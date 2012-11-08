NVIDIA Türkiye'nin resmi Facebook sayfası açıldı





NVIDIA Türkiye'nin Facebook sosyal paylaşım ağındaki sayfası bugün resmen açıldı. Santa Clara merkezli yarı iletken devi, yeni teknoloji ve ürünlerine ait detayları resmi sayfası üzerinden Türkçe olarak hayranlarıyla buluşturacak. Böylece firmanın Türkiye'deki faaliyetleri, piyasaya sürmeye hazırlandığı çözümleri ve çeşitli duyuruları tek bir kaynaktan kolayca takip edilebilecek.

GPU'nun mucidi olan ve çalışmalarını yürüttüğü sektörlerde önemli yeniliklere imza atmaya devam eden NVIDIA, yeni hayran sayfasını ürünlerini kullanan tüketicilerin tecrübelerini paylaşacağı bir buluşma yeri olarak nitelendiriyor. Donanım haberleri, incelemeler, duyuru ve tanıtımların yanı sıra şirketin sponsoru olduğu kampanyalar, yarışmalar, akademik çalışma ve yeni hizmetlere dair duyurular da bu sayfadan paylaşılacak. Ayrıca NVIDIA'nın iş ortağı olduğu donanım çözümleri ve kurumsal etkinlikler hakkında bilgilendirmelerde bulunulacak. Akıllı telefon, tablet bilgisayar, araç içi eğlence sistemleri ve süper bilgisayarlara güç veren geniş bir ürün yelpazesine sahip NVIDIA'nın ödüllü yarışmalarına da resmi Facebook sayfası aracılığıyla ulaşılabilecek.

Bilgi ve görüş paylaşımı amacıyla kullanıma sunulan NVIDIA Türkiye'ye ait Facebook sayfası, ürün sahiplerinin teknik konularda yardım alabileceği bir oluşum olmayacak. Donanım sorunlarıyla alakalı olarak firmanın aşağıdaki bağlantısını ziyaret edebilirsiniz. www.facebook.com/NVIDIATurkiye adresinde en güncel NVIDIA haberlerini ve video incelemelerini bulabileceksiniz.

http://www.nvidia.com.tr/page/support.html