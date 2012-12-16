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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nauticam, Sony NEX5R için su altı haznesini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Su altı görüntüleme konusunda başarılı firmalardan Nauticam, Sony NEX5R modeli için "NA-NEX5R" isimli su altı haznesini duyurdu.
Yakın zamanda Nikon D600 için su altı haznesini duyuran Nauticam firması, bu sefer çok daha kompakt bir model olan Sony NEX5R için su alt haznesini duyurdu. Ufak boyutlarda olmasına rağmen oldukça sağlam bir yapıda olan NA-NEX5R, alüminyum malzemeden üretilmiş. Sony NEX5R modelinin LCD ekranını kapatmayacak yapıda gelen hazne ile makinenin tüm fonksiyonlarına erişim imkanı veriliyor. Sony NEX5R üzerindeki bütün giriş/çıkış portlarının kullanılabilir olduğu hazneye harici flaş takmakta mümkün.
100 metre derinliğe kadar destek veren ve 770 gram ağırlığa sahip olan Na-NEX5R yurt dışında satışa sunulmuş durumda. Ürünün fiyatı hakkında ise bir bilgi yayınlanmadı.

http://www.nauticamusa.com Yorum Yaz
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sherlock66 6 yıl
Eyce!
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145tr 6 yıl
Fiyati 1000 dolardan asagi olmayacaktir. 1500 civari diye tahmin ediyorum.
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