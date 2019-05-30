NXP Semiconductor önemli bir satın alma yapıyor

5G teknolojilerinin 2025 yılına kadar trilyon dolarlık bir pazar oluşturması beklenirken üreticilerin birbiri ardına önemli hamleleri gündeme geliyor. Hollandalı NXP Semiconductor önemli bir satın alım yaptı.

Strateji değişikliği

Bir dönem Qualcomm tarafından 44 milyar dolar karşılığında satın alma mücadelesi verilen ancak Çin’in vetosu sonrasında iptal edilen NXP Semiconductor yeni stratejiler belirlemek için kolları sıvadı.

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Gelen bilgilere göre yonga devi 1.76 milyar dolar karşılığında Marvell şirketinin kablosuz bağlantı bölümünü satın aldı. Marvell özellikle otomotiv sektörü olmak üzere pek çok alanda WiFi ve Bluetooth çözümleri sunuyordu.

NXP Semiconductor satın alma ile birlikte otomotiv sektörünün en büyük kablosuz bağlantı tedarikçisi haline gelecek. Ayrıca önümüzdeki 3 yıl daha WiFi teknolojilerinin önemini koruyacağı tahmin ediliyor. Marvell’ın bu bölümü bu yıl 300 milyon dolar gelir elde etmişti. 2022 yılında bunun 600 milyon dolar olması bekleniyor.

Analiz uzmanları satın alım anlaşmasının her iki taraf için de faydalı olacağını düşünüyor. Marvell da GlobalFoundries’den özelleştirilmiş yonga üreten Avera iştirakini satın almıştı. Bundan sonra firmanın ağırlığı standart ve özelleştirilmiş yongalara kayacak.