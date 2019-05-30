Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NXP Semiconductor önemli bir satın alma yapıyor

Başta otomotiv sektörü olmak üzere pek çok alanda kablosuz bağlantı yongası tedariğini arttırmak isteyen NXP Semiconductor, Marvell’ın ilgili bölümünü satın aldı.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
1,5b
1
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

5G teknolojilerinin 2025 yılına kadar trilyon dolarlık bir pazar oluşturması beklenirken üreticilerin birbiri ardına önemli hamleleri gündeme geliyor. Hollandalı NXP Semiconductor önemli bir satın alım yaptı.

Strateji değişikliği

Bir dönem Qualcomm tarafından 44 milyar dolar karşılığında satın alma mücadelesi verilen ancak Çin’in vetosu sonrasında iptal edilen NXP Semiconductor yeni stratejiler belirlemek için kolları sıvadı.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan 100W hızlı şarj için kontrolcü yongaları"

Gelen bilgilere göre yonga devi 1.76 milyar dolar karşılığında Marvell şirketinin kablosuz bağlantı bölümünü satın aldı. Marvell özellikle otomotiv sektörü olmak üzere pek çok alanda WiFi ve Bluetooth çözümleri sunuyordu.

NXP Semiconductor satın alma ile birlikte otomotiv sektörünün en büyük kablosuz bağlantı tedarikçisi haline gelecek. Ayrıca önümüzdeki 3 yıl daha WiFi teknolojilerinin önemini koruyacağı tahmin ediliyor. Marvell’ın bu bölümü bu yıl 300 milyon dolar gelir elde etmişti. 2022 yılında bunun 600 milyon dolar olması bekleniyor.

Analiz uzmanları satın alım anlaşmasının her iki taraf için de faydalı olacağını düşünüyor. Marvell da GlobalFoundries’den özelleştirilmiş yonga üreten Avera iştirakini satın almıştı. Bundan sonra firmanın ağırlığı standart ve özelleştirilmiş yongalara kayacak.

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-29/nxp-to-buy-marvell-wi-fi-connectivity-unit-in-1-76-billion-deal Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. NASA'dan 'nükleer roket' çalışmalarına 125 milyon dolar yatırım 1 hf. Google Pixel 4 çift selfie kamerası ile gelebilir 1 hf. Bose, gürültü engelleyici özelliğe sahip yeni kulaklığını tanıttı 1 hf. Redmi K20 Pro, bazı ülkelere Poco F2 ve Mi 9T olarak sunulacak 1 hf. Apple'ın Çin'deki satışlarında büyük düşüş yaşanıyor 1 hf. Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli bir şirkete satıldı 1 hf. Meizu'nun üç arka kameralı ilk telefonu Meizu 16Xs tanıtıldı 1 hf. Çin’den kritik atak: Nadir element tedariği kısıtlanıyor mu? 1 hf. Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini başka ülkelere kolaylıkla satabiliriz" 1 hf. Hyundai'de bir ilk: Koreli üretici çift katlı elektrikli otobüsünü tanıttı 1 hf. Dark 2. Sezon fragmanı yayınlandı, final sezonu duyuruldu 1 hf. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya güzel haber 1 hf. Apple, Google, Microsoft ve WhatsApp'tan şifreli sohbetlere erişim önerisine itiraz 1 hf. NASA, Ay’a göndermeyi planladığı astronotları sualtında eğitiyor 1 hf. Twitter canlı yayınlarına artık konuk alınabilecek 1 hf. Galaxy Fold, Haziran ayında da piyasaya sürülmeyecek 1 hf. Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı 1 hf. Robot süpürgeler el ele veriyor 1 hf. Logitech sanal gerçeklik için ekran kalemi duyurdu 1 hf. Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte İtalyan üreticinin ilk hibrit süper otomobili 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN NXP Semiconductor önemli bir satın alma yapıyor Sonraki Google Haritalar’ın hız limiti ve radar gösterme özelliği 40 ülkeye yayılıyor 1 hf. Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li bazı kurumlar yasağı kaldırdı 1 hf. Flipboard hacklendi, dokuz ay boyunca veriler çalındı 1 hf. Peru depremi sonrası Loon, 48 saat içinde internet hizmeti vermeyi başardı 1 hf. Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz 1 hf. Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor 1 hf. AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike 1 hf. Vivo Y15 resmen tanıtıldı: Üç arka kamera ve 5.000 mAh pil 1 hf. Yapay zeka ses analizi ile kişilerin fiziksel görüntüsünü tahmin ediyor 1 hf. PS Plus Haziran 2019 oyunları açıklandı 1 hf. Death Stranding'in çıkış tarihi açıklandı: İşte 9 dakikalık fragman 1 hf. Cooler Master ve GTR Simulator yarış simülasyonunu duyurdu 1 hf. Dünyadaki nehirler, antibiyotik kirliliği sebebiyle alarm sinyalleri veriyor 1 hf. Seat, otomobillerini İspanya'nın en güçlü bilgisayarıyla tasarlıyor 1 hf. İstanbul Havalimanı’nda tomografik tarama dönemi başladı 1 hf. Evcil hayvanlar para karşılığında klonlanacak 1 hf. Toyota ve Panasonic 'yerli batarya' üretecek 1 hf. Samsung’dan 100W hızlı şarj için kontrolcü yongaları 1 hf. CSS LEGAL: İNGİLTERE’DE BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE İŞ KURMA FIRSATI! 1 hf. Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu açıkladı: Geleceğin Windows'u nasıl olacak? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Mi Band 4’ün posteri ile tasarımı net
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim