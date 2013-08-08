NVIDIA, Tegra 5 ile kendi tabletini piyasaya sürebilir





Grafik kartı pazarının önemli oyuncularından NVIDIA, uzun süredir mobil işlemci pazarında da Tegra serisi yongasetleriyle boy gösteriyor. Firmanın son lansmanları olan 4+1 Cortex-A15 çekirdekli Tegra 4 ve 4+1 Cortex-A9 çekirdekli Tegra 4i yongasetleri henüz tam anlamıyla pazara sürülmese de Tegra 5 dedikoduları şimdiden gündeme gelmeye başladı.





Avrupa kaynaklı iddialara göre NVIDIA, Logan kod adlı Tegra 5 yongaseti ile birlikte kendi markasını taşıyan üst seviye tabletini piyasaya sürecek. Firmanın gelecek yılın ilk çeyreği itibari ile tabletini satışa sunması beklerken, lansman ise CES 2014 etkinliğinde yapılacak.





NVIDIA'yı böyle bir karara iten sebebin, henüz Tegra 4 yongasetini tam anlamıyla üretim ortaklarının benimsememesi ve yeni cihazları piyasaya sürmemesi olduğu belirtiliyor. NVIDIA, bu sefer işi şansa bırakmak istemiyor.





Aynı zamanda GFXBench testlerinde de NVIDIA markalı orta seviye bir tabletin izleri ortaya çıktı. NVIDIA Tegra Note premium adındaki bu tablet 1.8GHz saat hızında çalışan Tegra 4 yongasetinden gücünü alırken, 7 inçlik ekranda 1280x800 piksel çözünürlük bulunduruyor. Modelin aldığı skor ise NVIDIA Shield konsolundan biraz daha düşük.





NVIDIA'nın Tegra Note Premium ile tablet denemeleri yaptığı ve asıl hamlesini gelecek yıl masaya koyacağı dile getiriliyor. Tegra 5 demolarını yavaş yavaş günyüzüne çıkarmaya başlayan NVIDIA'nın yeni yongaseti ile asıl devrimi işlemci tarafında değil Kepler mimarisine yer vereceği grafik tarafında yapması bekleniyor.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2422851,00.asp