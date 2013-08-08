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NVIDIA, Tegra 5 ile kendi tabletini piyasaya sürebilir

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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NVIDIA, Tegra 5 ile kendi tabletini piyasaya sürebilir

Grafik kartı pazarının önemli oyuncularından NVIDIA, uzun süredir mobil işlemci pazarında da Tegra serisi yongasetleriyle boy gösteriyor. Firmanın son lansmanları olan 4+1 Cortex-A15 çekirdekli Tegra 4 ve 4+1 Cortex-A9 çekirdekli Tegra 4i yongasetleri henüz tam anlamıyla pazara sürülmese de Tegra 5 dedikoduları şimdiden gündeme gelmeye başladı.

Avrupa kaynaklı iddialara göre NVIDIA, Logan kod adlı Tegra 5 yongaseti ile birlikte kendi markasını taşıyan üst seviye tabletini piyasaya sürecek. Firmanın gelecek yılın ilk çeyreği itibari ile tabletini satışa sunması beklerken, lansman ise CES 2014 etkinliğinde yapılacak. 

NVIDIA'yı böyle bir karara iten sebebin, henüz Tegra 4 yongasetini tam anlamıyla üretim ortaklarının benimsememesi ve yeni cihazları piyasaya sürmemesi olduğu belirtiliyor. NVIDIA, bu sefer işi şansa bırakmak istemiyor.

Aynı zamanda GFXBench testlerinde de NVIDIA markalı orta seviye bir tabletin izleri ortaya çıktı. NVIDIA Tegra Note premium adındaki bu tablet 1.8GHz saat hızında çalışan Tegra 4 yongasetinden gücünü alırken, 7 inçlik ekranda 1280x800 piksel çözünürlük bulunduruyor. Modelin aldığı skor ise NVIDIA Shield konsolundan biraz daha düşük.

NVIDIA'nın Tegra Note Premium ile tablet denemeleri yaptığı ve asıl hamlesini gelecek yıl masaya koyacağı dile getiriliyor. Tegra 5 demolarını yavaş yavaş günyüzüne çıkarmaya başlayan NVIDIA'nın yeni yongaseti ile asıl devrimi işlemci tarafında değil Kepler mimarisine yer vereceği grafik tarafında yapması bekleniyor. 

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2422851,00.asp Yorum Yaz
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tekin-71 5 yıl en beğenilen x345698x
beray07
Direk alırım

