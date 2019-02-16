Neandertal insanına ait olduğu düşünülen 29 bin yıllık ayak izleri keşfedildi

On yıl önceki kazılar sırasında keşfedilen insan ayak izlerinin, 29 bin yıllık olduğu belirlendi. İnsan ayak izleri, vahşi hayvanlara ait izlerin yanında bulunmuştu.

Belirlenen izler, aslında şaşırtıcı bir sonuç ortaya koymuyor. Çünkü izlerin sahibi olan canlılar, zaten Cebelitarık'ta bir dönem yaşadığı bilinen türlerdi. Neandertal insanı da buna dahil. Fakat işin ilginç yanı, bulguların günümüzden 29 bin yıl öncesine tarihlendiriliyor olması. En yakın tarihli Neandertal buluntuları, 40 bin-28 bin yıl öncesini işaret ediyordu. Keşfedilen ayak izleri, bölgedeki son Neandertaller'e ait olabilir. Cebelitarık'taki kum tepecikleri, Romanya'daki Vartop Mağarası'ndan sonra, dünyada bu türe ait son ayak izlerinin bulunduğu ikinci bölge olacak. Tabi bunların Neandertallere ait olduğu kesinleşince.

Tanımlanan ayak izlerinin, 106-126 cm arası boy uzunluğuna sahip genç bir Neandertal'e ait olduğu düşünülüyor. İber Yarımadası'ndaki Cebelitarık hükümetinden Miras Bakanı John Cortes, "Bu olağanüstü bir araştırma. Bize Cebelitarık'ın yabani hayatı hakkında inanılmaz fikirler sunuyor. Bu hayvanları, bir insanla birlikte yürürken hayal etmek için bir dakikanızı ayırırsanız, doğal mirasımızın önemini anlamış olursunuz. Geçmişin bu büyüleyici ve gizli kanıtlarını ortaya çıkardıkları için araştırma ekibimizi kutluyorum" şeklinde konuştu.

Bölgede kızıl geyik, dağ keçisi, yaban öküzü, leopar ve fillere ait ayak izleri de keşfedildi. Cebelitarık Mağaraları Projesi, Avrupa Birliği destekli bir proje kapsamında hayata geçirildi ve Cebelitarık Hükümeti tarafından desteklendi.

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190213100452.htm