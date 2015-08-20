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Nasa, bir sonraki Mars uçuşunda adınızı kızıl gezegene taşımak istiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Nasa, bir sonraki Mars uçuşunda adınızı kızıl gezegene taşımak istiyor
 
Uzay uçuşları ve keşifler bir çok insanı heyecanlandıran gelişmeler. Hatta imkan verilse bu gelişmelere ilgi duyanların bir çoğu uzaya çıkmak isteyecektir. Henüz bunun için erken olsa da Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) adınızı uzaya çıkarmak istiyor.
2016 yılında InSight isimli yeni robotunu kızıl gezegenin yüzeyine konduracak kurum bu robot ile birlikte Mars'ın merkezine doğru kazı yaparak veri toplamaya çalışacak. Ayrıca yeni robot üzerinde yer alan sismograf sayesinde gezegenindeki depremleri de ölçebilecek.
Nasa ise InSight robotu ile birlikte topladığı isimleri de bir mikroçip içerisine yüklenerek Mars'a gönderecek. Adının Mars'a gitmesini isteyen kişiler aşağıda yer alan bağlantıda yer alan "New Flyers" altındaki formu doldurarak kayıt yapabilirler. Kayıtın ardından adınız için sanal bir biniş kartı da basılıyor. Haberin hazırlandığı tarih itibariyle dünyadan yaklaşık 90 bin kişi adını marsa göndermek için kayıt yaptırırken ülkemizden kayıt yaptıranların sayısı 440 civarında.

http://mars.nasa.gov/participate/send-your-name/insight/ Yorum Yaz
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Lopster 4 yıl en beğenilen
Adını Mars'a yazdım yarim..
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savinelli 4 yıl
bende yazdırdım. türkçe karakterlerde sorun yaşamazlar umarım :)
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cengizhan72 4 yıl
Şehitlerimizin adını taşısınlar.Bundan daha güzel bir duygu olamaz sanırım.
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Havya Makinesi 4 yıl
çok önceden böyle birşey olmuştu o zaman yaptırmıştım u farklımı?
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TheContact 4 yıl
Saol yazdırdım
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Mesudum 4 yıl
Bedava yolculuk bulsalar Mars'a gidecekler...
:)
Not: Şaka la, şaka!
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Yeur 4 yıl
Beni taşımadıktan sonra, adımı taşısan ne olacak. Okuyan zaten, OMG WTF diyecektir.
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poorman 4 yıl
adını mars koydum
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kadirirdem 4 yıl
adını Marsa Yazdım Yarim. :D yalnız Türkiye'yi bulamadım Türkmenistan yaptım nasılsa kardeşiz :D...
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Hz. Thor 4 yıl
Yazdık bakalım
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mehmet4428 4 yıl
Gönderdik.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Çip'i çözebilecek başka uzaylı canlılar bulursa adlarımızı görürler.
Resimde ekleselerdi tam olurdu.
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extrabold 4 yıl
Arkadaşımin numarasını yazıp yaninada malum şeyi yazacagim
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