Telefon, elektrik?
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DH Misafiri 5 yıl
ortada daha tegra 4 yok tegra 5'den bahsediliyor,komikmi banamı öyle geliyor
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mustafa1300 5 yıl
tegra hep ölü doğuyorsun :S
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Rubisco 5 yıl
Diğer taraftan detayların paylaşılmadığı Logan demosunda aynı GPU perf için ipad 4'ün yarısından daha az güç kullanıldığını gösterdiler, hile vardır yoktur orasını bilemem (Kalkıp zmanında TEgra Core2'den daha hızlı demeleri gibi yada Tegra4'ün abartı frekans ile demosunu yapıp, hiçbi cihazda demodaki sonuçlara ulaşılamaması gibi). GPU perf olarak Apple'ın 2 katı gibi hedefi var.
Diğer taraftan Kepler lisansını satışa açtığı için mobil cihazlar arasında MAli / PowerVR yerine tercih edilebilir bi seçenek olarak karşımıza çıkabilir.
Nvidia'nın mobil alanda herhangi bi yaptırım gücü olmadığı GPGPU mobil alanda olmadığı için CUDA'nın bir önemi yok. GPGPU'nun da yok aslında. Bunu heyecan verici olarka görebimek için önce markaların birbirleriyle rekabet edebilmek amacıyla yaptıkları türlü farklı saçmalıkları (birbiryle asla uyumlu olamayan kernel konfig. den mesela) önce görmek gerekir.
Geliştriciler her zaman işin kolayına kaçarken,mobil alan için GPGPU'nun belli işler için daha yaygın kullanılmasını beklemek pek olası değil. Uygulama geliştirme yapısının kolaylık / yaygınlık / maliyet üstüne kurulu olduğu bi ekosistemde GPGPU'nun sorunsuz olarak yaygınlaştırılması olası değil. Olursa anca Apple'ın olduğu gibi kapalı ve yapılan yatırıma değen platformlar için değer. Android tarafında bu kadar karşamaşıklık varken bu kolay iş dğeil.
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join 5 yıl
Tegra 4 ne oldu. Çıkaramadılar mi? Tegra 3 Saçmalığından sonra yani kimse yanaşmaz en iyi grafik kartı üreticisinin Mobil grafikte düştüğü nokta ya bak.
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LilTunechi 5 yıl
Tegra bundan sonra ne yaparsa yapsın tutulamaz.Tegra 3 rezaleti üstüne tegra 4 diye bir şeyin varlığının şüpheli olması...
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SEO-Uzmanı 5 yıl
yapacağım yorum bir çoğunuzun hoşuna gitmeyeceği için -1 é basa bilirsiniz
ama nvidia yanlış sularda yüzüyor !
tablet kullanıcısı fazla gpu ve enerji gücü isteyen donanım meraklısı değil !
zaten bu iş için alan adam gidip diz üstü veya masa üzeri alıyor !
güç ve performans açısından zaten tablet platformu
gerekli fazla enerjiyi sağlayacak bir platform değil !
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Stanislas Xavier 5 yıl
Armin van Buuren*
Stanislas Xavier Nvidia deyince aklıma heyecan verici bir tek CUDA teknolojisi geliyor.İleri ki yıllarda yaygınlaşacağını,hatta mobil cihazlarda kullanılacağını ve göreceğimi düşününce heyecan duyuyorum. Ama günümüzde, mobil işlemcileri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
Çok heyecan verici. Öyle ki SDKsı 2007de yayınlandı Windows için. Ve nedense kullanıldığı alan hala küçük. (Bana göre, ki o kadar yatırıma rağmen. O kadar teşviğe rağmen harcanan paraya oranla alınan sonuçlar iyi değil. Daha fazlası yapılmalıydı.)Nvidia CUDAya uğraşacağına OpenCLye önem verse de şu piyasa rahatlasa biraz.

Gpu programlama daha uğraştırıcı,normal geliştiriciler zaman harcamak istemiyordur ama açıkçası ben de firmaların fazla önem vermemelerine anlam veremiyorum.
Çok hakim olduğum söylenemez ama pek masraflı bir şey gibi görünmüyor,ulaşılan sonuç da tatmin edici geliyor ama vardır bir iş ..
Süper bilgisayarlarda kullanılıyor diye biliyorum ama ne kadar üzerine düşülüyor bilemem ve bu aletler zaten çok pahalı,belki de gerçekten fiyat/performans ile ilgilidir.
Opencl tek markaya özgü olmadığı için daha kullanıcı dostu tabi ki.
Aslında yorumu eksik yazdığım söylenebilir,beni heyecanlandıran gpu programlama desem daha doğru olacak..
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mav1li 5 yıl
Nforce yongalı anakartlar gibi Tegra yongalı telefon ve tabletler tarih olacak.
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orhanyıldız 5 yıl
Iyi olur
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y3k 5 yıl
Firmaların dilinin yanıp da böyle yeniliklere adım atması çok iyi. Kullanıcıların kendi paraları ile rezil olmaları artık tarihe karışacak gibi bu da güzel bir haber.
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Armin van Buuren* 5 yıl
Stanislas Xavier
Nvidia deyince aklıma heyecan verici bir tek CUDA teknolojisi geliyor.İleri ki yıllarda yaygınlaşacağını,hatta mobil cihazlarda kullanılacağını ve göreceğimi düşününce heyecan duyuyorum. Ama günümüzde, mobil işlemcileri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.

Çok heyecan verici. Öyle ki SDK'sı 2007'de yayınlandı Windows için. Ve nedense kullanıldığı alan hala küçük. (Bana göre, ki o kadar yatırıma rağmen. O kadar teşviğe rağmen harcanan paraya oranla alınan sonuçlar iyi değil. Daha fazlası yapılmalıydı.)
Nvidia CUDA'ya uğraşacağına OpenCL'ye önem verse de şu piyasa rahatlasa biraz.
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