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Neandertal insanına ait olduğu düşünülen 29 bin yıllık ayak izleri keşfedildi

Cebelitarık Mağaraları Projesi kapsamında yapılan araştırmalarda, aralarında bir insan türünün de olduğu bazı canlıların ayak izleri bulundu. İzler, yaklaşık 29 bin yıl öncesine tarihlendirildi.
3 ay
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22
Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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On yıl önceki kazılar sırasında keşfedilen insan ayak izlerinin, 29 bin yıllık olduğu belirlendi. İnsan ayak izleri, vahşi hayvanlara ait izlerin yanında bulunmuştu.
Belirlenen izler, aslında şaşırtıcı bir sonuç ortaya koymuyor. Çünkü izlerin sahibi olan canlılar, zaten Cebelitarık'ta bir dönem yaşadığı bilinen türlerdi. Neandertal insanı da buna dahil. Fakat işin ilginç yanı, bulguların günümüzden 29 bin yıl öncesine tarihlendiriliyor olması. En yakın tarihli Neandertal buluntuları, 40 bin-28 bin yıl öncesini işaret ediyordu. Keşfedilen ayak izleri, bölgedeki son Neandertaller'e ait olabilir. Cebelitarık'taki kum tepecikleri, Romanya'daki Vartop Mağarası'ndan sonra, dünyada bu türe ait son ayak izlerinin bulunduğu ikinci bölge olacak. Tabi bunların Neandertallere ait olduğu kesinleşince.
Tanımlanan ayak izlerinin, 106-126 cm arası boy uzunluğuna sahip genç bir Neandertal'e ait olduğu düşünülüyor. İber Yarımadası'ndaki Cebelitarık hükümetinden Miras Bakanı John Cortes, "Bu olağanüstü bir araştırma. Bize Cebelitarık'ın yabani hayatı hakkında inanılmaz fikirler sunuyor. Bu hayvanları, bir insanla birlikte yürürken hayal etmek için bir dakikanızı ayırırsanız, doğal mirasımızın önemini anlamış olursunuz. Geçmişin bu büyüleyici ve gizli kanıtlarını ortaya çıkardıkları için araştırma ekibimizi kutluyorum" şeklinde konuştu.
Bölgede kızıl geyik, dağ keçisi, yaban öküzü, leopar ve fillere ait ayak izleri de keşfedildi. Cebelitarık Mağaraları Projesi, Avrupa Birliği destekli bir proje kapsamında hayata geçirildi ve Cebelitarık Hükümeti tarafından desteklendi.

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190213100452.htm Yorum Yaz
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maxe 3 ay
Bomb has been planted
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DH Misafiri 3 ay
olduki ilk canlı türedi diyelim cansızdan canlı oldu. neyle beslendi bu canlı nasıl hayatta kalacağını nasıl öğrendi. yiyecek bulamazsa ne olacak ilk canlı oluştu ve öldü. hikaye bitti. canlılar varolmadı. ne anladık bu işten. zaten hiçbir evrimci hayatın başlangıcını açıklayamıyor. sadece varsayım. bi ayak izi bul sonra salla habire yok şunun ayağı yok bunun ayağı. ne biliyon gördünmü ayak basarken adamı.
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heyula07 3 ay DH Misafiri
İlk canlılarda ölmek diye bir şey yok. Ölümsüz bakteriler bunlar. Ölüm olayı yanlış hatırlamıyorsam mitoz bölünmeye geçen çok hücreli canlılarda başlıyor ilk olarak.
Besin olarak ise algler gibi güneş, mineraller vs gibi şeyleri kullanarak enerji üretiyorlar.
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feylosoft 3 ay DH Misafiri
Seni oturarak alkışlıyorum! Ellerim yoruldu ama dur sana tiyoyu vereceğim. Bu kıyağımı sakın unutma. Evrim konusu içine hayatın başlangıcı girmez. Konuları arasında bu yoktur. Çünkü evrim canlılar arasındaki benzerlik ve farklılıklar üstünden bir çıkarım yapmaya çalışan bir bilimdir.
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Kayrabey 3 ay
Saçma konular serisi vol 91873817265
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mavizaman 3 ay
ayak izi olduğu nerden anlaşılmış detay yok.
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HakanG22 3 ay
Evrenin merkezi dünyadır, güneş dünyanın etrafında dönüyor aksini kanıtla hadi bekliyorum. Sahte bilimsel makalelerden örnek verme ama
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WB 3 ay
Evrim kadar zorlama, cakma baska bir teori yoktur herhalde. Insanlar yok biz bunu yemedik dedikce zorla onunuze getirmeye calisiyorlar.
Bu ilk organizma nasil zekiyse milyarlarca tur olusmus ama hepsi bir denge icerisinde yasiyorlar, hepsinin bir gorevi var ve bir turun sonu yasamin ciddi yara almasina yada toptan yok olmasina sebep olabiliyor.
Bu da bize evrim sacmaligini degil, en basinda bir plan ve duzen cercevesinde yasamin yaratildigini gosteriyor.
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heyula07 3 ay WB
Türden tür oluşmasının zekayla ilgisi yok ki. Bir örnek vereyim. Mesela bir çocuk doğduğu zaman, vay be bu çocuğun anası babası çok zekiymis, güzel çocuk yapmışlar demezsin. Tamamen aklın etkisi olmadan doğal süreçler işler ve çocuk olur. Türden türe geçiş de buna benzer. Tek fark milyonlarca yıl gerek.
Diğer konu
Doğada boş olan nişleri bir canlı mutlaka doldurur. Canlı bunu bilinçli yapmaz, hayatta kalmak için yapar.
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Xiaomiseverim 3 ay
Bırakın şu evrim ayaklarını insanlar 100 senede bile ne kadar değişiyor yüz km yol gidiyorsun ne kadar değişiyor binlerce yıldan bahsediyorsunuz bırakın da değişsinler bunun evrimle vs ile alakası yok ateyizlerin kendi saçmalıklarını bilimsel diye yutturmak için uydurdukları bir masal ve dini yalanlamaya can atan sazanlar hemen atlıyor tabii bu bilimle alakası olmayan saçmalıkları haber yapan ateyiz editörden de bir kurtulun. Bunları haber yapacaksanız illa cuma vaazlarını da paylaşın eşitlik olsun sonuçta din ne kadar kanıtlamamazsa evrim saçmalığı da öyle ikisi de inanç
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Vartolu Saadettin 3 ay Xiaomiseverim
Xiaomiseverim
Bırakın şu evrim ayaklarını insanlar 100 senede bile ne kadar değişiyor yüz km yol gidiyorsun ne kadar değişiyor binlerce yıldan bahsediyorsunuz bırakın da değişsinler bunun evrimle vs ile alakası yok ateyizlerin kendi saçmalıklarını bilimsel diye yutturmak için uydurdukları bir masal ve dini yalanlamaya can atan sazanlar hemen atlıyor tabii bu bilimle alakası olmayan saçmalıkları haber yapan ateyiz editörden de bir kurtulun. Bunları haber yapacaksanız illa cuma vaazlarını da paylaşın eşitlik olsun sonuçta din ne kadar kanıtlamamazsa evrim saçmalığı da öyle ikisi de inanç

sana ilk defa katıldım
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HakanG22 3 ay Xiaomiseverim
Yerçekimi de inanç aslında yer çekmiyor gök itiyor
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Tugrul_512bit 3 ay
Vergisini vermemişse yapılandırsın.
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kucukyenici 3 ay
Bırakın bu ayakları!
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KaleyDeskop 3 ay
Şu garip insanları şu bu diye ayırıyorlar ya ne diyeyim, insanlar işte ırkçılık yapmayın :D
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gun 3 ay
Homo sapiens olmadığını nasıl anlıyorlar acaba o kadar farklı mı ayaklarımız ?
Ha bide genç şu boyda demişler.
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selahattın ısık 3 ay gun
iber yarım adasından italya ya kadar ki coğrafyadan bulunup 30k yıl öncesine kadar tarihlenmiş iskeletlerin büyük çoğunluğunun neandertal olmasından dolayı.
elde bulunan iskeletin ne ve nereden olduğunu anlamak hiç zor değil
ha bizim gibi asıl marifeti el açmak olan toplumlar için zor.ona yapacak bi şey yok.eğitim şart..
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HABERİN ETİKETLERİ
arkeoloji, insanın evrimi ve
6 etiket daha paleoantropoloji neandertal insanı 29 bin yıllık neandertal ayak izleri Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Mertcan Erice
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