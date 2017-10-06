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"NSA, Kaspersky üzerinden saldırıya uğradı" iddiası hakkında açıklama yayınlandı

Ulusal Güvenlik Ajansı-NSA adına çalışan bir danışmanın bilgisayarına Kaspersky programı üzerinden sızıldığı ve saldırganlar tarafından kritik bilgilerin çalındığı iddia ediliyor.
1 yıl
2,3b
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5
Anti Virus
Ekrem71
Haber Editörü
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Rus hükümetine bilgi sızdırdığı iddiaları nedeniyle zor günler geçiren ve ABD hükümet birimlerinde kullanılması yasaklanan Kaspersky hakkında yeni bir iddia daha geldi. Bu kez çok ciddi.

Zamanlama manidar

WSJ tarafından kaynaklara dayandırılan habere göre Rus hackerlar Ulusal Güvenlik Ajansı-NSA için çalışan bir danışmanın kişisel bilgisayarına girerek karşı istihbarat teknikleri ile ilgili çok gizli dosyaları elde etmeyi başardı.

2015 yılında gerçekleşen bu saldırının Kaspersky anti-virüs yazılımı üzerinden yapıldığı düşünülüyor. Olay 2016 bahar aylarında ortaya çıkmış ve NSA’nın yabancı ülkelerdeki bilgisayarlara sızma yöntemi gibi çok hassas bilgilerin çalındığı o zaman anlaşılmış.

Ayrıca Bkz. "Stranger Things oyunu indirmeye sunuldu"

Danışmanın bu kadar hassas bilgileri neden kişisel bilgisayarında taşıdığı bilinmiyor. Senatör Ben Sasse, rakibiniz sizin bilgilerinizi okurken ve ekipten birileri bunu ona sağlarken yenmenin çok zor olduğunu, NSA’nın artık kafasını kumdan çıkararak danışmanlık sistemini gözden geçirmesi gerektiğini ifade ediyor.

Olay elbette Kaspersky açısından çok kritik zira Eugene Kaspersky her ortamda kesinlikle Rus hükümeti ile ilişkileri olmadığını dile getiriyordu. Diğer taraftan bilgiler iddialara dayandırıldığı için Kaspersky aleyhine bir algı yürütülüyor da olabilir. Şimdilik her iki taraf da resmi bir açıklama yapmadı.

Kaspersky'dan Konuya İlişkin Açıklama Geldi

Wall Street Journal tarafından 5 Ekim 2017 tarihinde yayımlanan habere ilişkin Kaspersky Lab açıklaması şöyle:

Wall Street Journal tarafından 5 Ekim 2017 tarihinde yapılan bir haberde iddia edilen olayla ilgili, Kaspersky Lab’a bu olaya dâhil olduğuna yönelik doğrulayıcı nitelikte herhangi bir kanıt sunulmamıştır. Ve ne yazık ki haberdeki kanıtlanmamış iddialar, şirketi aralıksız bir şekilde karalamaya devam etmektedir.
Özel bir şirket olarak, Rus hükümeti de dâhil olmak üzere herhangi bir hükümetle yasal olmayan bir ilişkimiz bulunmamaktadır. Bu haberden çıkan tek sonuç, Kaspersky Lab’ın jeopolitik bir savaşın ortasında kaldığıdır.
Kötü amaçlı yazılımlara ve siber suçlulara karşı verdiğimiz savaştaki agresif tutumumuzdan dolayı özür dilemiyoruz. Şirket olarak, kaynağı ne olursa olsun 20 yıldır aktif bir şekilde kötü amaçlı yazılımları belirleyerek zararı en aza indiriyor; böylece bağımsız kötü amaçlı yazılım saptama testlerinde sürekli en yüksek notları alıyoruz. Şunu da belirtmek isteriz ki, Kaspersky Lab ürünleri siber güvenlik sektörünün sıkı standartlarına uymakta ve Amerika’daki veya dünyanın herhangi bir yerindeki popüler güvenlik sağlayıcısıyla korunan sistemlere aynı seviyede erişim ve ayrıcalık sağlamaktadır.

