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Nabi Square HD çocuklara yönelik 4K aksiyon kamerası

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nabi Square HD çocuklara yönelik 4K aksiyon kamerası

4K çözünürlükte video kaydı yeteneklerini GoPro gibi üst seviye aksiyon kameralarında görebilirken, Fuhu firması Nabi Square HD adlı çoculara yönelik bir 4K aksiyon kamerası ile herkesi şaşırttı. Nabi markası genelde çocuklara yönelik özelleştirilmiş kamera ve tablet modellerini bünyesinde barındırıyordu. Bu kez listeye bir aksiyon kamerası eklendi. 

Bir küp tasarımında olan Square HD 44mm kenar uzunluğuna sahip. Kamera 15 kare/saniye hızında 4K, 30 kare/saniye hızında 2.7K, 60 kare/saniye hızında Full HD ve 120 kare/saniye hızında 720p video kaydı yapabiliyor. 

Cihaz 1 metreye kadar su altında korumasız olarak çalışabiliyor. Ayrıca düşmelere karşı da dayanıklı. Fuhu kamerasını 4 yaşındaki bir çocuğun bile çekim yapabileceği şekilde tasarladığını belirtiyor. Nabi Square HD bu anlamda GoPro gibi oyunculara rakip olmak istemiyor. 

Videolar iOS veya Android uygulamasına aktarılırken, otomatik olarak bulut altyapısı üzerinde düzenleniyor ve ebeveyn izni sonrasında sosyal ağlarda paylaşılabiliyor. Cihaz Nabi markalı tablet modellerine de entegrasyon sağlıyor. Model 170$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 

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doctor_bey 4 yıl
Bir diğer haberinizde çocuklar için yapılan android işletim sistemli arabadan bahsediyordunuz, orada da aynı yorumu yapmıştım buradada yapıyorum; yeni nesil çocuklar çok şanslı, acayip şanslı hemde, bizim zamanımızda tabletmi vardı? Gerçi şimdi varda noluyor, çocuklar dostluk kavramını bilmiyorlar çünkü dostları yok, sanallaştılar.
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