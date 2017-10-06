"NSA, Kaspersky üzerinden saldırıya uğradı" iddiası hakkında açıklama yayınlandı

Rus hükümetine bilgi sızdırdığı iddiaları nedeniyle zor günler geçiren ve ABD hükümet birimlerinde kullanılması yasaklanan Kaspersky hakkında yeni bir iddia daha geldi. Bu kez çok ciddi.

Zamanlama manidar

WSJ tarafından kaynaklara dayandırılan habere göre Rus hackerlar Ulusal Güvenlik Ajansı-NSA için çalışan bir danışmanın kişisel bilgisayarına girerek karşı istihbarat teknikleri ile ilgili çok gizli dosyaları elde etmeyi başardı.

2015 yılında gerçekleşen bu saldırının Kaspersky anti-virüs yazılımı üzerinden yapıldığı düşünülüyor. Olay 2016 bahar aylarında ortaya çıkmış ve NSA’nın yabancı ülkelerdeki bilgisayarlara sızma yöntemi gibi çok hassas bilgilerin çalındığı o zaman anlaşılmış.

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Danışmanın bu kadar hassas bilgileri neden kişisel bilgisayarında taşıdığı bilinmiyor. Senatör Ben Sasse, rakibiniz sizin bilgilerinizi okurken ve ekipten birileri bunu ona sağlarken yenmenin çok zor olduğunu, NSA’nın artık kafasını kumdan çıkararak danışmanlık sistemini gözden geçirmesi gerektiğini ifade ediyor.

Olay elbette Kaspersky açısından çok kritik zira Eugene Kaspersky her ortamda kesinlikle Rus hükümeti ile ilişkileri olmadığını dile getiriyordu. Diğer taraftan bilgiler iddialara dayandırıldığı için Kaspersky aleyhine bir algı yürütülüyor da olabilir. Şimdilik her iki taraf da resmi bir açıklama yapmadı.

Kaspersky'dan Konuya İlişkin Açıklama Geldi

Wall Street Journal tarafından 5 Ekim 2017 tarihinde yayımlanan habere ilişkin Kaspersky Lab açıklaması şöyle:



Wall Street Journal tarafından 5 Ekim 2017 tarihinde yapılan bir haberde iddia edilen olayla ilgili, Kaspersky Lab’a bu olaya dâhil olduğuna yönelik doğrulayıcı nitelikte herhangi bir kanıt sunulmamıştır. Ve ne yazık ki haberdeki kanıtlanmamış iddialar, şirketi aralıksız bir şekilde karalamaya devam etmektedir.

Özel bir şirket olarak, Rus hükümeti de dâhil olmak üzere herhangi bir hükümetle yasal olmayan bir ilişkimiz bulunmamaktadır. Bu haberden çıkan tek sonuç, Kaspersky Lab’ın jeopolitik bir savaşın ortasında kaldığıdır.

Kötü amaçlı yazılımlara ve siber suçlulara karşı verdiğimiz savaştaki agresif tutumumuzdan dolayı özür dilemiyoruz. Şirket olarak, kaynağı ne olursa olsun 20 yıldır aktif bir şekilde kötü amaçlı yazılımları belirleyerek zararı en aza indiriyor; böylece bağımsız kötü amaçlı yazılım saptama testlerinde sürekli en yüksek notları alıyoruz. Şunu da belirtmek isteriz ki, Kaspersky Lab ürünleri siber güvenlik sektörünün sıkı standartlarına uymakta ve Amerika’daki veya dünyanın herhangi bir yerindeki popüler güvenlik sağlayıcısıyla korunan sistemlere aynı seviyede erişim ve ayrıcalık sağlamaktadır.