https://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-nsa/russian-hackers-get-u-s-cyber-defense-details-from-nsa-wsj-idUSKBN1CA2DO Yorum Yaz
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black_flood 1 yıl en beğenilen
saçma bir teori olasılığı ise %40 nedeni ise nsa zaten daha önce Kaspersky, Symantech Trend micro Panda ve daha bir çok antivirüs yazılımının sunucuları ile iletişim ağını hackleyip dinleme yapmıştı NSA yani Yalancı Çoban işine döndü Wanna Cry vb diğer haşeratlarda NSA yüzünden piyasaya çıktı Blue Etharmnali başkası çıkartmadı hatırlarsanız NSA çıkarttı ve dünyanın anasını ağlattı virüs bu yönten sayesinde daha sonra haşeratı bloke edip açıklarını bulanlarada çeşitli yaftalar takılarak formaliteden hapse atıldı şimdi ise ne olduğu bilinmiyor bu adamlara.
saçma bir teori olasılığı ise %40 nedeni ise nsa zaten daha önce Kaspersky, Symantech Trend micro Panda ve daha bir çok antivirüs yazılımının sunucuları ile ile...
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SEO-Uzmanı 1 yıl
ticari amaçlı her türlü uygulamanın ticari açıdan belli bir fiyatı vardır !
yıllık kazançı 1 milyon $ lık bir şirkete, 100 milyon $ verirseniz firma size her türlü arka kapıyı aç bilir mi !? şirketi hayriye değilse neden olması misali ; özetle firma ; firma sahiplerinin dir. ve adamlara 100 yılda kazanacakları parayı önerdiğinde ticari piyasada var olan her ürünün belli bir fiyatı olduğu ortada ! özetle ilerleyen zaman içinde linux kullanımı ister istemez artması bu durum anti virüs şirketlerinin yıllara göre düşen kazanımları şeklinde oraya yansıyor !
1 Yanıt Yanıtla
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black_flood 1 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
ticari amaçlı her türlü uygulamanın ticari açıdan belli bir fiyatı vardır !
yıllık kazançı 1 milyon $ lık bir şirkete, 100 milyon $ verirseniz firma size her türlü arka kapıyı aç bilir mi !? şirketi hayriye değilse neden olması misali ; özetle firma ; firma sahiplerinin dir. ve adamlara 100 yılda kazanacakları parayı önerdiğinde ticari piyasada var olan her ürünün belli bir fiyatı olduğu ortada ! özetle ilerleyen zaman içinde linux kullanımı ister istemez artması bu durum anti virüs şirketlerinin yıllara göre düşen kazanımları şeklinde oraya yansıyor !

bir yere kadar haklısımız linux konusunda lakin linux windows her ne halt ise o da aynı halt virüs yazılabiliyor hacklenebiliyor ve virüs yazılıp anası ağlatılabiliyor hiç zor değil bunu yapmak kripto virüsleri çıktığı günden beri 5 farklı varyant sadece linux yapıları için üretildi aynı şekilde mac içinde 3 farklı varyant yazıldı bulaştı milletin canını yeterince sıktı.
en çok rağpbeti gören yazılım linux' ta olsa başka bir yazılımda microsoftun yaşadıklarını yaşar bunun kaçarı yok yani boş linux güvenli MS değil saçmalık.
1 Yanıt Yanıtla +2
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black_flood 1 yıl en beğenilen
saçma bir teori olasılığı ise %40 nedeni ise nsa zaten daha önce Kaspersky, Symantech Trend micro Panda ve daha bir çok antivirüs yazılımının sunucuları ile iletişim ağını hackleyip dinleme yapmıştı NSA yani Yalancı Çoban işine döndü Wanna Cry vb diğer haşeratlarda NSA yüzünden piyasaya çıktı Blue Etharmnali başkası çıkartmadı hatırlarsanız NSA çıkarttı ve dünyanın anasını ağlattı virüs bu yönten sayesinde daha sonra haşeratı bloke edip açıklarını bulanlarada çeşitli yaftalar takılarak formaliteden hapse atıldı şimdi ise ne olduğu bilinmiyor bu adamlara.
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sniper23 1 yıl
Yattır Rus hacker, Kaldır Rus Hacker.
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