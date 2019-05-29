Samsung’dan 100W hızlı şarj için kontrolcü yongaları

Hızlı şarj özelliği bugün bir akıllı telefon alırken en başta sorulan sorular arasında. Üreticiler de her yıl hızlı şarj teknolojisini bir adım daha ileri götürüyor. Hali hazırda 55W seviyesine kadar hızlı şarj teknolojisi çıkabiliyor ancak 100W seviyeleri çok yakın.

Samsung SE8A ve MM101 özellikleri

Samsung yeni tanıttığı USB Tip-C hızlı şarj adaptör kontrolcüleri ile 100W seviyesine kadar çıkabilen akımları kontrol edebiliyor. Samsung SE8A ve MM101 adındaki kontrolcüler USB-PD 3.0 standardı ile uyumlu.

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Samsung SE8A adaptör kontrolcüsü ekstra güvenlik sunan entegre bir birim ile geliyor. Bu açıdan sektörde bir ilk olarak gösteriliyor. Ayrıca entegre flash bellek ile de en yeni güncellemeleri alabiliyor. Kontrolcü hacimli üretime başlamış durumda.

Samsung MM101 ise gelişmiş şifreleme standardı ile geliyor. Bu birim ürünlerin onaylanmasında kullanılırken ayrıca nem algılama özelliği ile şarj ortamının güvenli olmasını sağlıyor. Samsung MM101 önümüzdeki aylarda hacimli üretime başlayacak.