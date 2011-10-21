NVIDIA CEO'sundan Kal-El ve Wayne sonrası Tegra yol haritası : Logan ve Stark

Mobil işlemci pazarının ARM mimarisini temel alarak üretim yapan en büyük firmalarından olan NVIDIA, 4 çekirdekli yeni yongada sistemi Kal-El kod adlı Tegra 3 modelinin ayrıntılarını basın ile paylaşmış, bu sistemi kullanacak ASUS Transformer Prime, ZTE T98 gibi modellerin de yıl sonuna doğru piyasada olacağı öngörülmüştü.





Sizlere buradan duyurduğumuz yol haritası haberimizde 4 çekirdekli Kal-El platformu sonrasında NVIDIA'nın 2012 yılı için Kal-El+, 2012-2013 geçişinde Wayne ve yine 2013 yılı için yakın zamanda satın aldığı Icera firması ile birlikte 3G/4G/LTE desteği sunacak Grey platformlarını hazırladığını belirtmiştik.

NVIDIA'nın CEO'su Jen-Hsun Huang, Hong Kong'da devam eden AllThingsD : AsiaD konferansında yol haritasını onayladı ve yeni bilgiler verdi.





CEO Jen-Hsun Huang yeni Tegra yol haritasının çok iyi etüt edildiğini ve yeni nesil modellerin üretim sürecinin başladığını belirtti.





Huang, Tegra platformu yol haritasında Kal-El, Kal-El+, Grey ve Wayne platformlarının yanında Logan ve Stark kod adlı iki yeni platform daha olacağını açıkladı. NVIDIA'nın Kal-El ile başlayan süper kahraman betimlemeleri bu modellerde de devam ediyor. Superman, Batman, Wolverine ve Demir Adam'ın gerçek isimleri kod adı olarak kullanılıyor.





Huang, Tegra işlemcilere 2 milyar dolar yatırım yaptıklarını açıkladı. Tegra 2 dünyanın ilk çift çekirdekli işlemcisi iken Tegra 3 de ilk 4 çekirdekli işlemcisi olacak.





NVIDIA için Tegra platformlarını geliştirmek üç yılı aldığı için bir bantta üç Tegra üreterek yıl yıl piyasaya sürmeyi planlıyor. Wayne'in 2012-2013 geçişinde, Grey'in ise 2013 yılında piyasaya sürüleceği düşünüldüğünde Logan'ın 2013-2014 aralığında, Stark'ın ise 2014-2015 aralığında piyasada olacağını tahmin etmek yanlış olmaz.





Basın mensuplarının ASUS Transformer Prime modelinin piyasaya ilk sürülen Tegra 3'lü tablet mi olacağı sorusuna ise Huang "muhtemelen" şeklinde yanıt verdi.





NVIDIA'nın masaüstü sistemlere yayılma amacını taşıyan Denver Projesi ise Tegra bandındaki Stark işlemcisinin duyurulmasının ardından hayata geçirilecek. Bu da muhtemelen 2014-2015 aralığını işaret ediyor.