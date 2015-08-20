Nasa, bir sonraki Mars uçuşunda adınızı kızıl gezegene taşımak istiyor

Uzay uçuşları ve keşifler bir çok insanı heyecanlandıran gelişmeler. Hatta imkan verilse bu gelişmelere ilgi duyanların bir çoğu uzaya çıkmak isteyecektir. Henüz bunun için erken olsa da Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) adınızı uzaya çıkarmak istiyor.

2016 yılında InSight isimli yeni robotunu kızıl gezegenin yüzeyine konduracak kurum bu robot ile birlikte Mars'ın merkezine doğru kazı yaparak veri toplamaya çalışacak. Ayrıca yeni robot üzerinde yer alan sismograf sayesinde gezegenindeki depremleri de ölçebilecek.

Nasa ise InSight robotu ile birlikte topladığı isimleri de bir mikroçip içerisine yüklenerek Mars'a gönderecek. Adının Mars'a gitmesini isteyen kişiler aşağıda yer alan bağlantıda yer alan "New Flyers" altındaki formu doldurarak kayıt yapabilirler. Kayıtın ardından adınız için sanal bir biniş kartı da basılıyor. Haberin hazırlandığı tarih itibariyle dünyadan yaklaşık 90 bin kişi adını marsa göndermek için kayıt yaptırırken ülkemizden kayıt yaptıranların sayısı 440 civarında.

http://mars.nasa.gov/participate/send-your-name/insight/