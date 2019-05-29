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Samsung’dan 100W hızlı şarj için kontrolcü yongaları

Yakın bir zamanda akıllı telefonlarda 100W hızlı şarj özelliği standart hale gelecek. Samsung bu ihtiyacı görerek önemli güvenlik özellikleri sunan iki kontrolcü tasarladı.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Hızlı şarj özelliği bugün bir akıllı telefon alırken en başta sorulan sorular arasında. Üreticiler de her yıl hızlı şarj teknolojisini bir adım daha ileri götürüyor. Hali hazırda 55W seviyesine kadar hızlı şarj teknolojisi çıkabiliyor ancak 100W seviyeleri çok yakın.

Samsung SE8A ve MM101 özellikleri

Samsung yeni tanıttığı USB Tip-C hızlı şarj adaptör kontrolcüleri ile 100W seviyesine kadar çıkabilen akımları kontrol edebiliyor. Samsung SE8A ve MM101 adındaki kontrolcüler USB-PD 3.0 standardı ile uyumlu.

Ayrıca Bkz. "Sony sensörlere yapay zekâ takviyesi"

Samsung SE8A adaptör kontrolcüsü ekstra güvenlik sunan entegre bir birim ile geliyor. Bu açıdan sektörde bir ilk olarak gösteriliyor. Ayrıca entegre flash bellek ile de en yeni güncellemeleri alabiliyor. Kontrolcü hacimli üretime başlamış durumda.

Samsung MM101 ise gelişmiş şifreleme standardı ile geliyor. Bu birim ürünlerin onaylanmasında kullanılırken ayrıca nem algılama özelliği ile şarj ortamının güvenli olmasını sağlıyor. Samsung MM101 önümüzdeki aylarda hacimli üretime başlayacak.

 

https://www.engadget.com/2019/05/28/samsung-power-delivery-controller-chips/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TncyKrmn 1 hf.
Mate 20 pro kullanıcısı olarak şu hızlı şarj büyük nimet. Geceden şarja koyma olayını
bitirdi bende. Sabah uyanınca işe gitmeden yarım saat, kırkbeş dk. Kala takıyorum telefonu evden çıkana kadar 80-90 larda oluyor şarj.
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intel7mix 1 hf.
Hızlı şarj olması güzel her işlemci desteklese kesin.
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LGR9 1 hf.
akım arttıkça bataryayı aynı kapasitede tutmak kısıtlı yerde sıkıntı oluyor çünkü lityum katmanlarını ayıran parçaların daha kalın olması gerekiyor. sonuç olarak ya batarya kapasitesi yüksek olacak ya da hızlı şarjı daha yüksek akımlarda destekleyecek, diğer türlü bataryalar çok büyük bir hal alıyor.
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E.TAH 1 hf.
5dkda Beşiktaş
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Conqueror26 1 hf.
Nedense şu 100 watt hızlı şarj teknolojisi kadar heyecanlandırmıyor hiç bir işlemci, ekran teknolojisi. Umarım hızlı yayılır.
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