanımları şeklinde oraya yansıyor !
bir yere kadar haklısımız linux konusunda lakin linux windows her ne halt ise o da aynı halt virüs yazılabiliyor hacklenebiliyor ve virüs yazılıp anası ağlatılabiliyor hiç zor değil bunu yapmak kripto virüsleri çıktığı günden beri 5 farklı varyant sadece linux yapıları için üretildi aynı şekilde mac içinde 3 farklı varyant yazıldı bulaştı milletin canını yeterince sıktı.
en çok rağpbeti gören yazılım linux' ta olsa başka bir yazılımda microsoftun yaşadıklarını yaşar bunun kaçarı yok yani boş linux güvenli MS değil saçmalık.