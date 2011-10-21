Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NVIDIA CEO'sundan Kal-El ve Wayne sonrası Tegra yol haritası : Logan ve Stark

7 yıl
3,5b
1
3
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil işlemci pazarının ARM mimarisini temel alarak üretim yapan en büyük firmalarından olan NVIDIA, 4 çekirdekli yeni yongada sistemi Kal-El kod adlı Tegra 3 modelinin ayrıntılarını basın ile paylaşmış, bu sistemi kullanacak ASUS Transformer Prime, ZTE T98 gibi modellerin de yıl sonuna doğru piyasada olacağı öngörülmüştü.

Sizlere buradan duyurduğumuz yol haritası haberimizde 4 çekirdekli Kal-El platformu sonrasında NVIDIA'nın 2012 yılı için Kal-El+, 2012-2013 geçişinde Wayne ve yine 2013 yılı için yakın zamanda satın aldığı Icera firması ile birlikte 3G/4G/LTE desteği sunacak Grey platformlarını hazırladığını belirtmiştik.
NVIDIA'nın CEO'su Jen-Hsun Huang, Hong Kong'da devam eden AllThingsD : AsiaD konferansında yol haritasını onayladı ve yeni bilgiler verdi.

CEO Jen-Hsun Huang yeni Tegra yol haritasının çok iyi etüt edildiğini ve yeni nesil modellerin üretim sürecinin başladığını belirtti.

Huang, Tegra platformu yol haritasında Kal-El, Kal-El+, Grey ve Wayne platformlarının yanında Logan ve Stark kod adlı iki yeni platform daha olacağını açıkladı. NVIDIA'nın Kal-El ile başlayan süper kahraman betimlemeleri bu modellerde de devam ediyor. Superman, Batman, Wolverine ve Demir Adam'ın gerçek isimleri kod adı olarak kullanılıyor.

Huang, Tegra işlemcilere 2 milyar dolar yatırım yaptıklarını açıkladı. Tegra 2 dünyanın ilk çift çekirdekli işlemcisi iken Tegra 3 de ilk 4 çekirdekli işlemcisi olacak. 

NVIDIA için Tegra platformlarını geliştirmek üç yılı aldığı için bir bantta üç Tegra üreterek yıl yıl piyasaya sürmeyi planlıyor. Wayne'in 2012-2013 geçişinde, Grey'in ise 2013 yılında piyasaya sürüleceği düşünüldüğünde Logan'ın 2013-2014 aralığında, Stark'ın ise 2014-2015 aralığında piyasada olacağını tahmin etmek yanlış olmaz.

Basın mensuplarının ASUS Transformer Prime modelinin piyasaya ilk sürülen Tegra 3'lü tablet mi olacağı sorusuna ise Huang "muhtemelen" şeklinde yanıt verdi. 

NVIDIA'nın masaüstü sistemlere yayılma amacını taşıyan Denver Projesi ise Tegra bandındaki Stark işlemcisinin duyurulmasının ardından hayata geçirilecek. Bu da muhtemelen 2014-2015 aralığını işaret ediyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkaura 7 yıl en beğenilen
YasinCC

Bu adam neye adım atarsa atsın uzun vadede hep başarılı oluyor. Kahinlik var sanırsam


uzun vade plan yaptigi icin olabilir. haberde bir tegra modelinin 3 senede hazirlandigi soyleniyor ama onumuzdeki 3 sene icinde her seneye bir tegra planlanmis hazir. baska firmalar anlik trendlere gore aceleyle bir nesil urun cikarip basarisiz olunca birakiyorlar. ornegin hp nin webos macerasi. digerleri olsa ilk tegranin basarisizliginda yatirimi kesmislerdi. ama nvidia buna ragmen iki uc nesil sonraki surumunu simdiden hazirliyor. bu yuzden ne kadar olurlar bilemem ama illaki basarili olacaklar.
YasinCCBu adam neye adım atarsa atsın uzun vadede hep başarılı oluyor. Kahinlik var sanırsamuzun vade plan yaptigi ici...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkaura 7 yıl en beğenilen
YasinCC

Bu adam neye adım atarsa atsın uzun vadede hep başarılı oluyor. Kahinlik var sanırsam


uzun vade plan yaptigi icin olabilir. haberde bir tegra modelinin 3 senede hazirlandigi soyleniyor ama onumuzdeki 3 sene icinde her seneye bir tegra planlanmis hazir. baska firmalar anlik trendlere gore aceleyle bir nesil urun cikarip basarisiz olunca birakiyorlar. ornegin hp nin webos macerasi. digerleri olsa ilk tegranin basarisizliginda yatirimi kesmislerdi. ama nvidia buna ragmen iki uc nesil sonraki surumunu simdiden hazirliyor. bu yuzden ne kadar olurlar bilemem ama illaki basarili olacaklar.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YasinCC 7 yıl
Bu adam neye adım atarsa atsın uzun vadede hep başarılı oluyor. Kahinlik var sanırsam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
knnkpln 7 yıl
Nvidianın DC comics ,Marvel sempatisini bir türlü anlayamadım.Jen-Hsun Huang akşma kadar çizgi roman okuyor herhalde
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Nokia'nın yeni telefonu 603 ve NFC kulaklıgı Luna hakkında bütün detaylar burada! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim