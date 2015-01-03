Nabi Square HD çocuklara yönelik 4K aksiyon kamerası





4K çözünürlükte video kaydı yeteneklerini GoPro gibi üst seviye aksiyon kameralarında görebilirken, Fuhu firması Nabi Square HD adlı çoculara yönelik bir 4K aksiyon kamerası ile herkesi şaşırttı. Nabi markası genelde çocuklara yönelik özelleştirilmiş kamera ve tablet modellerini bünyesinde barındırıyordu. Bu kez listeye bir aksiyon kamerası eklendi.





Bir küp tasarımında olan Square HD 44mm kenar uzunluğuna sahip. Kamera 15 kare/saniye hızında 4K, 30 kare/saniye hızında 2.7K, 60 kare/saniye hızında Full HD ve 120 kare/saniye hızında 720p video kaydı yapabiliyor.





Cihaz 1 metreye kadar su altında korumasız olarak çalışabiliyor. Ayrıca düşmelere karşı da dayanıklı. Fuhu kamerasını 4 yaşındaki bir çocuğun bile çekim yapabileceği şekilde tasarladığını belirtiyor. Nabi Square HD bu anlamda GoPro gibi oyunculara rakip olmak istemiyor.





Videolar iOS veya Android uygulamasına aktarılırken, otomatik olarak bulut altyapısı üzerinde düzenleniyor ve ebeveyn izni sonrasında sosyal ağlarda paylaşılabiliyor. Cihaz Nabi markalı tablet modellerine de entegrasyon sağlıyor. Model 170$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.